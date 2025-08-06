Пить больше — чтобы вес уходил: вот почему вода важнее, чем кажется на первый взгляд

Специалисты: вода перед едой и тренировкой усиливает эффект похудения

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вы стремитесь снизить вес, важно учитывать не только рацион и физическую активность. Суточная норма воды — ещё один ключевой фактор, который напрямую влияет на результат.

Фото: https://i.pinimg.com/736x/36/a5/1c/36a51c2fb473e205ac206d9dc6f47edd.jpg Девушка пьёт воду

Почему вода важна при похудении

Достаточное потребление жидкости помогает дольше сохранять чувство сытости, снижает вероятность переедания и усиливает эффект тренировок. Вода улучшает обмен веществ и помогает организму эффективнее сжигать калории.

Сколько пить в день

Рекомендуемый объём воды зависит от пола. Женщинам следует выпивать примерно 11,5 чашек жидкости в день, мужчинам — около 15,5 чашек. Эти значения включают не только чистую воду, но и другие напитки, а также воду, содержащуюся в пище — обычно это около 20 % суточной нормы.

Когда пить воду

Специалисты советуют не выпивать всю норму за один приём, а равномерно распределять её в течение дня. Хороший ориентир:

перед приёмами пищи,

после еды,

до и после тренировок,

во время физической активности.

Такой режим помогает организму справляться с нагрузкой и поддерживать водный баланс.

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H 2 O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

