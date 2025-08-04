Мультиварка может подвести в самый ответственный момент: продукты, которые опасно готовить

Приготовление яиц в мультиварке увеличивает риск сальмонеллы — эксперты

1:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мультиварка — настоящий помощник на кухне: экономит время, упрощает процесс готовки, а заодно освобождает руки. Но даже самый удобный гаджет требует грамотного обращения. Некоторые продукты лучше не готовить в мультиварке вовсе — это может быть небезопасно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мультиварка

Продукты, которые нельзя готовить в мультиварке

Яйца

Даже если вы уверены в температурных режимах прибора, при приготовлении яиц остаётся риск заражения сальмонеллой. Особенно это касается мягко сваренных яиц и яичницы. Полной гарантии термической обработки мультиварка не даёт, а значит — и безопасность под вопросом.

Молочные продукты

Йогурт, сливки, молоко и другие молочные ингредиенты требуют строгого температурного контроля. В условиях мультиварки он не всегда достаточен, чтобы уничтожить патогенные бактерии. Кроме того, молоко может сворачиваться или пригорать, что портит вкус блюда.

Рыба и морепродукты

Для безопасного приготовления рыбы и морепродуктов необходима высокая температура, особенно для их внутренней части. Мультиварка может не справиться с этой задачей, а недоготовленная рыба — потенциальный источник отравления.

Крупы и бобовые

Сами по себе они безопасны, но требуют точного соблюдения пропорций воды и времени. Недоваренные бобовые могут быть жёсткими и плохо усваиваться. А неправильно сваренные крупы рискуют остаться сырыми — особенно, если мультиварка не перемешивает содержимое.

Замороженное мясо

Никогда не стоит загружать в мультиварку замороженное мясо. Из-за плотной структуры и низкой температуры оно может не прогреться до нужного уровня, особенно в середине куска. Это прямой путь к бактериальному заражению и пищевому отравлению.

Уточнения

Мультиварка - электрокастрюля для автоматического выполнения различных видов тепловой обработки пищи.

