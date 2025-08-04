Эти продукты спасут вас в дороге — и не испортятся под солнцем

Гастроэнтеролог Вялов назвал безопасные продукты для перекуса в дороге летом

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Летом перекусить в пути хочется, а вот испортиться продукты могут быстрее, чем вы доедете до следующей остановки. Поэтому важно выбирать то, что не только вкусно, но и безопасно для здоровья.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Яблоки и груши на столе

Как не отравиться летом в дороге: что взять с собой, чтобы не пожалеть

Гастроэнтеролог Сергей Вялов советует летом брать с собой продукты, которые не требуют хранения в холодильнике и при этом хорошо насыщают. В список "дорожных друзей" попали:

— груша,

— морковь,

— арбуз,

— сладкий перец.

Все они богаты водой и клетчаткой — помогают сохранить водный баланс и утолить голод без вреда для желудка.

Орехи и сухофрукты — да, но понемногу

Это отличные источники энергии, но не стоит съедать горсть за раз. Орехи и сухофрукты — калорийны, и летом в жару лучше не перегружать пищеварение.

Снеки — только с натуральным составом

Если не обойтись без снеков, читайте состав. Чем проще и натуральнее ингредиенты — тем лучше. Минимум консервантов, максимум пользы.

А вот молочку — с осторожностью

Молочные продукты, как и готовые салаты в контейнерах, можно брать только при наличии охлаждения: сумки-холодильника или переносного льда. Без этого — риск отравления слишком высок.

Уточнения

Гру́ша - род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.

