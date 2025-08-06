Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Таксисты Мадрида едят за рулём из-за плотного графика — таксист Хосе Луис Алонсо
Александр Невзоров* заявил об отсутствии русской культуры и назвал Запад своей родиной
Брэд Питт купил особняк за 12 млн долларов у гитариста The Killers — детали сделки
Interia: Россия начала применять Су-57 против ВСУ группами и с новым вооружением
Сколько творога можно есть ежедневно — рекомендации для детей и взрослых
Современный интерьер допускает размещение искусства в душе, нишах и на потолке
Шишки помогают сохранить влагу в почве и отпугнуть улиток — приём дачников
НИИ рыбного хозяйства и океанографии: в Японском море запасы крабов заметно выросли
Собаки чувствуют страх человека — это вызывает у них настороженность

Ожирение начинается с незаметного сбоя — и заканчивается целым списком диагнозов

Риск инфаркта, апноэ и остеоартроза растёт при ожирении — мнение медиков
4:20
Здоровье

Ожирение — не просто избыточный вес, а серьёзное хроническое заболевание. По данным за 2017 год, в Беларуси лишний вес имеют более 60 % взрослого населения, а каждый четвёртый страдает ожирением. Аналогичная картина наблюдается и в других странах, включая Россию. За последние 10 лет число подобных диагнозов в мире удвоилось — несмотря на масштабные программы по пропаганде ЗОЖ.

Полный мужчина
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Полный мужчина

Почему ожирение опасно

Ожирение не только само по себе ухудшает качество жизни, но и усиливает течение других заболеваний. Оно влияет на организм в четырёх ключевых направлениях:

1. Нарушения в работе органов

Жировая ткань выполняет важные функции — накапливает энергию, участвует в терморегуляции, регулирует гормональный фон. Однако её избыток вызывает сбои в выработке биологически активных веществ. Это приводит к нарушениям обмена веществ, снижению чувствительности к инсулину, сбоям в работе иммунной и репродуктивной систем.

2. Хроническое воспаление

Избыточный жир синтезирует вещества, способные запускать вялотекущий воспалительный процесс. Это "подогревает" развитие целого ряда болезней — от диабета до онкологических состояний.

3. Механическая нагрузка

Лишний вес увеличивает давление на суставы, кости и мышцы. Это приводит к болям, остеоартрозу, проблемам с позвоночником и даже к смещению органов под давлением жировой ткани.

4. Психоэмоциональное давление

Ожирение нередко сопровождается социальным осуждением. Это увеличивает уровень стресса, усиливает тревожность и депрессию, провоцирует расстройства пищевого поведения — и замыкает порочный круг.

Болезни, усиливаемые ожирением

Ожирение — это катализатор других серьёзных заболеваний. Среди них:

  • Сахарный диабет 2 типа. Риск возрастает в 2 раза при I степени ожирения и более чем в 10 раз при III-IV. Около 80 % больных диабетом страдают избыточным весом.

  • Артериальная гипертензия. Жир увеличивает объём циркулирующей крови и сопротивление сосудов, вызывая стойкое повышение давления.

  • Заболевания сердца и сосудов. Ожирение провоцирует сужение артерий, повышает холестерин и риск инфаркта, инсульта, сердечной недостаточности.

  • Сонное апноэ. Изменения в дыхательных путях вызывают остановки дыхания во сне, что снижает насыщение крови кислородом и повышает риск инсульта.

  • Остеоартроз. Суставы и хрящи не выдерживают постоянной нагрузки — появляются боли, ограниченность движений, риск инвалидности.

  • Онкология. Повышается риск рака молочной железы, кишечника, желудка, поджелудочной железы и пищевода. Снижение веса уменьшает эти риски.

Как худеть при хронических болезнях

Снижение веса при наличии заболеваний требует индивидуального подхода. Важно:

  • пройти расширенное обследование — с оценкой ИМТ, сопутствующих состояний и функциональных ограничений,

  • составить персональную диету,

  • подобрать щадящие физические нагрузки,

  • учитывать влияние лекарств на вес и метаболизм,

  • работать с психологом — мотивация и поддержка критичны.

Идеальный вариант — снижение веса под контролем мультидисциплинарной команды врачей: эндокринолога, диетолога, терапевта, бариатрического хирурга и психотерапевта.

Почему не стоит пытаться худеть самостоятельно

Статистика показывает: без помощи специалистов добиться стойкого снижения веса почти невозможно. Вероятность того, что мужчина с ожирением сам достигнет нормы ИМТ, составляет 1 к 210. У женщин — 1 к 124.

Даже при отсутствии хронических болезней желательно начинать путь с консультации у врача. А при наличии — тем более.

Уточнения

Ожире́ние - результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Ветеринары предупредили: клещи угрожают домашним кошкам круглый год
Домашние животные
Ветеринары предупредили: клещи угрожают домашним кошкам круглый год Аудио 
ЗиЛ-4102: лимузин для элиты стал символом упущенных возможностей нашего времени
Авто
ЗиЛ-4102: лимузин для элиты стал символом упущенных возможностей нашего времени Аудио 
Холодный старт двигателя ускоряет износ
Авто
Холодный старт двигателя ускоряет износ Аудио 
Популярное
325 миллионов лет спустя: в крупнейшей пещере мира найдены останки доисторических морских чудовищ

В Мамонтовой пещере обнаружены окаменелости двух древних акул, возраст которых составляет 325 миллионов лет, открывающие новые горизонты в изучении экосистем.

В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами
Акулы пытались напасть и были парализованы: природа нашла способ поставить акулу на место
Леопон: уникальный гибрид, который не смог выжить в мире животных — кто и зачем создавал этих зверей
Универсальный, прочный, гибкий: один материал для упаковки, одежды и даже для электроники
Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин Новый президент Польши будет дестабилизировать Украину Любовь Степушова
Шокирующее заявление психолога о Диброве: зачем ему тест на отцовство?
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов
Реликт древности в 21 веке: как амфибия с свиноподобным носом скрывается от мира под землей
Реликт древности в 21 веке: как амфибия с свиноподобным носом скрывается от мира под землей
Последние материалы
Interia: Россия начала применять Су-57 против ВСУ группами и с новым вооружением
Сколько творога можно есть ежедневно — рекомендации для детей и взрослых
Современный интерьер допускает размещение искусства в душе, нишах и на потолке
Шишки помогают сохранить влагу в почве и отпугнуть улиток — приём дачников
НИИ рыбного хозяйства и океанографии: в Японском море запасы крабов заметно выросли
Собаки чувствуют страх человека — это вызывает у них настороженность
Диетолог Тхань Тхань Нгуен назвала булгур, гречку и ячмень продуктами с высоким содержанием белка
Метод Савченко из МФТИ сократил ошибки спутниковой навигации до 26 метров
Самое толстое дерево в мире: кипарис в Мексике признан памятником ЮНЕСКО
Соседов объяснил, где должна выступать Буланова на фоне мемов с подтанцовкой звезды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.