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Они не считают калории и не голодают — просто едят иначе и живут гораздо дольше

На Окинаве едят до 80% насыщения — это продлевает жизнь
2:45
Здоровье

В разных уголках мира есть регионы, где люди не просто доживают до ста лет, а делают это массово. Эти места учёные назвали "голубыми зонами" — всего их пять, и все они объединены схожими привычками, особенно в питании.

Витаминная бомба
Фото: freepik is licensed under public domain
Витаминная бомба

Где живут долгожители

Учёные выделили пять регионов, где особенно много людей, перешагнувших столетний рубеж:

  • Сардиния (Италия)

  • Окинава (Япония)

  • Икария (Греция)

  • Лома-Линда (США)

  • Никойя (Коста-Рика)

Образ жизни жителей этих мест изучается по сей день, но основное внимание исследователи уделяют их диете.

Основные принципы питания

Рацион долгожителей преимущественно растительный. Основу составляют:

  • бобовые и фасоль,

  • цельнозерновые продукты,

  • овощи и фрукты.

В умеренных количествах допустимы молочные продукты, рыба и даже красное вино. Главное — не переедать и есть осознанно.

Никойя: лёгкий ужин и кукуруза

В Коста-Рике жители Никойи ужинают рано и легко. Они делают акцент на кукурузу (часто приготовленную в известковом растворе) и апельсины — источник витамина С, калия и клетчатки.

Икария: средиземноморская классика

Рацион греков с острова Икария напоминает классическую средиземноморскую диету. Здесь популярны:

  • фрукты и овощи,

  • оливковое масло,

  • картофель и рыба,

  • козье молоко и травяные чаи.

Лома-Линда: исключение в США

Этот город в Калифорнии выделяется на фоне остальной Америки. Жители Лома-Линды избегают фастфуда, предпочитая:

  • орехи,

  • овощи,

  • большое количество воды.

Такой рацион помогает поддерживать здоровье даже в стране с высокими показателями ожирения.

Сардиния: зерновые, сыр и красное вино

На итальянской Сардинии мужчин-долгожителей больше, чем женщин. Местные жители питаются ячменем, пшеницей, картофелем, бобами и сырами из козьего и овечьего молока (рикотта, пекорино). Мясо, в основном свинина, подаётся по выходным или на праздники. Часто в рационе встречаются сушёные овощи и немного красного вина.

Окинава: чувство меры — в основе всего

На японской Окинаве средняя продолжительность жизни — 84 года. Один из принципов питания — "ешь, пока не наелся на 80 %". Это помогает избежать переедания. Среди главных продуктов:

  • сладкий картофель,

  • тофу,

  • суп мисо,

  • свинина в небольшом количестве,

  • куркума и имбирь как приправы.

Уточнения

Жизнь - основное понятие философии и биологии — активная форма существования материи от рождения до смерти, которая в обязательном порядке содержит в себе "свойства живого".

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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