Эти напитки не дают сытости, но вызывают голод — и ставят крест на похудении

При попытке сбросить вес большинство людей первым делом отказываются от шоколада, пирожных и сладкой газировки. Но это далеко не все источники сахара, мешающие похудению.
Диетологи предупреждают: даже при отказе от классических десертов в рационе могут оставаться напитки, содержащие большое количество сахара. Речь идёт о:
магазинных фруктовых соках,
энергетических напитках,
готовых холодных чаях,
сладких смузи и морсах.
Эти продукты кажутся полезными, особенно на фоне полного отказа от кондитерских изделий, но по факту поставляют в организм так называемые "пустые калории".
Такие напитки не дают чувства сытости, но вызывают кратковременные скачки глюкозы и усиление аппетита. Как отметил специалист Уолтер Уиллетт, регулярное употребление сладких жидкостей мешает контролировать вес и может даже провоцировать переедание.
Первый шаг, по мнению экспертов, — полный отказ от сладких напитков. Это позволяет:
снизить общее потребление калорий,
уменьшить чувство голода,
ускорить снижение массы тела без дополнительных усилий.
Чистая вода, несладкий чай, овощные отвары — лучшие альтернативы во время похудения.
