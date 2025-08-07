Врачи бьют тревогу: домашняя еда может разрушать здоровье из-за наших привычек

Неправильная термообработка продуктов вредит печени и почкам — врач

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Домашняя еда может быть не только вкусной, но и вредной — если допускать одни и те же ошибки на кухне. Некоторые привычные методы приготовления на самом деле несут риск для здоровья.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Шашлык из ягнёнка с настоем смородинового листа

Что делает еду вредной

Врач Майк Хансен предупреждает: способы термической обработки влияют на состав продуктов. Если готовить неправильно, можно спровоцировать образование токсичных веществ, которые со временем негативно скажутся на работе печени, почек и других органов.

Слишком сильный огонь — опасная привычка

Обжаривание продуктов на максимальной температуре приводит к образованию опасных соединений. Особенно это касается мяса, которое при сильном нагреве выделяет канцерогенные вещества. Лучше выбирать щадящие способы приготовления: тушение, варку, запекание при умеренной температуре.

Жир и открытое пламя — плохое сочетание

Ещё одна распространённая ошибка — готовить мясо на гриле, барбекю или коптить его. При прямом контакте с огнём жир капает на раскалённые поверхности, образуя дым и вредные соединения, которые впитываются обратно в продукт.

Вред антипригарной посуды

Хансен также предостерегает от использования посуды с антипригарным покрытием. Она содержит полифторалкильные вещества (PFAS), которые при повреждении или перегреве могут попадать в пищу. Эти соединения связаны с повышенным риском развития хронических заболеваний.

Уточнения

Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

