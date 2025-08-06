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Этот доступный овощ снижает риски онкологии и поддерживает гормональный баланс

Врачи: свёкла укрепляет иммунитет и помогает организму справляться с нагрузкой
1:14
Здоровье

Свёкла — доступный и незаменимый овощ в домашнем рационе. Её часто выбирают не только за вкус, но и за заметную пользу для здоровья.

Свекольно-яблочный сок с северными травами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Свекольно-яблочный сок с северными травами

Почему свёкла популярна

Свёкла — ингредиент множества классических блюд. Но важна она не только в кулинарии: овощ обладает внушительным списком полезных свойств.

Поддержка нормального давления

Регулярное употребление свёклы помогает снижать риск гипертонии. Особенно это важно для тех, у кого есть наследственная предрасположенность к повышенному давлению.

Профилактика серьёзных заболеваний

Свёкла способствует снижению вероятности развития онкологических заболеваний и диабета. Также она помогает организму бороться с воспалениями, укрепляя защитные функции.

Польза для печени

Чтобы поддерживать здоровье печени, стоит включать свёклу в рацион на постоянной основе. Она благоприятно влияет на функции органа и помогает ему справляться с нагрузкой.

Контроль веса

Свёкла может стать отличным помощником в борьбе с лишним весом. Главное — употреблять её в простом виде, избегая высококалорийных заправок и жирных блюд.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная - однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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