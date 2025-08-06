Они не считают калории и не голодают — просто едят иначе и живут гораздо дольше

На Окинаве едят до 80% насыщения — это продлевает жизнь

2:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В разных уголках мира есть регионы, где люди не просто доживают до ста лет, а делают это массово. Эти места учёные назвали "голубыми зонами" — всего их пять, и все они объединены схожими привычками, особенно в питании.

Фото: freepik is licensed under public domain Витаминная бомба

Где живут долгожители

Учёные выделили пять регионов, где особенно много людей, перешагнувших столетний рубеж:

Сардиния (Италия)

Окинава (Япония)

Икария (Греция)

Лома-Линда (США)

Никойя (Коста-Рика)

Образ жизни жителей этих мест изучается по сей день, но основное внимание исследователи уделяют их диете.

Основные принципы питания

Рацион долгожителей преимущественно растительный. Основу составляют:

бобовые и фасоль,

цельнозерновые продукты,

овощи и фрукты.

В умеренных количествах допустимы молочные продукты, рыба и даже красное вино. Главное — не переедать и есть осознанно.

Никойя: лёгкий ужин и кукуруза

В Коста-Рике жители Никойи ужинают рано и легко. Они делают акцент на кукурузу (часто приготовленную в известковом растворе) и апельсины — источник витамина С, калия и клетчатки.

Икария: средиземноморская классика

Рацион греков с острова Икария напоминает классическую средиземноморскую диету. Здесь популярны:

фрукты и овощи,

оливковое масло,

картофель и рыба,

козье молоко и травяные чаи.

Лома-Линда: исключение в США

Этот город в Калифорнии выделяется на фоне остальной Америки. Жители Лома-Линды избегают фастфуда, предпочитая:

орехи,

овощи,

большое количество воды.

Такой рацион помогает поддерживать здоровье даже в стране с высокими показателями ожирения.

Сардиния: зерновые, сыр и красное вино

На итальянской Сардинии мужчин-долгожителей больше, чем женщин. Местные жители питаются ячменем, пшеницей, картофелем, бобами и сырами из козьего и овечьего молока (рикотта, пекорино). Мясо, в основном свинина, подаётся по выходным или на праздники. Часто в рационе встречаются сушёные овощи и немного красного вина.

Окинава: чувство меры — в основе всего

На японской Окинаве средняя продолжительность жизни — 84 года. Один из принципов питания — "ешь, пока не наелся на 80 %". Это помогает избежать переедания. Среди главных продуктов:

сладкий картофель,

тофу,

суп мисо,

свинина в небольшом количестве,

куркума и имбирь как приправы.

Уточнения

Жизнь - основное понятие философии и биологии — активная форма существования материи от рождения до смерти, которая в обязательном порядке содержит в себе "свойства живого".

