Лучше кефира и капусты: этот простой продукт снижает уровень холестерина и контролирует вес

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Маринованные огурцы помогают при отёках и запорах — мнение диетологов
2:06
Здоровье

Маринованные огурцы давно заняли своё место на обеденном столе: они вкусны, универсальны и способны заметно улучшить пищеварение. Но немногие задумываются, насколько этот продукт может быть полезен для здоровья — особенно при правильном подходе.

Переросшие огурцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Переросшие огурцы

Чем полезны маринованные огурцы

Источник витаминов

Огурцы, прошедшие процесс маринования, сохраняют ценные питательные вещества и даже приобретают новые свойства. В них содержатся:

  • витамин С — укрепляет иммунитет,

  • витамины группы B — поддерживают нервную систему и обмен веществ,

  • витамин Е — антиоксидант, замедляющий старение,

  • витамин K — важен для здоровья сосудов и свёртываемости крови.

Поддержка пищеварения

Маринованные огурцы стимулируют выработку желудочного сока и улучшают перистальтику кишечника. Их часто рекомендуют при запорах, а также для разгрузки организма — они помогают вывести лишнюю воду и уменьшить отёки.

Пробиотики и иммунитет

В процессе ферментации в огурцах образуются пробиотические бактерии. Они:

  • восстанавливают микрофлору кишечника,

  • поддерживают иммунную систему,

  • способствуют усвоению витаминов группы B и витамина K благодаря молочной кислоте.

Антиоксидантное действие

Маринованные огурцы содержат антиоксиданты, которые нейтрализуют свободные радикалы, предотвращают клеточное старение и снижают риски онкозаболеваний.

Дополнительные плюсы

Регулярное, но умеренное употребление маринованных огурцов помогает:

  • снизить уровень холестерина,

  • защищать от анемии,

  • контролировать вес — продукт низкокалорийный и насыщает хорошо.

Когда стоит быть осторожным

Несмотря на пользу, маринованные огурцы подходят не всем. Их стоит ограничить:

  • при гипертонии - из-за высокого содержания соли;

  • людям с язвенной болезнью и гастритом - продукт может раздражать слизистую;

  • при обострениях заболеваний ЖКТ - из-за кислотности и ферментации.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й, — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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