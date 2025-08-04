Ваш ежедневный перекус может оказаться опаснее, чем вы думали

Питание и онкология: частое потребление ультрапереработанных продуктов связано с этим грозным заболеванием

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Газировка, колбаса, соусы из супермаркета, готовая выпечка и фастфуд — всё это звучит обыденно. Но за этими продуктами может скрываться не просто вред для фигуры, а реальная угроза для здоровья.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Шаурма в кафе на улице

Ультрапереработанные продукты связали с раком лёгких: что показало исследование

Американские исследователи изучили данные 100 тысяч человек в возрасте от 55 до 74 лет. Они анализировали, как часто участники ели ультрапереработанную пищу: газированные напитки, полуфабрикаты, сладости, колбасы и пр.

Результаты вызывают тревогу:

Те, кто ежедневно потреблял около шести порций такой еды, имели:

— на 41 % выше риск рака лёгких в целом,

— на 37 % выше риск немелкоклеточного рака,

— на 44 % выше риск мелкоклеточного.

Почему это может происходить

Хотя исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь, у исследователей есть предположения.

Ультрапереработанные продукты:

— бедны полезными веществами,

— содержат избыток соли, сахара и жиров,

— часто включают потенциально опасные химические добавки.

И всё это может влиять на развитие онкологических заболеваний.

Стоит ли паниковать

Учёные призывают не впадать в панику, но относиться к рациону внимательнее. Ограничить переработанные продукты — разумная мера не только для лёгких, но и для здоровья в целом.

Уточнения

Онколо́гия - раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.



