Татуировка, которая может спасти жизнь: в секунду выявляет наркотик в бокале

На вид — обычная наклейка. Но внутри неё - умная химия. Южнокорейские учёные создали временную татуировку, которая за секунду может спасти от беды: она выявляет следы опасного вещества GHB, которое часто используют злоумышленники.
Внутри тату — сенсор на основе реагента BHEI. Если на неё случайно капает напиток с GHB, — сенсор мгновенно окрашивается в ярко-красный цвет. Эффект виден сразу, а результат сохраняется до 30 дней, что позволяет использовать его как доказательство попытки отравления.
Чувствительность выше, чем у симптомов
Тату фиксирует даже 0,01 мкг/мл вещества — это в разы меньше дозировки, при которой у человека начинают проявляться симптомы. То есть угроза может быть выявлена заранее, ещё до беды.
Протестировано на разных напитках
Сенсор работает в:
— виски,
— водке,
— пиве,
— кофе,
— соджу.
Он не перестаёт действовать даже при влаге, трении или растяжении кожи.
Доступность и защита
Материалы недорогие и легко производимые. Это значит — массовый выпуск возможен уже совсем скоро. Такая татуировка может стать новым элементом личной безопасности на вечеринках, в барах, клубах и других общественных местах.
Татуиро́вка - процесс нанесения перманентного (стойкого, постоянного) рисунка на тело, выполняемого методом местного травмирования кожного покрова с внесением в дерму красящего пигмента.
Узнайте, сколько отжиманий вы должны делать в соответствии с вашим возрастом по рекомендациям специалистов. Оцените свою физическую форму и узнайте, как на нее влияют факторы.