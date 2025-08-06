Они не считают калории и не голодают — просто едят иначе и живут гораздо дольше

В разных уголках мира есть регионы, где люди не просто доживают до ста лет, а делают это массово. Эти места учёные назвали "голубыми зонами" — всего их пять, и все они объединены схожими привычками, особенно в питании.
Учёные выделили пять регионов, где особенно много людей, перешагнувших столетний рубеж:
Сардиния (Италия)
Окинава (Япония)
Икария (Греция)
Лома-Линда (США)
Никойя (Коста-Рика)
Образ жизни жителей этих мест изучается по сей день, но основное внимание исследователи уделяют их диете.
Рацион долгожителей преимущественно растительный. Основу составляют:
бобовые и фасоль,
цельнозерновые продукты,
овощи и фрукты.
В умеренных количествах допустимы молочные продукты, рыба и даже красное вино. Главное — не переедать и есть осознанно.
В Коста-Рике жители Никойи ужинают рано и легко. Они делают акцент на кукурузу (часто приготовленную в известковом растворе) и апельсины — источник витамина С, калия и клетчатки.
Рацион греков с острова Икария напоминает классическую средиземноморскую диету. Здесь популярны:
фрукты и овощи,
оливковое масло,
картофель и рыба,
козье молоко и травяные чаи.
Этот город в Калифорнии выделяется на фоне остальной Америки. Жители Лома-Линды избегают фастфуда, предпочитая:
орехи,
овощи,
большое количество воды.
Такой рацион помогает поддерживать здоровье даже в стране с высокими показателями ожирения.
На итальянской Сардинии мужчин-долгожителей больше, чем женщин. Местные жители питаются ячменем, пшеницей, картофелем, бобами и сырами из козьего и овечьего молока (рикотта, пекорино). Мясо, в основном свинина, подаётся по выходным или на праздники. Часто в рационе встречаются сушёные овощи и немного красного вина.
На японской Окинаве средняя продолжительность жизни — 84 года. Один из принципов питания — "ешь, пока не наелся на 80 %". Это помогает избежать переедания. Среди главных продуктов:
сладкий картофель,
тофу,
суп мисо,
свинина в небольшом количестве,
куркума и имбирь как приправы.
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