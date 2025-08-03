Не грибок и не зараза: 90% заражены, но знают об этом только 10% —тихая эпидемия прямо под кожей

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Когда бородавка опасна: рекомендации по удалению от дерматологов
2:58
Здоровье

Вас тоже когда-нибудь удивляли внезапно появившиеся маленькие бугорки на коже? Вроде бы безобидные, но вызывают тревогу и массу вопросов. Пора разобраться, откуда они берутся на самом деле.

Бородавка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бородавка

Причина появления

Причина проста — это вирус папилломы человека (ВПЧ). Он проникает в организм через микроскопические повреждения кожи — порезы, царапины, даже сухость может сыграть свою роль. Как сообщает корреспондент Белновости, именно ВПЧ вызывает развитие бородавок.

Инкубационный период может длиться месяцами, из-за чего бородавки появляются внезапно. По разным данным, до 90% людей — носители вируса, но проявления наблюдаются всего у 8-12%.

Науке известно более 150 типов ВПЧ, и каждый из них может вызывать разные виды бородавок. Чаще всего они возникают там, где кожа чаще всего подвергается трению или травмам: пальцы, кисти, колени, ступни.

Передаются ли бородавки

Да, и довольно легко. Они заразны и могут передаваться при прямом контакте с носителем или через его личные вещи — полотенца, обувь, перчатки. Более того, вирус может жить на дверных ручках, в душевых, на поручнях в транспорте. Особенно опасна ситуация, если кожа влажная или повреждена.

В зоне риска чаще всего оказываются дети и подростки: у них ещё не сформировалась крепкая иммунная защита, а микротравмы — дело обычное. Также в опасности люди с ослабленным иммунитетом — после пересадки органов, при ВИЧ, аутоиммунных заболеваниях или диабете.

Насколько они опасны

В большинстве случаев — нет. Бородавки вызывают разве что эстетическое неудобство. Однако некоторые, например, подошвенные, могут врастать вглубь тканей и вызывать боль при ходьбе.

Удаление — не обязательная мера. Около 60-70% бородавок проходят сами по себе в течение 1-2 лет, как только иммунитет восстановится. Но если нарост мешает, воспаляется, кровоточит или регулярно травмируется, лучше от него избавиться — это поможет избежать осложнений.

Когда обязательно идти к врачу

Если бородавка болит, зудит, кровоточит или изменила форму — не откладывайте визит к дерматологу. Врач проведёт дерматоскопию, чтобы исключить злокачественные изменения, и предложит оптимальный способ удаления.

Особое внимание стоит обратить на:

  • Быстрое распространение по телу;
  • Частые рецидивы даже после лечения;
  • Массовое появление у взрослого человека.

Такие симптомы могут свидетельствовать о скрытых нарушениях в работе иммунной системы. Здесь уже потребуется полная диагностика.

Уточнения

Бородавка — доброкачественное новообразование кожи вирусной этиологии, имеющее вид узелка или сосочка.

Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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