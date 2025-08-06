Эту привычку игнорируют почти все — и зря: она влияет на здоровье каждый день

Медики: короткая прогулка после еды повышает энергию и улучшает настроение

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Небольшая прогулка после еды — простой способ поддержать здоровье. Даже короткая ходьба может заметно улучшить самочувствие и снизить уровень стресса.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Прогулка

Почему важно двигаться после еды

Прогулка после обеда или ужина помогает пищеварению. Простая ходьба активирует мышцы брюшного пресса, что ускоряет движение пищи по желудочно-кишечному тракту.

Дополнительные плюсы для организма

По словам медика, такие прогулки способствуют стабилизации уровня сахара в крови, повышению энергии и улучшению общего состояния. Кроме того, улучшается настроение и снижается уровень стресса.

Влияние на психическое здоровье

Регулярные прогулки положительно сказываются и на эмоциональном фоне. Это простой способ поддерживать психологическое равновесие в повседневной жизни.

Сколько и когда гулять

Врач Доран уточнила, что для эффекта достаточно 10-15 минут спокойной ходьбы. Однако важно соблюдать интервал — выходить на прогулку лучше через 10-30 минут после еды.

Уточнения

Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

