Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные зафиксировали редкого осьминога на глубине 4,8 км в Тихом океане
Садовод Самойлова: кефирная подкормка может навредить овощам при неправильном применении
Российский рыбный экспорт в Китай растёт: какие компании вошли в список одобренных
Вкуснее не бывает: шеф-повара советуют, что намазывать на тосты
С 3 ноября 2025 года катакомбы Парижа будут недоступны для посетителей из-за реконструкции
Звезда пережила чёрную дыру: учёные зафиксировали второй удар чёрной дыры
Агрономы рассказали, как обработать теплицу осенью для защиты от вредителей
Создатели Лабубу сделали игрушку в образе певицы Леди Гаги эксклюзивно для звезды
Австралийские дороги могут засветиться в темноте благодаря инновационной разметке

Если вы не встали с первого раза — день может начаться с хронической сонливости

Последний час сна с будильниками становится бесполезным — мнение экспертов
1:15
Здоровье

Тем, кто не может проснуться с первого будильника, приходится включать по утрам целую серию сигналов. Однако такая привычка лишь ухудшает самочувствие: последний час сна становится фрагментированным и бесполезным.

часы, будильник, кофе
Фото: Wikimedia Commons by Sanah Suvarna sanahsuvarna is licensed under Public domain
часы, будильник, кофе

Почему будильник за будильником — плохая идея

Многократные пробуждения снижают качество сна. Вместо полноценного отдыха человек проводит утренние минуты в тревожной полудрёме. Это приводит к:

  • снижению уровня энергии,

  • спутанности сознания,

  • стойкой сонливости в течение дня.

Невозможность встать с первого сигнала может указывать на проблемы со сном: его недостаточную продолжительность или низкое качество.

Как облегчить пробуждение

Врач Царёва рекомендует начать с базовых изменений в распорядке:

  • Фиксированный режим. Завтракать в одно и то же время — хорошая точка опоры для внутреннего биоритма.

  • Утренняя активность. Физические упражнения сразу после пробуждения помогают быстрее проснуться и "разогнать" сонливость.

Даже простая зарядка или прогулка способны значительно улучшить концентрацию и повысить общий тонус с утра.

Уточнения

Буди́льник - часы, в заданный момент времени подающие звуковой, световой и/или в редких случаях другой сигнал.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Наука и техника
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик Аудио 
Китайские автомобили с пробегом, от которых лучше отказаться: HAVAL F7 и другие
Авто
Китайские автомобили с пробегом, от которых лучше отказаться: HAVAL F7 и другие Аудио 
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр
Домашние животные
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр Аудио 
Популярное
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов

Узнайте, почему белые медведи избегают встречи с мощными моржами и какие секреты скрывают их гигантские бивни, служащие уникальными инструментами для выживания.

Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Забудьте "сидеть" и "дай лапу": вот что действительно нужно знать вашей собаке
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Алкотестер показал 0,17 — а ты не пил: как работает главный дорожный капкан
Алкотестер показал 0,17 — а ты не пил: как работает главный дорожный капкан
Последние материалы
Последний час сна с будильниками становится бесполезным — мнение экспертов
Агрономы рассказали, как обработать теплицу осенью для защиты от вредителей
Создатели Лабубу сделали игрушку в образе певицы Леди Гаги эксклюзивно для звезды
Австралийские дороги могут засветиться в темноте благодаря инновационной разметке
Безжировая, кето, монодиеты: что из этого портит цвет лица
Россияне в 2026 году начнут активнее покупать жильё в пригородах — прогноз эксперта
Поза сфинкса — это упражнение на растяжку, в котором так нуждается ваша спина
Рецепт гаспачо с цукини: готовим дома вкусный и полезный летний суп
Тюменьстат: доходы нефтегазовой отрасли в ХМАО выросли почти на треть
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.