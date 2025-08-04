Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ветеринар Амир Анвари назвал породы собак, которых не стал бы заводить
Учёные: кошки не способны обижаться — у них отсутствует абстрактное мышление
Циркон на крыльях Су-57: ракета, от которой у ПВО начинается бессонница
Новый газовый маршрут: Азербайджан выбирает Турцию для поставок в Сирию
Аренда квартир в России подорожает в августе — на фоне роста активизировались мошенники
Способы ускорить покраснение зелёных помидоров
Учёные СахГУ разработали методику учёта углерода в морских экосистемах
Неожиданные находки: 5 бюджетных тушей до 500 рублей, которые работают лучше люкса
Роботы Optimus могут заменить 10% сотрудников Tesla и снизить расходы на зарплату

Ваш ежедневный перекус может оказаться опаснее, чем вы думали

Питание и онкология: частое потребление ультрапереработанных продуктов связано с этим грозным заболеванием
1:32
Здоровье

Газировка, колбаса, соусы из супермаркета, готовая выпечка и фастфуд — всё это звучит обыденно. Но за этими продуктами может скрываться не просто вред для фигуры, а реальная угроза для здоровья.

Шаурма в кафе на улице
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Шаурма в кафе на улице

Ультрапереработанные продукты связали с раком лёгких: что показало исследование

Американские исследователи изучили данные 100 тысяч человек в возрасте от 55 до 74 лет. Они анализировали, как часто участники ели ультрапереработанную пищу: газированные напитки, полуфабрикаты, сладости, колбасы и пр.

Результаты вызывают тревогу:

Те, кто ежедневно потреблял около шести порций такой еды, имели:
— на 41 % выше риск рака лёгких в целом,
— на 37 % выше риск немелкоклеточного рака,
— на 44 % выше риск мелкоклеточного.

Почему это может происходить

Хотя исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь, у исследователей есть предположения.

Ультрапереработанные продукты:
— бедны полезными веществами,
— содержат избыток соли, сахара и жиров,
— часто включают потенциально опасные химические добавки.

И всё это может влиять на развитие онкологических заболеваний.

Стоит ли паниковать

Учёные призывают не впадать в панику, но относиться к рациону внимательнее. Ограничить переработанные продукты — разумная мера не только для лёгких, но и для здоровья в целом.

Уточнения

Онколо́гия - раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Какой корм выбирают ветеринары для своих питомцев — мнение экспертов
Домашние животные
Какой корм выбирают ветеринары для своих питомцев — мнение экспертов Аудио 
У гигантского осьминога 9 мозгов и 3 сердца — он управляет каждой рукой отдельно
Домашние животные
У гигантского осьминога 9 мозгов и 3 сердца — он управляет каждой рукой отдельно Аудио 
Эксперт Попов назвал ключевой истребитель ВС РФ в зоне СВО
Военные новости
Эксперт Попов назвал ключевой истребитель ВС РФ в зоне СВО Аудио 
Популярное
Отжимания раскроют ваш секрет: сколько раз вы должны отжаться согласно вашему возрасту

Узнайте, сколько отжиманий вы должны делать в соответствии с вашим возрастом по рекомендациям специалистов. Оцените свою физическую форму и узнайте, как на нее влияют факторы.

Отжимания: сколько нужно делать в вашем возрасте по мнению экспертов
Рекомпозиция тела позволяет одновременно наращивать мышцы и снижать жир
Казалось невозможным, но мышцы растут, а жир уходит — вот что нужно делать
Киты часами возятся с водорослями — и всё больше признаков, что это не просто игра
Космический незваный гость: нечто летит к нам из глубин галактики
Преподаватель бизнес-школы Ascencia назвал приёмы, ведущие к выгоранию сотрудников Игорь Буккер Источники белка обсудили на пресс-конференции Института питания Анжела Якубовская Футуризм 30-х: выдвижные фары стали проклятьем для автопрома Сергей Милешкин
Вульгарное поведение: друзья Диброва раскрыли неприятную правду о его жене – что привело к разводу?
Он не плыл за жертвой — он падал на неё: открытие нового вида изменило историю океанов
Селёдка пошла не под шубу: рецепт, который возвращает забытое блюдо в обеденное меню
Селёдка пошла не под шубу: рецепт, который возвращает забытое блюдо в обеденное меню
Последние материалы
Циркон на крыльях Су-57: ракета, от которой у ПВО начинается бессонница
Новый газовый маршрут: Азербайджан выбирает Турцию для поставок в Сирию
В Китае заявили, что Трамп переоценил влияние США
Аренда квартир в России подорожает в августе — на фоне роста активизировались мошенники
Способы ускорить покраснение зелёных помидоров
Учёные СахГУ разработали методику учёта углерода в морских экосистемах
Неожиданные находки: 5 бюджетных тушей до 500 рублей, которые работают лучше люкса
Роботы Optimus могут заменить 10% сотрудников Tesla и снизить расходы на зарплату
Учёный из Гарварда заявил, что первый человек, способный прожить 150 лет, уже родился
Преподаватель бизнес-школы Ascencia назвал приёмы, ведущие к выгоранию сотрудников
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.