Отказались от правил — и прожили больше века: чем питались самые старые люди

О рационе долгожителей часто ходят мифы: считается, что они едят только полезные и строго сбалансированные продукты. Но примеры из жизни доказывают обратное — их питание порой весьма далёко от представлений о "здоровом образе жизни".
Жанна Кальман из Франции прожила 122 года. Её рацион включал жареные блюда, острые специи и почти килограмм шоколада в неделю. Она позволяла себе недорогое красное вино и бросила курить только в 117 лет. Одновременно с этим она ежедневно употребляла оливковое масло, считая его главным секретом своего долголетия.
Азербайджанец Махмуд Эйвазов, доживший до 152 лет, алкоголь не употреблял вовсе. Зато регулярно пил напитки на основе целебных трав — собственного приготовления. Его рацион был максимально простым: никакой изысканности, только базовая, скромная пища.
Японка Канэ Танака, умершая в возрасте 119 лет, не скрывала своей страсти к шоколаду и кофе. Именно эти два продукта она называла источником жизненного оптимизма и долголетия.
Американка Сара Кнаусс, прожившая также 119 лет, с удовольствием ела то, что часто называют "нездоровой пищей": чипсы, орехи, шоколад. Эти привычки не мешали ей сохранять ясность ума и отличное настроение до глубокой старости.
Вино́ - алкогольный напиток, полученный путём полного (или частичного) сбраживания свежего винограда, дроблёного (или нет), или виноградного сусла.
Узнайте, сколько отжиманий вы должны делать в соответствии с вашим возрастом по рекомендациям специалистов. Оцените свою физическую форму и узнайте, как на нее влияют факторы.