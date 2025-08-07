Эффективный способ от преподавателя пения: как стабилизировать дыхание и победить икоту

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:11
Здоровье

Икота — мелкая, но весьма неприятная проблема. Она может возникнуть внезапно и доставлять серьёзный дискомфорт, особенно в общественных местах или во время важных событий.

Голос в теле
Фото: Generated by AI (DALL\u00b7E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Голос в теле

Причины икоты

Спровоцировать икоту могут:

  • сильные эмоции (например, испуг),

  • переедание,

  • газированные напитки,

  • резкое возбуждение нервной системы.

Обычно избавиться от икоты пытаются с помощью задержки дыхания, питья воды или наклонов туловища — эти приёмы помогают изменить ритм дыхания и отвлечь организм от "сбоя".

Неожиданный метод из США

Специалисты Университета Майами обратили внимание на нестандартный способ, о котором знают не все. Преподаватель по вокалу Робинн Редмон поделилась профессиональным наблюдением: пение может остановить икоту.

По её словам, ни один из её студентов не икал во время вокальных упражнений.

"Я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь икал или кашлял во время пения", — подчеркнула Редмон.

Пение помогает стабилизировать дыхание и задействовать мышцы диафрагмы, что может быть ключом к устранению икоты.

Уточнения

Ико́та - неспецифическое нарушение функции внешнего дыхания, которое возникает в результате серии судорожных толчкообразных сокращений диафрагмы и проявляется субъективно неприятными короткими и интенсивными дыхательными движениями.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
