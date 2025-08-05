Можно весить мало — и всё равно быть в зоне риска: куда откладывается самый коварный жир

Даже при нормальном весе может быть опасный жир в брюшной полости — врачи

Диетологи всё чаще говорят о висцеральном жире, но далеко не всегда поясняют, что именно стоит за этим термином. Между тем, это один из самых опасных видов жировых отложений — и важно понимать, как он влияет на организм и как от него избавиться.

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Что такое висцеральный жир

Речь идёт о жировой прослойке, которая скапливается не под кожей, а глубже — в брюшной полости, вокруг внутренних органов: печени, желудка, кишечника. Такой жир нельзя "пощупать", но его избыток нарушает работу систем пищеварения и обмена веществ.

Чаще всего висцеральный жир появляется у тех, кто:

ведёт малоподвижный образ жизни,

злоупотребляет сладким и фастфудом,

страдает от хронического стресса и недосыпа.

При этом живот может выглядеть вполне "обычным", без явного лишнего веса, но внутренние отложения уже формируют риски.

Чем он опасен

Этот тип жира провоцирует хронические воспаления и может стать причиной серьёзных заболеваний — от диабета до сердечно-сосудистых нарушений. В отличие от подкожного жира, висцеральный уходит гораздо медленнее и требует комплексного подхода.

Как понять, что жир есть

Первый ориентир — объём талии. Нормальные показатели:

до 85 см у женщин,

до 90 см у мужчин.

Всё, что выше — уже сигнал обратить внимание на образ жизни и питание. Даже если общий вес в пределах нормы.

Что делать

Обратиться к врачу. Это особенно важно при наличии хронических заболеваний. Наладить питание. Основу рациона должны составлять белки, клетчатка и сложные углеводы. Отказ от завтрака — ошибка. Первый приём пищи желательно организовать до 9 утра. Пить больше воды. Особенно тёплой, в течение дня. Увеличить физическую активность. Пешие прогулки, упражнения на мышцы живота, умеренная нагрузка каждый день. Не есть поздно. Ужин — минимум за три часа до сна.

Уточнения

Жиры́ также триглицери́ды, триацилглицериды - органические вещества, сложные эфиры, продукты этерификации карбоновых кислот и трёхатомного спирта глицерина.

