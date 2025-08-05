Устали, мёрзнете и сохнет кожа? Один продукт решает все три проблемы сразу

В 200 г манго содержится суточная норма витамина C — польза для иммунитета

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Манго называют королём фруктов — и не без оснований. Этот тропический плод не только радует вкусом, но и представляет собой настоящую витаминную бомбу. При низкой калорийности он содержит более 20 жизненно важных витаминов и минералов, необходимых для полноценного рациона.

Фото: freepik is licensed under public domain мороженое из манго

Почему стоит включить манго в рацион

Улучшает пищеварение и помогает контролировать вес

Манго — отличный источник пищевых волокон. Благодаря этому он помогает наладить работу желудочно-кишечного тракта, устранить запоры и даже справиться с диареей. Фрукт насыщает надолго, так что его смело можно использовать как лёгкий перекус или даже замену одному из приёмов пищи.

Поддерживает иммунную систему

В 200 граммах мякоти манго содержится суточная норма витамина C. Этот витамин укрепляет иммунитет, помогает организму справляться с вирусами и ускоряет восстановление после болезней.

Повышает уровень энергии

Манго способствует лучшему усвоению железа из пищи, что напрямую влияет на уровень гемоглобина. А это значит, что клетки насыщаются кислородом эффективнее, исчезает чувство усталости и улучшается общее самочувствие.

Благотворно влияет на сердце

Калий и магний, содержащиеся в манго, помогают регулировать сердечный ритм и нормализовать артериальное давление. Это особенно важно для тех, кто следит за состоянием сердечно-сосудистой системы.

Укрепляет зрение, кожу и волосы

В манго присутствуют зеаксантин и лютеин — мощные антиоксиданты, которые защищают сетчатку глаз от воздействия яркого света. Витамин A стимулирует рост волос, а регулярное употребление фрукта улучшает выработку коллагена, делая кожу более упругой и здоровой.

Уточнения

Ма́нго - плоды растений рода Манго (Mangifera) семейства Анакардиевые (Сумаховые).

