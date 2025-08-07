Эффективный способ от преподавателя пения: как стабилизировать дыхание и победить икоту

Пение стабилизирует дыхание и помогает избавиться от икоты — наблюдение экспертов

Икота — мелкая, но весьма неприятная проблема. Она может возникнуть внезапно и доставлять серьёзный дискомфорт, особенно в общественных местах или во время важных событий.

Причины икоты

Спровоцировать икоту могут:

сильные эмоции (например, испуг),

переедание,

газированные напитки,

резкое возбуждение нервной системы.

Обычно избавиться от икоты пытаются с помощью задержки дыхания, питья воды или наклонов туловища — эти приёмы помогают изменить ритм дыхания и отвлечь организм от "сбоя".

Неожиданный метод из США

Специалисты Университета Майами обратили внимание на нестандартный способ, о котором знают не все. Преподаватель по вокалу Робинн Редмон поделилась профессиональным наблюдением: пение может остановить икоту.

По её словам, ни один из её студентов не икал во время вокальных упражнений.

"Я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь икал или кашлял во время пения", — подчеркнула Редмон.

Пение помогает стабилизировать дыхание и задействовать мышцы диафрагмы, что может быть ключом к устранению икоты.

