Лучше кефира и капусты: этот простой продукт снижает уровень холестерина и контролирует вес

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Маринованные огурцы помогают при отёках и запорах — мнение диетологов

2:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Маринованные огурцы давно заняли своё место на обеденном столе: они вкусны, универсальны и способны заметно улучшить пищеварение. Но немногие задумываются, насколько этот продукт может быть полезен для здоровья — особенно при правильном подходе.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Переросшие огурцы

Чем полезны маринованные огурцы

Источник витаминов

Огурцы, прошедшие процесс маринования, сохраняют ценные питательные вещества и даже приобретают новые свойства. В них содержатся:

витамин С — укрепляет иммунитет,

витамины группы B — поддерживают нервную систему и обмен веществ,

витамин Е — антиоксидант, замедляющий старение,

витамин K — важен для здоровья сосудов и свёртываемости крови.

Поддержка пищеварения

Маринованные огурцы стимулируют выработку желудочного сока и улучшают перистальтику кишечника. Их часто рекомендуют при запорах, а также для разгрузки организма — они помогают вывести лишнюю воду и уменьшить отёки.

Пробиотики и иммунитет

В процессе ферментации в огурцах образуются пробиотические бактерии. Они:

восстанавливают микрофлору кишечника,

поддерживают иммунную систему,

способствуют усвоению витаминов группы B и витамина K благодаря молочной кислоте.

Антиоксидантное действие

Маринованные огурцы содержат антиоксиданты, которые нейтрализуют свободные радикалы, предотвращают клеточное старение и снижают риски онкозаболеваний.

Дополнительные плюсы

Регулярное, но умеренное употребление маринованных огурцов помогает:

снизить уровень холестерина,

защищать от анемии,

контролировать вес — продукт низкокалорийный и насыщает хорошо.

Когда стоит быть осторожным

Несмотря на пользу, маринованные огурцы подходят не всем. Их стоит ограничить:

при гипертонии - из-за высокого содержания соли;

людям с язвенной болезнью и гастритом - продукт может раздражать слизистую;

при обострениях заболеваний ЖКТ - из-за кислотности и ферментации.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й, — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

