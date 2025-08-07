Эта морская рыба работает на уровне аптечных препаратов — и стоит в разы меньше

Поддерживать здоровье печени можно не только с помощью дорогих продуктов. Наряду с авокадо, говядиной и кроликом, полезный эффект способен дать и куда более доступный вариант — мойва из Баренцева моря.
Как отмечает врач Галина Есипова, при заболеваниях печени важно отказаться от жирной и тяжёлой пищи. Чаще всего рекомендуются продукты с высоким содержанием белка, полезных жиров и витаминов. Но полноценное питание не обязательно должно быть дорогим — достаточно включить в рацион небольшую морскую рыбу.
Современные диетологи всё чаще рекомендуют мойву как часть рациона при профилактике и поддержке здоровья печени. При регулярном употреблении она:
снижает уровень воспаления,
препятствует накоплению жира в печени,
поддерживает обменные процессы.
Мойва содержит комплекс веществ, играющих ключевую роль в здоровье печени:
Омега-3 жирные кислоты - уменьшают воспалительные процессы, защищают клетки печени и способствуют их восстановлению.
Витамины A и D - поддерживают иммунную защиту и помогают в детоксикации.
Селен и цинк - мощные антиоксиданты, защищающие печень от разрушения.
Витамины группы B - улучшают обмен веществ и помогают печени выполнять метаболические функции.
Кроме того, мойва способствует снижению уровня триглицеридов, что уменьшает риск развития цирроза и других заболеваний печени.
Чтобы сохранить максимум пользы, мойву стоит запекать. Жарка и копчение не только уничтожают часть питательных веществ, но и создают дополнительную нагрузку на печень.
Мойва — морская лучепёрая рыба семейства корюшковых.
Хотите, чтобы ваш пёс слушался с полуслова? Эти 10 команд помогут превратить прогулки и повседневную жизнь в гармоничное и безопасное общение.