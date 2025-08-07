Эффективный способ от преподавателя пения: как стабилизировать дыхание и победить икоту

Икота — мелкая, но весьма неприятная проблема. Она может возникнуть внезапно и доставлять серьёзный дискомфорт, особенно в общественных местах или во время важных событий.
Спровоцировать икоту могут:
сильные эмоции (например, испуг),
переедание,
газированные напитки,
резкое возбуждение нервной системы.
Обычно избавиться от икоты пытаются с помощью задержки дыхания, питья воды или наклонов туловища — эти приёмы помогают изменить ритм дыхания и отвлечь организм от "сбоя".
Специалисты Университета Майами обратили внимание на нестандартный способ, о котором знают не все. Преподаватель по вокалу Робинн Редмон поделилась профессиональным наблюдением: пение может остановить икоту.
По её словам, ни один из её студентов не икал во время вокальных упражнений.
"Я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь икал или кашлял во время пения", — подчеркнула Редмон.
Пение помогает стабилизировать дыхание и задействовать мышцы диафрагмы, что может быть ключом к устранению икоты.
Ико́та - неспецифическое нарушение функции внешнего дыхания, которое возникает в результате серии судорожных толчкообразных сокращений диафрагмы и проявляется субъективно неприятными короткими и интенсивными дыхательными движениями.
