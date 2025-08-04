Нарушенный сон — больше, чем усталость: к чему он может привести

Недосып — не просто усталость. Новое масштабное исследование показало: проблемы со сном напрямую связаны с десятками серьёзных заболеваний. И речь не о лёгких недомоганиях.
Более 90 тысяч человек из базы UK Biobank несколько лет носили устройства, которые фиксировали:
— когда они засыпают,
— сколько спят,
— как часто просыпаются ночью.
А затем сравнили эти данные с диагнозами, поставленными за тот же период.
Статистика пугает
Учёные обнаружили связь более чем с 170 заболеваниями. В списке — диабет 2 типа, цирроз печени, болезнь Паркинсона, острое повреждение почек, гангрена и другие тяжёлые состояния.
— Те, кто засыпал после 00:30, имели риск цирроза в 2,5 раза выше, чем те, кто ложился спать до 23:00.
— Нестабильный режим сна удваивал риск развития гангрены.
— Многие проблемы оказались связаны с нарушением циркадных ритмов — то есть сбоями внутренних биологических часов.
Исследователи подчёркивают:
— ложитесь спать в одно и то же время, желательно до полуночи;
— обеспечьте себе непрерывный сон без пробуждений;
— не игнорируйте хронический недосып — он влияет на всё тело, от мозга до внутренних органов.
Регулярный и стабильный сон — один из самых простых и мощных способов защитить здоровье.
Цирка́дные (циркадиа́нные) ри́тмы - циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи.
Узнайте, сколько отжиманий вы должны делать в соответствии с вашим возрастом по рекомендациям специалистов. Оцените свою физическую форму и узнайте, как на нее влияют факторы.