Если вы не встали с первого раза — день может начаться с хронической сонливости

Тем, кто не может проснуться с первого будильника, приходится включать по утрам целую серию сигналов. Однако такая привычка лишь ухудшает самочувствие: последний час сна становится фрагментированным и бесполезным.
Многократные пробуждения снижают качество сна. Вместо полноценного отдыха человек проводит утренние минуты в тревожной полудрёме. Это приводит к:
снижению уровня энергии,
спутанности сознания,
стойкой сонливости в течение дня.
Невозможность встать с первого сигнала может указывать на проблемы со сном: его недостаточную продолжительность или низкое качество.
Врач Царёва рекомендует начать с базовых изменений в распорядке:
Фиксированный режим. Завтракать в одно и то же время — хорошая точка опоры для внутреннего биоритма.
Утренняя активность. Физические упражнения сразу после пробуждения помогают быстрее проснуться и "разогнать" сонливость.
Даже простая зарядка или прогулка способны значительно улучшить концентрацию и повысить общий тонус с утра.
