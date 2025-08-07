Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Провизор Булыгина: запивать лекарства нужно только водой
Ирак возобновляет экспорт нефти через Джейхан: названа точная дата
Любовь к Родине и мужу: почему Алла Довлатова предпочитает российские курорты
Агрономы советуют хранить яблоки в песке для сохранения сочности и свежести
Опасное цветение водорослей парализовало озеро Эри в США
Эксперты назвали питание, а не малоподвижность, ключевым фактором глобального ожирения
Российские семьи могут получить субсидию на покупку машины
Опасность в тарелке: почему куриный бульон может быть вреден для здоровья
Туристы могут увидеть последний в Европе рабочий забор для ловли сельди в немецком Каппельне

Врачи бьют тревогу: домашняя еда может разрушать здоровье из-за наших привычек

Неправильная термообработка продуктов вредит печени и почкам — врач
1:35
Здоровье

Домашняя еда может быть не только вкусной, но и вредной — если допускать одни и те же ошибки на кухне. Некоторые привычные методы приготовления на самом деле несут риск для здоровья.

Шашлык из ягнёнка с настоем смородинового листа
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Шашлык из ягнёнка с настоем смородинового листа

Что делает еду вредной

Врач Майк Хансен предупреждает: способы термической обработки влияют на состав продуктов. Если готовить неправильно, можно спровоцировать образование токсичных веществ, которые со временем негативно скажутся на работе печени, почек и других органов.

Слишком сильный огонь — опасная привычка

Обжаривание продуктов на максимальной температуре приводит к образованию опасных соединений. Особенно это касается мяса, которое при сильном нагреве выделяет канцерогенные вещества. Лучше выбирать щадящие способы приготовления: тушение, варку, запекание при умеренной температуре.

Жир и открытое пламя — плохое сочетание

Ещё одна распространённая ошибка — готовить мясо на гриле, барбекю или коптить его. При прямом контакте с огнём жир капает на раскалённые поверхности, образуя дым и вредные соединения, которые впитываются обратно в продукт.

Вред антипригарной посуды

Хансен также предостерегает от использования посуды с антипригарным покрытием. Она содержит полифторалкильные вещества (PFAS), которые при повреждении или перегреве могут попадать в пищу. Эти соединения связаны с повышенным риском развития хронических заболеваний.

Уточнения

Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Орнитологи: самая жуткая птица Африки оказалась беззащитной перед браконьерами
Домашние животные
Орнитологи: самая жуткая птица Африки оказалась беззащитной перед браконьерами Аудио 
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр
Домашние животные
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр Аудио 
Холодный старт двигателя ускоряет износ
Авто
Холодный старт двигателя ускоряет износ Аудио 
Популярное
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов

Узнайте, почему белые медведи избегают встречи с мощными моржами и какие секреты скрывают их гигантские бивни, служащие уникальными инструментами для выживания.

Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Забудьте "сидеть" и "дай лапу": вот что действительно нужно знать вашей собаке
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Алкотестер показал 0,17 — а ты не пил: как работает главный дорожный капкан
Алкотестер показал 0,17 — а ты не пил: как работает главный дорожный капкан
Последние материалы
Российские семьи могут получить субсидию на покупку машины
Опасность в тарелке: почему куриный бульон может быть вреден для здоровья
Туристы могут увидеть последний в Европе рабочий забор для ловли сельди в немецком Каппельне
Борная кислота уничтожит всю колонию муравьёв
Наказание кошки за непослушание может разрушить ваше доверие и отношения
Неправильная термообработка продуктов вредит печени и почкам — врач
Стилисты назвали чёлку способом изменить образ без смены длины волос
Собчак высказалась о новых реалиях эпохи Оземпика с нездоровой худобой
Собаки наблюдают за улицей через окно, чтобы справляться с одиночеством и скукой
В России Hummer H2 был адаптирован под легковые права за счёт удаления оборудования
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.