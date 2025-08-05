Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цены на вторичное жильё в Москве могут вырасти осенью на 5–7% — Сырцов
Сарик Андреасян снимет фильм по любимому советскому мультфильму
Осень — лучшее время для посадки деревьев: объясняют агрономы
Сладкие йогурты и обезжиренные творожки вредны утром — мнение специалистов
Психолог Потемкина назвала три главные ошибки при стремлении быстро похудеть
В Индии поймали сома-дьявола весом 170 кг на реке Брахмани
Рынок вторички лихорадит: рост цен неизбежен после снижения ставки ЦБ
Одна ложка и клетки под ударом: этот популярный подсластитель может навредить сосудам мозга
Джаннелла: пляжный оазис между Римом и Флоренцией

Хотите сбросить тревожность за 15 минут? Попробуйте эти простые и работающие методы

Музыка и слёзы помогают прожить стресс — психологи о безопасных методах
1:41
Здоровье

Стресс — это естественная реакция организма на внешние раздражители. Он мобилизует силы и помогает справляться с трудностями. Но если напряжение становится постоянным, оно начинает подтачивать здоровье изнутри. Чтобы этого не случилось, важно научиться вовремя снимать напряжение.

Упражнения с бодибаром
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Упражнения с бодибаром

Эффективные способы справиться со стрессом

Физическая нагрузка

Тренировки — один из самых безопасных и действенных способов борьбы с нервным напряжением. После интенсивной физической активности у организма просто не остаётся ресурса на стрессовую реакцию.

Нет возможности пойти в спортзал? Не беда. Даже домашние упражнения, например, 50 приседаний с правильной техникой, помогут быстро переключиться и успокоиться.

Музыка для души

Прослушивание музыки — мощный эмоциональный инструмент. Не обязательно выбирать весёлые треки: если душа просит грустную мелодию, не отказывайте себе. Музыка, которая "откликается", помогает прожить эмоции и почувствовать облегчение.

Если накатывают слёзы — это нормально. Дайте себе возможность поплакать. После этого стресс отступит.

Кинотерапия

Хорошее кино работает как эмоциональный антисептик. Комедия подарит лёгкость и позитив. Мелодрама или драматическая история переключат внимание с личных переживаний на чужой сюжет, вызывая сочувствие и сопереживание.

Даже если фильм грустный, он может дать тот самый "выход" эмоциям, которого иногда не хватает в повседневной жизни.

Уточнения

Стресс - совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Названы причины замедленного роста мышц и способы их устранения
Новости спорта
Названы причины замедленного роста мышц и способы их устранения Аудио 
Какой корм выбирают ветеринары для своих питомцев — мнение экспертов
Домашние животные
Какой корм выбирают ветеринары для своих питомцев — мнение экспертов Аудио 
Эксперт Попов назвал ключевой истребитель ВС РФ в зоне СВО
Военные новости
Эксперт Попов назвал ключевой истребитель ВС РФ в зоне СВО Аудио 
Популярное
Глубже, чем когда-либо: новый спутник увидел невидимую Землю — кадры, которые меняют всё

Новый спутник Biomass впервые показывает, что скрыто под лесами, льдами и пустынями — от углерода до древней истории Земли.

Новый спутник зафиксировал объемы лесной массы и структуру ледников
Ветеринары предупредили: клещи угрожают домашним кошкам круглый год
Невидимый захватчик уже в доме: кошки страдают, а хозяева не догадываются
10 лет в приюте, и вдруг Ибица: как собака устроила себе отпуск, который изменил её жизнь навсегда
Корм для кошек, которому доверяют ветеринары — в чём их главный секрет
ЗиЛ-4102: лимузин для элиты стал символом упущенных возможностей нашего времени Сергей Милешкин Ультиматум Трампа истекает: Уиткофф ищет компромисс в Москве Любовь Степушова Учёные из Новой Зеландии: у лидеров ядерных держав выявлены психические расстройства Игорь Буккер
Пустые тренировки: почему мышцы не растут даже с тренировками по 5 раз в неделю
Тренируйтесь, не отрываясь от экранов: 4 упражнения для плоского живота
Минус 1 кг в неделю, плюс энергия без долгих часов в спортзале: интервальные тренировки — самый мощный способ изменить тело
Минус 1 кг в неделю, плюс энергия без долгих часов в спортзале: интервальные тренировки — самый мощный способ изменить тело
Последние материалы
Цены на вторичное жильё в Москве могут вырасти осенью на 5–7% — Сырцов
Сарик Андреасян снимет фильм по любимому советскому мультфильму
Осень — лучшее время для посадки деревьев: объясняют агрономы
Сладкие йогурты и обезжиренные творожки вредны утром — мнение специалистов
Психолог Потемкина назвала три главные ошибки при стремлении быстро похудеть
В Индии поймали сома-дьявола весом 170 кг на реке Брахмани
Рынок вторички лихорадит: рост цен неизбежен после снижения ставки ЦБ
Одна ложка и клетки под ударом: этот популярный подсластитель может навредить сосудам мозга
Джаннелла: пляжный оазис между Римом и Флоренцией
Квас содержит до 2% спирта и может стать причиной опьянения у водителя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.