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Продукты, которые вы ели с утра всю жизнь, могут стать причиной проблем с желудком

Цитрусовые и ягоды раздражают желудок при приёме натощак — предупреждение врачей
1:57
Здоровье

Завтрак действительно считается самым важным приёмом пищи в течение дня. Он запускает обмен веществ, заряжает энергией и помогает проснуться не только вам, но и вашему организму. Однако важно не только не пропустить утренний приём пищи, но и тщательно подойти к выбору продуктов.

Разнообразные замороженные ягоды
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Разнообразные замороженные ягоды

Что нельзя есть на голодный желудок

Кофе

Начинать утро с чашки кофе — привычка для миллионов людей. Но если пить его натощак, кофеин раздражает слизистую желудка. Это может привести к гастриту, изжоге или даже язве. Лучше сначала съесть что-то нейтральное, а уже потом наслаждаться напитком.

Сладости

Сразу после пробуждения организм ещё "в полусне", в том числе поджелудочная железа. Если с утра нагружать её сладостями, это вызывает резкий выброс инсулина. Постоянное повторение такой практики увеличивает риск развития сахарного диабета.

Кислые фрукты и ягоды

Фрукты — полезно, но не на голодный желудок. Цитрусовые, клубника, смородина, брусника, клюква и другие кислые ягоды повышают кислотность желудочного сока. Это может вызвать раздражение слизистой и дискомфорт.

Также нежелательны на пустой желудок хурма и груша — они могут спровоцировать тяжесть и расстройства пищеварения.

Кислые овощи

Некоторые овощи, особенно в сыром виде, тоже не лучший выбор для первого приёма пищи. К ним относятся:

  • томаты,

  • капуста,

  • перец,

  • редька.

Все они раздражают ЖКТ при употреблении натощак, особенно у людей с чувствительным желудком.

Острые специи

Острые приправы стимулируют выработку желудочного сока. Если желудок пуст, это приведёт к избыточной кислотности и раздражению слизистой. Лучше оставить такие специи для обеда или ужина.

Уточнения

Я́года - многосемянный (реже дву- или односемянный) плод с тонким кожистым экзокарпием и сочными мезокарпием и эндокарпием.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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