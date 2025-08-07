Если вы не встали с первого раза — день может начаться с хронической сонливости

Последний час сна с будильниками становится бесполезным — мнение экспертов

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тем, кто не может проснуться с первого будильника, приходится включать по утрам целую серию сигналов. Однако такая привычка лишь ухудшает самочувствие: последний час сна становится фрагментированным и бесполезным.

Фото: Wikimedia Commons by Sanah Suvarna sanahsuvarna is licensed under Public domain часы, будильник, кофе

Почему будильник за будильником — плохая идея

Многократные пробуждения снижают качество сна. Вместо полноценного отдыха человек проводит утренние минуты в тревожной полудрёме. Это приводит к:

снижению уровня энергии,

спутанности сознания,

стойкой сонливости в течение дня.

Невозможность встать с первого сигнала может указывать на проблемы со сном: его недостаточную продолжительность или низкое качество.

Как облегчить пробуждение

Врач Царёва рекомендует начать с базовых изменений в распорядке:

Фиксированный режим. Завтракать в одно и то же время — хорошая точка опоры для внутреннего биоритма.

Утренняя активность. Физические упражнения сразу после пробуждения помогают быстрее проснуться и "разогнать" сонливость.

Даже простая зарядка или прогулка способны значительно улучшить концентрацию и повысить общий тонус с утра.

Уточнения

Буди́льник - часы, в заданный момент времени подающие звуковой, световой и/или в редких случаях другой сигнал.

