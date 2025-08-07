Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренер по растяжке назвала 5 упражнений для улучшения сна
Daily Mail: на дне турецкого озера найден древний мегаполис
Пляжи Сант-Антонио и Кампомарино Лидо итальянской провинции Кампобассо получили Голубые флаги в 2025 году за чистоту и безопасность
Клапан в стиральной машине улучшает качество стирки
Иммунолог: при аллергии на пыльцу эффективны душ после улицы и индивидуальный подбор терапии
Поддержание чистоты и герметизация щелей снижают риск появления мышей
La Dépêche: арбузную корку можно есть — она содержит цитруллин и ликопин
Блондинка с характером и брюнетка с эффектом свечения — тренды окрашивания 2025
Диброва ждёт борьба за виллу на Рублёвке и троих детей с женой-изменщицей

Когда слабость — не просто усталость: как отличить тревожный симптом от переутомления

Нехватка сил и одышка могут указывать на сердечную недостаточность — врачи
1:36
Здоровье

Обычная усталость — не всегда просто следствие загруженного дня. Иногда она может быть сигналом о проблемах с сердцем, особенно если отдых не помогает восстановить силы.

Пробежка
Фото: freepik.com by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пробежка

Когда усталость может быть опасной

Причин для упадка сил может быть множество: стресс, недосыпание, напряжённая работа. Однако важно помнить, что сердечно-сосудистые заболевания — одна из ведущих причин смертности, и они могут долго не проявляться классическими симптомами.

Как отличить сердечную усталость

Иногда тело подаёт сигналы, которые легко пропустить. Обратите внимание на следующие признаки:

  • Усталость, не проходящая после отдыха. Если вы спали, расслаблялись, но всё равно чувствуете себя "выжатыми" — это повод насторожиться.

  • Резкие приступы слабости. Внезапное желание прилечь, возникающее без видимых причин, может быть связано с нарушениями в работе сердца.

  • Быстрая утомляемость. Если вы устаете уже через пару часов после начала дня — даже при хорошем сне — стоит проконсультироваться со специалистом.

  • Сопутствующие симптомы. Боль или дискомфорт в грудной клетке, головокружение, нехватка воздуха могут говорить о нарушении кровообращения.

Что делать при подозрении

При наличии описанных признаков лучше не заниматься самодиагностикой. Обратитесь к врачу, особенно если в анамнезе есть сердечно-сосудистые заболевания или факторы риска: курение, лишний вес, гипертония.

Уточнения

Оды́шка (диспно́э) — одна из приспособительных функций организма, которая выражается в изменении частоты, ритма и глубины дыхания, нередко в сопровождении ощущений нехватки воздуха.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Биологи объяснили, когда волки могут представлять опасность для человека
Домашние животные
Биологи объяснили, когда волки могут представлять опасность для человека Аудио 
В России предупредили о рисках перемирия в воздухе для хода СВО
Правда ТВ
В России предупредили о рисках перемирия в воздухе для хода СВО Аудио 
Популярное
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов

Узнайте, почему белые медведи избегают встречи с мощными моржами и какие секреты скрывают их гигантские бивни, служащие уникальными инструментами для выживания.

Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Биологи рассказали о случаях агрессивного поведения морских выдр
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Забудьте "сидеть" и "дай лапу": вот что действительно нужно знать вашей собаке
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Алкотестер показал 0,17 — а ты не пил: как работает главный дорожный капкан
Алкотестер показал 0,17 — а ты не пил: как работает главный дорожный капкан
Последние материалы
Daily Mail: на дне турецкого озера найден древний мегаполис
Пляжи Сант-Антонио и Кампомарино Лидо итальянской провинции Кампобассо получили Голубые флаги в 2025 году за чистоту и безопасность
Клапан в стиральной машине улучшает качество стирки
Иммунолог: при аллергии на пыльцу эффективны душ после улицы и индивидуальный подбор терапии
Поддержание чистоты и герметизация щелей снижают риск появления мышей
La Dépêche: арбузную корку можно есть — она содержит цитруллин и ликопин
Нехватка сил и одышка могут указывать на сердечную недостаточность — врачи
Блондинка с характером и брюнетка с эффектом свечения — тренды окрашивания 2025
Диброва ждёт борьба за виллу на Рублёвке и троих детей с женой-изменщицей
Плавание и велотренажёр безопаснее бега — мнение спортивного врача Артема Рыженко
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.