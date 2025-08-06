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Промокли в дороге? Эти три шага помогут организму не заболеть и восстановить защиту

Переохлаждение стоп снижает циркуляцию и мешает работе иммунной системы
1:21
Здоровье

Многие уверены: если промочить ноги — обязательно заболеешь. Но действительно ли влага сама по себе так опасна, или дело в другом?

Почему промокшие ноги — риск для здоровья

Когда стопы надолго остаются в холодной и влажной среде (лужи, мокрый снег), организм вынужден тратить ресурсы на сохранение тепла. Это ослабляет локальный иммунитет.

Холод снижает циркуляцию крови в слизистых оболочках, и лейкоциты — главные клетки-защитники — добираются до места потенциальной инфекции медленнее. В это время патогены успевают начать активное размножение. Отсюда риск развития простуды или гриппа.

Не только простуда: риск грибка

Кроме вирусной угрозы, стоит учитывать и другую опасность. Влажная среда внутри обуви создаёт идеальные условия для развития грибковой инфекции. Особенно если ноги остаются мокрыми долгое время.

Что делать, если ноги промокли

Чтобы снизить риск заболеваний, важно как можно скорее:

  • снять мокрую обувь,

  • переобуться в сухие носки и тёплую обувь,

  • согреться — под тёплым душем, горячим чаем или грелкой.

Такие простые меры помогут организму восстановить защитные функции и избежать неприятных последствий.

Уточнения

Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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