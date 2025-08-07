Когда слабость — не просто усталость: как отличить тревожный симптом от переутомления

Нехватка сил и одышка могут указывать на сердечную недостаточность — врачи

Здоровье

Обычная усталость — не всегда просто следствие загруженного дня. Иногда она может быть сигналом о проблемах с сердцем, особенно если отдых не помогает восстановить силы.

Фото: freepik.com by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пробежка

Когда усталость может быть опасной

Причин для упадка сил может быть множество: стресс, недосыпание, напряжённая работа. Однако важно помнить, что сердечно-сосудистые заболевания — одна из ведущих причин смертности, и они могут долго не проявляться классическими симптомами.

Как отличить сердечную усталость

Иногда тело подаёт сигналы, которые легко пропустить. Обратите внимание на следующие признаки:

Усталость, не проходящая после отдыха. Если вы спали, расслаблялись, но всё равно чувствуете себя "выжатыми" — это повод насторожиться.

Резкие приступы слабости. Внезапное желание прилечь, возникающее без видимых причин, может быть связано с нарушениями в работе сердца.

Быстрая утомляемость. Если вы устаете уже через пару часов после начала дня — даже при хорошем сне — стоит проконсультироваться со специалистом.

Сопутствующие симптомы. Боль или дискомфорт в грудной клетке, головокружение, нехватка воздуха могут говорить о нарушении кровообращения.

Что делать при подозрении

При наличии описанных признаков лучше не заниматься самодиагностикой. Обратитесь к врачу, особенно если в анамнезе есть сердечно-сосудистые заболевания или факторы риска: курение, лишний вес, гипертония.

Уточнения

Оды́шка (диспно́э) — одна из приспособительных функций организма, которая выражается в изменении частоты, ритма и глубины дыхания, нередко в сопровождении ощущений нехватки воздуха.

