Хотите сбросить тревожность за 15 минут? Попробуйте эти простые и работающие методы

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Музыка и слёзы помогают прожить стресс — психологи о безопасных методах

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стресс — это естественная реакция организма на внешние раздражители. Он мобилизует силы и помогает справляться с трудностями. Но если напряжение становится постоянным, оно начинает подтачивать здоровье изнутри. Чтобы этого не случилось, важно научиться вовремя снимать напряжение.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Упражнения с бодибаром

Эффективные способы справиться со стрессом

Физическая нагрузка

Тренировки — один из самых безопасных и действенных способов борьбы с нервным напряжением. После интенсивной физической активности у организма просто не остаётся ресурса на стрессовую реакцию.

Нет возможности пойти в спортзал? Не беда. Даже домашние упражнения, например, 50 приседаний с правильной техникой, помогут быстро переключиться и успокоиться.

Музыка для души

Прослушивание музыки — мощный эмоциональный инструмент. Не обязательно выбирать весёлые треки: если душа просит грустную мелодию, не отказывайте себе. Музыка, которая "откликается", помогает прожить эмоции и почувствовать облегчение.

Если накатывают слёзы — это нормально. Дайте себе возможность поплакать. После этого стресс отступит.

Кинотерапия

Хорошее кино работает как эмоциональный антисептик. Комедия подарит лёгкость и позитив. Мелодрама или драматическая история переключат внимание с личных переживаний на чужой сюжет, вызывая сочувствие и сопереживание.

Даже если фильм грустный, он может дать тот самый "выход" эмоциям, которого иногда не хватает в повседневной жизни.

Уточнения

Стресс - совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

