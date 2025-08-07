Эти напитки не дают сытости, но вызывают голод — и ставят крест на похудении

Отказ от сладких напитков помогает похудеть без дополнительных усилий

При попытке сбросить вес большинство людей первым делом отказываются от шоколада, пирожных и сладкой газировки. Но это далеко не все источники сахара, мешающие похудению.

Скрытые источники сахара

Диетологи предупреждают: даже при отказе от классических десертов в рационе могут оставаться напитки, содержащие большое количество сахара. Речь идёт о:

магазинных фруктовых соках,

энергетических напитках,

готовых холодных чаях,

сладких смузи и морсах.

Эти продукты кажутся полезными, особенно на фоне полного отказа от кондитерских изделий, но по факту поставляют в организм так называемые "пустые калории".

Почему сладкие напитки вредны при диете

Такие напитки не дают чувства сытости, но вызывают кратковременные скачки глюкозы и усиление аппетита. Как отметил специалист Уолтер Уиллетт, регулярное употребление сладких жидкостей мешает контролировать вес и может даже провоцировать переедание.

С чего начать путь к снижению веса

Первый шаг, по мнению экспертов, — полный отказ от сладких напитков. Это позволяет:

снизить общее потребление калорий,

уменьшить чувство голода,

ускорить снижение массы тела без дополнительных усилий.

Чистая вода, несладкий чай, овощные отвары — лучшие альтернативы во время похудения.

