Эту привычку игнорируют почти все — и зря: она влияет на здоровье каждый день

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Медики: короткая прогулка после еды повышает энергию и улучшает настроение
1:09
Здоровье

Небольшая прогулка после еды — простой способ поддержать здоровье. Даже короткая ходьба может заметно улучшить самочувствие и снизить уровень стресса.

Прогулка
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Прогулка

Почему важно двигаться после еды

Прогулка после обеда или ужина помогает пищеварению. Простая ходьба активирует мышцы брюшного пресса, что ускоряет движение пищи по желудочно-кишечному тракту.

Дополнительные плюсы для организма

По словам медика, такие прогулки способствуют стабилизации уровня сахара в крови, повышению энергии и улучшению общего состояния. Кроме того, улучшается настроение и снижается уровень стресса.

Влияние на психическое здоровье

Регулярные прогулки положительно сказываются и на эмоциональном фоне. Это простой способ поддерживать психологическое равновесие в повседневной жизни.

Сколько и когда гулять

Врач Доран уточнила, что для эффекта достаточно 10-15 минут спокойной ходьбы. Однако важно соблюдать интервал — выходить на прогулку лучше через 10-30 минут после еды.

Уточнения

Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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