Татуировка, которая может спасти жизнь: в секунду выявляет наркотик в бокале

В Южной Корее создали татуировку, распознающую GHB в напитке за секунду

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На вид — обычная наклейка. Но внутри неё - умная химия. Южнокорейские учёные создали временную татуировку, которая за секунду может спасти от беды: она выявляет следы опасного вещества GHB, которое часто используют злоумышленники.

Фото: Wikimedia Commons by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алкогольный коктейль в баре

Татуировка, которая защищает: как стикер за секунду распознаёт наркотик в напитке

Внутри тату — сенсор на основе реагента BHEI. Если на неё случайно капает напиток с GHB, — сенсор мгновенно окрашивается в ярко-красный цвет. Эффект виден сразу, а результат сохраняется до 30 дней, что позволяет использовать его как доказательство попытки отравления.

Чувствительность выше, чем у симптомов

Тату фиксирует даже 0,01 мкг/мл вещества — это в разы меньше дозировки, при которой у человека начинают проявляться симптомы. То есть угроза может быть выявлена заранее, ещё до беды.

Протестировано на разных напитках

Сенсор работает в:

— виски,

— водке,

— пиве,

— кофе,

— соджу.

Он не перестаёт действовать даже при влаге, трении или растяжении кожи.

Доступность и защита

Материалы недорогие и легко производимые. Это значит — массовый выпуск возможен уже совсем скоро. Такая татуировка может стать новым элементом личной безопасности на вечеринках, в барах, клубах и других общественных местах.

Уточнения

Татуиро́вка - процесс нанесения перманентного (стойкого, постоянного) рисунка на тело, выполняемого методом местного травмирования кожного покрова с внесением в дерму красящего пигмента.

