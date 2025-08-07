Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Галкин* госпитализирован после ДТП с велосипедом в Юрмале
Европейские отели выступили против Booking.com: иск на миллиарды
Жена Дмитрия Диброва прокомментировала слухи о кризисе в браке с телеведущим
Отварной картофель делает сырники пышнее и сохраняет форму при жарке
Учёные США: быстрая ходьба 15 минут в день снижает риск смерти на 20%
Палеонтологи описали новый вид плезиозавра из окаменелости 1978 года в Германии
Неправильная планка и становая тяга увеличивают риск травм
Подкормка тыквы в августе: дачникам советуют использовать золу и травяной настой
Учёные Бристоля раскрыли тактики охоты тероподов по строению черепа

Эти напитки не дают сытости, но вызывают голод — и ставят крест на похудении

Отказ от сладких напитков помогает похудеть без дополнительных усилий
1:28
Здоровье

При попытке сбросить вес большинство людей первым делом отказываются от шоколада, пирожных и сладкой газировки. Но это далеко не все источники сахара, мешающие похудению.

Морошковый морс с мятой и берёзовым соком
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Морошковый морс с мятой и берёзовым соком

Скрытые источники сахара

Диетологи предупреждают: даже при отказе от классических десертов в рационе могут оставаться напитки, содержащие большое количество сахара. Речь идёт о:

  • магазинных фруктовых соках,

  • энергетических напитках,

  • готовых холодных чаях,

  • сладких смузи и морсах.

Эти продукты кажутся полезными, особенно на фоне полного отказа от кондитерских изделий, но по факту поставляют в организм так называемые "пустые калории".

Почему сладкие напитки вредны при диете

Такие напитки не дают чувства сытости, но вызывают кратковременные скачки глюкозы и усиление аппетита. Как отметил специалист Уолтер Уиллетт, регулярное употребление сладких жидкостей мешает контролировать вес и может даже провоцировать переедание.

С чего начать путь к снижению веса

Первый шаг, по мнению экспертов, — полный отказ от сладких напитков. Это позволяет:

  • снизить общее потребление калорий,

  • уменьшить чувство голода,

  • ускорить снижение массы тела без дополнительных усилий.

Чистая вода, несладкий чай, овощные отвары — лучшие альтернативы во время похудения.

Уточнения

Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр
Домашние животные
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр Аудио 
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами
Прогнозы и статистика
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Аудио 
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
Домашние животные
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане Аудио 
Популярное
Забудьте сидеть и дай лапу: вот что действительно нужно знать вашей собаке

Хотите, чтобы ваш пёс слушался с полуслова? Эти 10 команд помогут превратить прогулки и повседневную жизнь в гармоничное и безопасное общение.

Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Игра вдолгую: как Путин намерен переиграть Трампа на предстоящей встрече Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Последние материалы
Творожный сыр делают из замороженного кефира без лишних добавок
Для подготовки ягодных кустов к зиме используют золу, биогумус и сульфат калия
Суд оштрафовал Ираклия Пирцхалаву за избиение Гребенщикова на футбольном фестивале
Собаки формируют образ жизни и привычки владельцев — итоги исследования
Алексей Учитель снимает фильм о Шостаковиче: Данила Козловский получил роль
Отказ от сладких напитков помогает похудеть без дополнительных усилий
Франция оценивает ущерб винодельческим плантациям от масштабных пожаров
В мире насчитывается более миллиарда человек с ожирением — исследование
IIHS связал рост смертности пешеходов в США с ухудшением обзора у SUV
Смешайте мёд с лимонным соком, чтобы приготовить увлажняющий скраб для кожи, — совет косметологов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.