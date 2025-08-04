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Отказались от правил — и прожили больше века: чем питались самые старые люди

Жанна Кальман пила вино и ела килограмм шоколада в неделю до 122 лет
1:45
Здоровье

О рационе долгожителей часто ходят мифы: считается, что они едят только полезные и строго сбалансированные продукты. Но примеры из жизни доказывают обратное — их питание порой весьма далёко от представлений о "здоровом образе жизни".

вино
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
вино

Чем на самом деле питаются долгожители

Француженка с пристрастием к шоколаду

Жанна Кальман из Франции прожила 122 года. Её рацион включал жареные блюда, острые специи и почти килограмм шоколада в неделю. Она позволяла себе недорогое красное вино и бросила курить только в 117 лет. Одновременно с этим она ежедневно употребляла оливковое масло, считая его главным секретом своего долголетия.

Самодельные напитки и простая еда

Азербайджанец Махмуд Эйвазов, доживший до 152 лет, алкоголь не употреблял вовсе. Зато регулярно пил напитки на основе целебных трав — собственного приготовления. Его рацион был максимально простым: никакой изысканности, только базовая, скромная пища.

Любовь к сладкому — не помеха долголетию

Японка Канэ Танака, умершая в возрасте 119 лет, не скрывала своей страсти к шоколаду и кофе. Именно эти два продукта она называла источником жизненного оптимизма и долголетия.

Чипсы, орехи и шоколад

Американка Сара Кнаусс, прожившая также 119 лет, с удовольствием ела то, что часто называют "нездоровой пищей": чипсы, орехи, шоколад. Эти привычки не мешали ей сохранять ясность ума и отличное настроение до глубокой старости.

Уточнения

Вино́ - алкогольный напиток, полученный путём полного (или частичного) сбраживания свежего винограда, дроблёного (или нет), или виноградного сусла.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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