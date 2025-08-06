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Погода влияет на тело сильнее, чем кажется — особенно при скрытых диагнозах

Метеозависимость усиливается при хронических заболеваниях — мнение экспертов
1:27
Здоровье

Многие замечают: стоит измениться погоде — и появляются неприятные ощущения. У кого-то начинается мигрень, у кого-то тянет суставы. Эти реакции организма не случайны и имеют научное объяснение.

Женские ноги на пляже на закате
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женские ноги на пляже на закате

Что происходит при смене погоды

Причиной становится резкая смена внешних параметров: давления, температуры и влажности. Эти изменения провоцируют внутренние перестройки в организме.

Почему болит голова

Мигрень, возникающая при перемене погоды, связана с изменением давления в придаточных пазухах черепа. Увеличение внутреннего давления вызывает болезненные ощущения, особенно у тех, кто склонен к приступам.

Суставы и метеочувствительность

Болезненность в суставах — ещё одно распространённое проявление. При повышенном атмосферном давлении в организме происходит перерастяжение суставных капсул, отекают связки, увеличивается количество жидкости в мышцах. Это вызывает характерную ноющую боль у людей с хроническими заболеваниями суставов.

Кто в группе риска

Если у человека есть диагноз, связанный с мигренью или суставными патологиями, он может ощущать дискомфорт именно в этих зонах при перемене погоды. Как подчёркивает специалист, в зависимости от хронических заболеваний метеозависимость проявляется по-разному.

Уточнения

Метеозависимость - симптомокомплекс, выраженный в болезненной реакции организма человека на изменения погоды и окружающей среды, обусловленной имеющимися в организме заболеваниями, вызывающими нарушение адаптации организма к таким изменениям.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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