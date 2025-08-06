Промокли в дороге? Эти три шага помогут организму не заболеть и восстановить защиту

Многие уверены: если промочить ноги — обязательно заболеешь. Но действительно ли влага сама по себе так опасна, или дело в другом?
Когда стопы надолго остаются в холодной и влажной среде (лужи, мокрый снег), организм вынужден тратить ресурсы на сохранение тепла. Это ослабляет локальный иммунитет.
Холод снижает циркуляцию крови в слизистых оболочках, и лейкоциты — главные клетки-защитники — добираются до места потенциальной инфекции медленнее. В это время патогены успевают начать активное размножение. Отсюда риск развития простуды или гриппа.
Кроме вирусной угрозы, стоит учитывать и другую опасность. Влажная среда внутри обуви создаёт идеальные условия для развития грибковой инфекции. Особенно если ноги остаются мокрыми долгое время.
Чтобы снизить риск заболеваний, важно как можно скорее:
снять мокрую обувь,
переобуться в сухие носки и тёплую обувь,
согреться — под тёплым душем, горячим чаем или грелкой.
Такие простые меры помогут организму восстановить защитные функции и избежать неприятных последствий.
Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).
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