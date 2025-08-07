Люди жалуются на недомогание, а учёные сомневаются — что не так с магнитными бурями

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Магнитная буря — это серьёзное возмущение магнитного поля Земли, которое может длиться от нескольких часов до суток. Такое явление не только вызывает северные сияния, но и способно повлиять на работу техники.

Магнитная буря
Фото: Pixexid by Unreal, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Магнитная буря

Что такое магнитная буря

Магнитные бури относятся к геомагнитным изменениям. Они происходят, когда солнечные вспышки вызывают сбои в магнитном поле планеты. Это влияет на спутники, радиосвязь и электронику как в космосе, так и на Земле.

Может ли буря влиять на людей

Многие отмечают, что во время геомагнитных возмущений могут возникать:

  • резкие смены настроения,

  • повышенная раздражительность,

  • снижение концентрации,

  • головные боли или бессонница.

Однако научное сообщество придерживается более осторожной позиции: прямого подтверждения влияния магнитных бурь на здоровье человека нет. Даже масштабные исследования не выявили чёткой связи между бурями и самочувствием.

Эффект внушения

Специалисты полагают, что ухудшение самочувствия может быть связано с психологическим восприятием. Если человек убеждён, что во время магнитной бури он будет чувствовать себя хуже, это может повлиять на его состояние.

Уточнения

Внуше́ние сугге́стия - психологическое воздействие на сознание человека, при котором происходит некритическое восприятие им убеждений и установок.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
