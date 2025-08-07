Эта морская рыба работает на уровне аптечных препаратов — и стоит в разы меньше

Галина Есипова: при болезнях печени полезна недорогая морская рыба

Поддерживать здоровье печени можно не только с помощью дорогих продуктов. Наряду с авокадо, говядиной и кроликом, полезный эффект способен дать и куда более доступный вариант — мойва из Баренцева моря.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Запечённый минтай с овощами

Доступная альтернатива золотому рациону

Как отмечает врач Галина Есипова, при заболеваниях печени важно отказаться от жирной и тяжёлой пищи. Чаще всего рекомендуются продукты с высоким содержанием белка, полезных жиров и витаминов. Но полноценное питание не обязательно должно быть дорогим — достаточно включить в рацион небольшую морскую рыбу.

Чем полезна мойва

Современные диетологи всё чаще рекомендуют мойву как часть рациона при профилактике и поддержке здоровья печени. При регулярном употреблении она:

снижает уровень воспаления,

препятствует накоплению жира в печени,

поддерживает обменные процессы.

Состав, который работает

Мойва содержит комплекс веществ, играющих ключевую роль в здоровье печени:

Омега-3 жирные кислоты - уменьшают воспалительные процессы, защищают клетки печени и способствуют их восстановлению.

Витамины A и D - поддерживают иммунную защиту и помогают в детоксикации.

Селен и цинк - мощные антиоксиданты, защищающие печень от разрушения.

Витамины группы B - улучшают обмен веществ и помогают печени выполнять метаболические функции.

Кроме того, мойва способствует снижению уровня триглицеридов, что уменьшает риск развития цирроза и других заболеваний печени.

Как готовить мойву правильно

Чтобы сохранить максимум пользы, мойву стоит запекать. Жарка и копчение не только уничтожают часть питательных веществ, но и создают дополнительную нагрузку на печень.

Уточнения

Мойва — морская лучепёрая рыба семейства корюшковых.

