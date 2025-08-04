Нарушенный сон — больше, чем усталость: к чему он может привести

Поздний отход ко сну повышает риск более 170 болезней — исследование UK Biobank

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Недосып — не просто усталость. Новое масштабное исследование показало: проблемы со сном напрямую связаны с десятками серьёзных заболеваний. И речь не о лёгких недомоганиях.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пожилой мужчина спит на боку

Поздний отход ко сну может вызвать более 170 болезней — что выяснили учёные

Более 90 тысяч человек из базы UK Biobank несколько лет носили устройства, которые фиксировали:

— когда они засыпают,

— сколько спят,

— как часто просыпаются ночью.

А затем сравнили эти данные с диагнозами, поставленными за тот же период.

Статистика пугает

Учёные обнаружили связь более чем с 170 заболеваниями. В списке — диабет 2 типа, цирроз печени, болезнь Паркинсона, острое повреждение почек, гангрена и другие тяжёлые состояния.

— Те, кто засыпал после 00:30, имели риск цирроза в 2,5 раза выше, чем те, кто ложился спать до 23:00.

— Нестабильный режим сна удваивал риск развития гангрены.

— Многие проблемы оказались связаны с нарушением циркадных ритмов — то есть сбоями внутренних биологических часов.

Исследователи подчёркивают:

— ложитесь спать в одно и то же время, желательно до полуночи;

— обеспечьте себе непрерывный сон без пробуждений;

— не игнорируйте хронический недосып — он влияет на всё тело, от мозга до внутренних органов.

Регулярный и стабильный сон — один из самых простых и мощных способов защитить здоровье.

Уточнения

Цирка́дные (циркадиа́нные) ри́тмы - циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи.

