Пить больше — чтобы вес уходил: вот почему вода важнее, чем кажется на первый взгляд

Если вы стремитесь снизить вес, важно учитывать не только рацион и физическую активность. Суточная норма воды — ещё один ключевой фактор, который напрямую влияет на результат.
Достаточное потребление жидкости помогает дольше сохранять чувство сытости, снижает вероятность переедания и усиливает эффект тренировок. Вода улучшает обмен веществ и помогает организму эффективнее сжигать калории.
Рекомендуемый объём воды зависит от пола. Женщинам следует выпивать примерно 11,5 чашек жидкости в день, мужчинам — около 15,5 чашек. Эти значения включают не только чистую воду, но и другие напитки, а также воду, содержащуюся в пище — обычно это около 20 % суточной нормы.
Специалисты советуют не выпивать всю норму за один приём, а равномерно распределять её в течение дня. Хороший ориентир:
перед приёмами пищи,
после еды,
до и после тренировок,
во время физической активности.
Такой режим помогает организму справляться с нагрузкой и поддерживать водный баланс.
Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.
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