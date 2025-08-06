Ожирение начинается с незаметного сбоя — и заканчивается целым списком диагнозов

Риск инфаркта, апноэ и остеоартроза растёт при ожирении — мнение медиков

4:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ожирение — не просто избыточный вес, а серьёзное хроническое заболевание. По данным за 2017 год, в Беларуси лишний вес имеют более 60 % взрослого населения, а каждый четвёртый страдает ожирением. Аналогичная картина наблюдается и в других странах, включая Россию. За последние 10 лет число подобных диагнозов в мире удвоилось — несмотря на масштабные программы по пропаганде ЗОЖ.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Полный мужчина

Почему ожирение опасно

Ожирение не только само по себе ухудшает качество жизни, но и усиливает течение других заболеваний. Оно влияет на организм в четырёх ключевых направлениях:

1. Нарушения в работе органов

Жировая ткань выполняет важные функции — накапливает энергию, участвует в терморегуляции, регулирует гормональный фон. Однако её избыток вызывает сбои в выработке биологически активных веществ. Это приводит к нарушениям обмена веществ, снижению чувствительности к инсулину, сбоям в работе иммунной и репродуктивной систем.

2. Хроническое воспаление

Избыточный жир синтезирует вещества, способные запускать вялотекущий воспалительный процесс. Это "подогревает" развитие целого ряда болезней — от диабета до онкологических состояний.

3. Механическая нагрузка

Лишний вес увеличивает давление на суставы, кости и мышцы. Это приводит к болям, остеоартрозу, проблемам с позвоночником и даже к смещению органов под давлением жировой ткани.

4. Психоэмоциональное давление

Ожирение нередко сопровождается социальным осуждением. Это увеличивает уровень стресса, усиливает тревожность и депрессию, провоцирует расстройства пищевого поведения — и замыкает порочный круг.

Болезни, усиливаемые ожирением

Ожирение — это катализатор других серьёзных заболеваний. Среди них:

Сахарный диабет 2 типа. Риск возрастает в 2 раза при I степени ожирения и более чем в 10 раз при III-IV. Около 80 % больных диабетом страдают избыточным весом.

Артериальная гипертензия. Жир увеличивает объём циркулирующей крови и сопротивление сосудов, вызывая стойкое повышение давления.

Заболевания сердца и сосудов. Ожирение провоцирует сужение артерий, повышает холестерин и риск инфаркта, инсульта, сердечной недостаточности.

Сонное апноэ. Изменения в дыхательных путях вызывают остановки дыхания во сне, что снижает насыщение крови кислородом и повышает риск инсульта.

Остеоартроз. Суставы и хрящи не выдерживают постоянной нагрузки — появляются боли, ограниченность движений, риск инвалидности.

Онкология. Повышается риск рака молочной железы, кишечника, желудка, поджелудочной железы и пищевода. Снижение веса уменьшает эти риски.

Как худеть при хронических болезнях

Снижение веса при наличии заболеваний требует индивидуального подхода. Важно:

пройти расширенное обследование — с оценкой ИМТ, сопутствующих состояний и функциональных ограничений,

составить персональную диету,

подобрать щадящие физические нагрузки,

учитывать влияние лекарств на вес и метаболизм,

работать с психологом — мотивация и поддержка критичны.

Идеальный вариант — снижение веса под контролем мультидисциплинарной команды врачей: эндокринолога, диетолога, терапевта, бариатрического хирурга и психотерапевта.

Почему не стоит пытаться худеть самостоятельно

Статистика показывает: без помощи специалистов добиться стойкого снижения веса почти невозможно. Вероятность того, что мужчина с ожирением сам достигнет нормы ИМТ, составляет 1 к 210. У женщин — 1 к 124.

Даже при отсутствии хронических болезней желательно начинать путь с консультации у врача. А при наличии — тем более.

Уточнения

Ожире́ние - результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

