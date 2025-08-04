Эти продукты спасут вас в дороге — и не испортятся под солнцем

Летом перекусить в пути хочется, а вот испортиться продукты могут быстрее, чем вы доедете до следующей остановки. Поэтому важно выбирать то, что не только вкусно, но и безопасно для здоровья.
Гастроэнтеролог Сергей Вялов советует летом брать с собой продукты, которые не требуют хранения в холодильнике и при этом хорошо насыщают. В список "дорожных друзей" попали:
— груша,
— морковь,
— арбуз,
— сладкий перец.
Все они богаты водой и клетчаткой — помогают сохранить водный баланс и утолить голод без вреда для желудка.
Орехи и сухофрукты — да, но понемногу
Это отличные источники энергии, но не стоит съедать горсть за раз. Орехи и сухофрукты — калорийны, и летом в жару лучше не перегружать пищеварение.
Снеки — только с натуральным составом
Если не обойтись без снеков, читайте состав. Чем проще и натуральнее ингредиенты — тем лучше. Минимум консервантов, максимум пользы.
А вот молочку — с осторожностью
Молочные продукты, как и готовые салаты в контейнерах, можно брать только при наличии охлаждения: сумки-холодильника или переносного льда. Без этого — риск отравления слишком высок.
Гру́ша - род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.
Узнайте, сколько отжиманий вы должны делать в соответствии с вашим возрастом по рекомендациям специалистов. Оцените свою физическую форму и узнайте, как на нее влияют факторы.