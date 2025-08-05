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Эти утренние продукты только кажутся правильными — но маскируют сахарную бомбу

Сладкие йогурты и обезжиренные творожки вредны утром — мнение специалистов
1:56
Здоровье

Многие начинают день с молочных продуктов — это удобно, быстро и кажется полезным. Но не всё, что продаётся на полках магазинов под видом "здорового завтрака", действительно таковым является. Некоторые популярные утренние блюда могут больше навредить, чем помочь.

Льняные сырники с орехами и морошкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Льняные сырники с орехами и морошкой

Чего стоит избегать на завтрак

Сладкие йогурты и творожки

Кисломолочные продукты — хороший выбор для завтрака, но при одном условии: в составе не должно быть сахара, ароматизаторов и красителей. Именно они превращают полезный йогурт или творог в десерт, перегружающий организм с самого утра.

Обезжиренные продукты

Полностью обезжиренные молочные продукты кажутся лёгкими и безопасными. На деле же жиры важны для усвоения витаминов и долгого чувства насыщения. К тому же, чтобы компенсировать вкус, производители добавляют больше крахмалов и сахаров.

Каши быстрого приготовления

Растворимые каши теряют большую часть полезных веществ в процессе промышленной обработки. Они часто содержат сахар, ароматизаторы и глюкозный сироп. Такой завтрак не даёт стойкого ощущения сытости и может спровоцировать скачки сахара в крови.

Мюсли из магазина

Готовые мюсли кажутся здоровым выбором, но в действительности многие из них содержат много жира и сахара. Особенно это касается запечённых (хрустящих) смесей с добавками.

Безглютеновая еда без медицинских показаний

Безглютеновая диета необходима лишь тем, у кого диагностирована непереносимость глютена. В остальных случаях такие продукты могут быть даже менее полезными: глютен часто заменяют крахмалами, насыщенными быстрыми углеводами. Это приводит к резким скачкам уровня глюкозы в крови и быстрому чувству голода.

Уточнения

Пи́ща (еда́) — то, что едят, чем питаются; любое вещество, пригодное для еды и питья живым организмам для пополнения запасов энергии и необходимых составляющих для нормального течения химических реакций обмена веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и микроэлементов.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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