Ожирение начинается с незаметного сбоя — и заканчивается целым списком диагнозов

Ожирение — не просто избыточный вес, а серьёзное хроническое заболевание. По данным за 2017 год, в Беларуси лишний вес имеют более 60 % взрослого населения, а каждый четвёртый страдает ожирением. Аналогичная картина наблюдается и в других странах, включая Россию. За последние 10 лет число подобных диагнозов в мире удвоилось — несмотря на масштабные программы по пропаганде ЗОЖ.
Ожирение не только само по себе ухудшает качество жизни, но и усиливает течение других заболеваний. Оно влияет на организм в четырёх ключевых направлениях:
Жировая ткань выполняет важные функции — накапливает энергию, участвует в терморегуляции, регулирует гормональный фон. Однако её избыток вызывает сбои в выработке биологически активных веществ. Это приводит к нарушениям обмена веществ, снижению чувствительности к инсулину, сбоям в работе иммунной и репродуктивной систем.
Избыточный жир синтезирует вещества, способные запускать вялотекущий воспалительный процесс. Это "подогревает" развитие целого ряда болезней — от диабета до онкологических состояний.
Лишний вес увеличивает давление на суставы, кости и мышцы. Это приводит к болям, остеоартрозу, проблемам с позвоночником и даже к смещению органов под давлением жировой ткани.
Ожирение нередко сопровождается социальным осуждением. Это увеличивает уровень стресса, усиливает тревожность и депрессию, провоцирует расстройства пищевого поведения — и замыкает порочный круг.
Ожирение — это катализатор других серьёзных заболеваний. Среди них:
Сахарный диабет 2 типа. Риск возрастает в 2 раза при I степени ожирения и более чем в 10 раз при III-IV. Около 80 % больных диабетом страдают избыточным весом.
Артериальная гипертензия. Жир увеличивает объём циркулирующей крови и сопротивление сосудов, вызывая стойкое повышение давления.
Заболевания сердца и сосудов. Ожирение провоцирует сужение артерий, повышает холестерин и риск инфаркта, инсульта, сердечной недостаточности.
Сонное апноэ. Изменения в дыхательных путях вызывают остановки дыхания во сне, что снижает насыщение крови кислородом и повышает риск инсульта.
Остеоартроз. Суставы и хрящи не выдерживают постоянной нагрузки — появляются боли, ограниченность движений, риск инвалидности.
Онкология. Повышается риск рака молочной железы, кишечника, желудка, поджелудочной железы и пищевода. Снижение веса уменьшает эти риски.
Снижение веса при наличии заболеваний требует индивидуального подхода. Важно:
пройти расширенное обследование — с оценкой ИМТ, сопутствующих состояний и функциональных ограничений,
составить персональную диету,
подобрать щадящие физические нагрузки,
учитывать влияние лекарств на вес и метаболизм,
работать с психологом — мотивация и поддержка критичны.
Идеальный вариант — снижение веса под контролем мультидисциплинарной команды врачей: эндокринолога, диетолога, терапевта, бариатрического хирурга и психотерапевта.
Статистика показывает: без помощи специалистов добиться стойкого снижения веса почти невозможно. Вероятность того, что мужчина с ожирением сам достигнет нормы ИМТ, составляет 1 к 210. У женщин — 1 к 124.
Даже при отсутствии хронических болезней желательно начинать путь с консультации у врача. А при наличии — тем более.
Ожире́ние - результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.
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