Лучше кефира и капусты: этот простой продукт снижает уровень холестерина и контролирует вес

Маринованные огурцы давно заняли своё место на обеденном столе: они вкусны, универсальны и способны заметно улучшить пищеварение. Но немногие задумываются, насколько этот продукт может быть полезен для здоровья — особенно при правильном подходе.
Огурцы, прошедшие процесс маринования, сохраняют ценные питательные вещества и даже приобретают новые свойства. В них содержатся:
витамин С — укрепляет иммунитет,
витамины группы B — поддерживают нервную систему и обмен веществ,
витамин Е — антиоксидант, замедляющий старение,
витамин K — важен для здоровья сосудов и свёртываемости крови.
Маринованные огурцы стимулируют выработку желудочного сока и улучшают перистальтику кишечника. Их часто рекомендуют при запорах, а также для разгрузки организма — они помогают вывести лишнюю воду и уменьшить отёки.
В процессе ферментации в огурцах образуются пробиотические бактерии. Они:
восстанавливают микрофлору кишечника,
поддерживают иммунную систему,
способствуют усвоению витаминов группы B и витамина K благодаря молочной кислоте.
Маринованные огурцы содержат антиоксиданты, которые нейтрализуют свободные радикалы, предотвращают клеточное старение и снижают риски онкозаболеваний.
Регулярное, но умеренное употребление маринованных огурцов помогает:
снизить уровень холестерина,
защищать от анемии,
контролировать вес — продукт низкокалорийный и насыщает хорошо.
Несмотря на пользу, маринованные огурцы подходят не всем. Их стоит ограничить:
при гипертонии - из-за высокого содержания соли;
людям с язвенной болезнью и гастритом - продукт может раздражать слизистую;
при обострениях заболеваний ЖКТ - из-за кислотности и ферментации.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й, — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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