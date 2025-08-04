Тревожность по щелчку: как один плохой комментарий в сети рушит психику

Исследование: молодые люди сильнее реагируют на негатив в интернете

4:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С расширением доступа к интернету социальные сети охватили более 5 миллиардов человек по всему миру. Эти платформы стали ключевыми каналами общения, обучения и выражения мнения, но вместе с этим приобрели и другую сторону — рост враждебного поведения. Анонимность часто приводит к снижению личной ответственности, создавая так называемый "эффект раскрепощения", при котором пользователи позволяют себе поведение, недопустимое в реальном общении. Речь идёт о сарказме, осуждении, провокациях и даже кибербуллинге.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Социальная усталость

Особенно уязвимой группой в цифровом пространстве остаются молодые пользователи в возрасте от 18 до 29 лет — именно они проводят больше всего времени в сети. Хотя многочисленные исследования уже показали связь между активностью в интернете и психологическим благополучием, влияние негативных комментариев на взрослых людей до сих пор изучалось недостаточно подробно.

Эксперимент Уорикского университета

Группа учёных из Университета Уорика решила восполнить этот пробел, проведя эксперимент, направленный на измерение эмоционального отклика взрослых на комментарии различного характера. В исследовании приняли участие 129 человек, набранных через платформу Prolific. Всех участников случайным образом разделили на три группы: одна просматривала положительные комментарии, вторая — нейтральные, третья — отрицательные.

Каждому участнику предложили представить себя автором блога и выбрать четыре темы — например, выпечка или садоводство. Все тексты создавались с помощью ChatGPT, чтобы сохранить одинаковый стиль и объём. Комментарии — по 10 на каждую тему — также формировались ботами и варьировались в зависимости от типа обратной связи: позитивной, нейтральной или негативной. В итоге каждый участник увидел 40 комментариев.

Как реагирует психика на негатив

Для оценки уровня тревожности использовали опросник STAI-S (State-Trait Anxiety Inventory), а настроение измеряли по шкале Brief Mood Introspection Scale (BMIS). Результаты оказались однозначными: участники, читавшие отрицательные комментарии, демонстрировали значительно более высокий уровень тревожности и ухудшение настроения по сравнению с теми, кто сталкивался с нейтральными или положительными отзывами.

По шкале тревожности те, кто читал негатив, набрали в среднем 2,42 балла. У тех, кто сталкивался с нейтральными откликами, этот показатель составил 1,77, а у "позитивной" группы — 1,55. Аналогичная картина наблюдалась и в параметрах настроения: у "негативной" группы средний показатель составил 2,37 балла, у нейтральной — 3,05, а у положительной — 3,25.

Молодые — самые уязвимые

Дополнительный анализ показал, что возраст влияет на степень восприимчивости. Люди до 35 лет сильнее реагировали на критику, что может быть связано с особенностями формирования личности и социальной самооценки в этом возрасте. Пол участника значения не имел — и мужчины, и женщины демонстрировали схожие уровни тревожности и ухудшения настроения при негативной обратной связи.

Исследование показало: даже кратковременное взаимодействие с негативными комментариями в сети оказывает немедленное влияние на психическое состояние взрослых. Хотя социальные медиа остаются важным каналом коммуникации, важно осознавать их влияние и помнить, что виртуальная критика может иметь вполне реальные последствия. Особенно это касается молодых пользователей, чья чувствительность к оценке со стороны особенно высока.

Уточнения

Тревожность — индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по относительно малым поводам.

