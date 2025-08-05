Продукты, которые вы ели с утра всю жизнь, могут стать причиной проблем с желудком

Цитрусовые и ягоды раздражают желудок при приёме натощак — предупреждение врачей

1:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Завтрак действительно считается самым важным приёмом пищи в течение дня. Он запускает обмен веществ, заряжает энергией и помогает проснуться не только вам, но и вашему организму. Однако важно не только не пропустить утренний приём пищи, но и тщательно подойти к выбору продуктов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Разнообразные замороженные ягоды

Что нельзя есть на голодный желудок

Кофе

Начинать утро с чашки кофе — привычка для миллионов людей. Но если пить его натощак, кофеин раздражает слизистую желудка. Это может привести к гастриту, изжоге или даже язве. Лучше сначала съесть что-то нейтральное, а уже потом наслаждаться напитком.

Сладости

Сразу после пробуждения организм ещё "в полусне", в том числе поджелудочная железа. Если с утра нагружать её сладостями, это вызывает резкий выброс инсулина. Постоянное повторение такой практики увеличивает риск развития сахарного диабета.

Кислые фрукты и ягоды

Фрукты — полезно, но не на голодный желудок. Цитрусовые, клубника, смородина, брусника, клюква и другие кислые ягоды повышают кислотность желудочного сока. Это может вызвать раздражение слизистой и дискомфорт.

Также нежелательны на пустой желудок хурма и груша — они могут спровоцировать тяжесть и расстройства пищеварения.

Кислые овощи

Некоторые овощи, особенно в сыром виде, тоже не лучший выбор для первого приёма пищи. К ним относятся:

томаты,

капуста,

перец,

редька.

Все они раздражают ЖКТ при употреблении натощак, особенно у людей с чувствительным желудком.

Острые специи

Острые приправы стимулируют выработку желудочного сока. Если желудок пуст, это приведёт к избыточной кислотности и раздражению слизистой. Лучше оставить такие специи для обеда или ужина.

Уточнения

Я́года - многосемянный (реже дву- или односемянный) плод с тонким кожистым экзокарпием и сочными мезокарпием и эндокарпием.

