Ваш ежедневный перекус может оказаться опаснее, чем вы думали

Газировка, колбаса, соусы из супермаркета, готовая выпечка и фастфуд — всё это звучит обыденно. Но за этими продуктами может скрываться не просто вред для фигуры, а реальная угроза для здоровья.
Американские исследователи изучили данные 100 тысяч человек в возрасте от 55 до 74 лет. Они анализировали, как часто участники ели ультрапереработанную пищу: газированные напитки, полуфабрикаты, сладости, колбасы и пр.
Результаты вызывают тревогу:
Те, кто ежедневно потреблял около шести порций такой еды, имели:
— на 41 % выше риск рака лёгких в целом,
— на 37 % выше риск немелкоклеточного рака,
— на 44 % выше риск мелкоклеточного.
Почему это может происходить
Хотя исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь, у исследователей есть предположения.
Ультрапереработанные продукты:
— бедны полезными веществами,
— содержат избыток соли, сахара и жиров,
— часто включают потенциально опасные химические добавки.
И всё это может влиять на развитие онкологических заболеваний.
Стоит ли паниковать
Учёные призывают не впадать в панику, но относиться к рациону внимательнее. Ограничить переработанные продукты — разумная мера не только для лёгких, но и для здоровья в целом.
Онколо́гия - раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.
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