Эту привычку игнорируют почти все — и зря: она влияет на здоровье каждый день

Небольшая прогулка после еды — простой способ поддержать здоровье. Даже короткая ходьба может заметно улучшить самочувствие и снизить уровень стресса.
Прогулка после обеда или ужина помогает пищеварению. Простая ходьба активирует мышцы брюшного пресса, что ускоряет движение пищи по желудочно-кишечному тракту.
По словам медика, такие прогулки способствуют стабилизации уровня сахара в крови, повышению энергии и улучшению общего состояния. Кроме того, улучшается настроение и снижается уровень стресса.
Регулярные прогулки положительно сказываются и на эмоциональном фоне. Это простой способ поддерживать психологическое равновесие в повседневной жизни.
Врач Доран уточнила, что для эффекта достаточно 10-15 минут спокойной ходьбы. Однако важно соблюдать интервал — выходить на прогулку лучше через 10-30 минут после еды.
Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.
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