Погода влияет на тело сильнее, чем кажется — особенно при скрытых диагнозах

Многие замечают: стоит измениться погоде — и появляются неприятные ощущения. У кого-то начинается мигрень, у кого-то тянет суставы. Эти реакции организма не случайны и имеют научное объяснение.
Причиной становится резкая смена внешних параметров: давления, температуры и влажности. Эти изменения провоцируют внутренние перестройки в организме.
Мигрень, возникающая при перемене погоды, связана с изменением давления в придаточных пазухах черепа. Увеличение внутреннего давления вызывает болезненные ощущения, особенно у тех, кто склонен к приступам.
Болезненность в суставах — ещё одно распространённое проявление. При повышенном атмосферном давлении в организме происходит перерастяжение суставных капсул, отекают связки, увеличивается количество жидкости в мышцах. Это вызывает характерную ноющую боль у людей с хроническими заболеваниями суставов.
Если у человека есть диагноз, связанный с мигренью или суставными патологиями, он может ощущать дискомфорт именно в этих зонах при перемене погоды. Как подчёркивает специалист, в зависимости от хронических заболеваний метеозависимость проявляется по-разному.
Метеозависимость - симптомокомплекс, выраженный в болезненной реакции организма человека на изменения погоды и окружающей среды, обусловленной имеющимися в организме заболеваниями, вызывающими нарушение адаптации организма к таким изменениям.
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