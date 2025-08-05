Хотите чистую кожу, крепкие кости и лёгкое пищеварение? Просто ешьте этот фрукт

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2:27
Здоровье

Киви — экзотический фрукт с интересной историей. Родом он из Китая, где был известен как "ян тао". Название, которое мы знаем сегодня, появилось благодаря новозеландцам: по внешнему виду плод напомнил им птицу киви, и именно в её честь фрукт получил новое имя.

Киви
Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Киви

Сегодня киви выращивают в Новой Зеландии, Чили, Австралии и Калифорнии. Небольшой, овальной формы, с коричневой опушённой кожурой и яркой зелёной мякотью — этот фрукт весит от 100 до 200 граммов и обладает внушительным перечнем полезных свойств.

Чем полезен киви

Источник витаминов и минералов

Киви содержит:

  • витамин С — усиливает иммунитет, помогает при простуде и гриппе;

  • витамин Е — мощный антиоксидант, защищает клетки от старения и рака;

  • витамин К и кальций — укрепляют кости и предупреждают остеопороз;

  • фолиевая кислота, калий, цинк, марганец, фосфор и медь — поддерживают работу внутренних органов.

Поддерживает пищеварение

Киви богат ферментами, облегчающими переваривание белка. Фрукт ускоряет перистальтику кишечника, устраняет тяжесть в желудке и действует как мягкое слабительное. Особенно полезен тем, кто страдает от запоров или нарушения микрофлоры.

Забота о сердце

Фрукт содержит калий, который нормализует артериальное давление и стабилизирует сердечный ритм. Сердечные гликозиды улучшают кровообращение и поддерживают работу сердечной мышцы. Витамины С и Е предотвращают развитие атеросклероза.

Польза для зрения

Лютеин, присутствующий в киви, защищает глаза от возрастных изменений — катаракты и дегенерации жёлтого пятна.

Помогает в похудении

Киви — низкокалорийный фрукт с высоким содержанием клетчатки. Он хорошо насыщает и помогает контролировать аппетит, при этом поддерживая здоровье кишечника.

Киви в косметике

Косметологи ценят киви за его увлажняющие и питающие свойства. Фруктовые кислоты и витамины в составе делают его полезным компонентом в уходе за кожей — маски и сыворотки с киви способствуют регенерации, улучшают цвет лица и увлажняют кожу.

Уточнения

Ки́ви - единственный род бескилевых птиц в одноимённом семействе (Apterygidae) и отряде кивиобра́зных, или бескры́лых (Apterygiformes).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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