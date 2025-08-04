Утренний ритуал, который только мешает проснуться: обратная сторона растворимого кофе

Быстрорастворимый кофе прочно занял место на кухнях многих людей благодаря своей скорости приготовления и доступности. Однако за удобством может скрываться потенциальный вред для здоровья — особенно если пить его регулярно.
Физиологи предупреждают: вред растворимого кофе кроется не в самом кофе, а в технологии его производства. При переработке кофейных зерен разрушается часть полезных веществ, а напиток насыщается нежелательными компонентами.
Растворимый кофе содержит меньше кофеина и больше теобромина — вещества, которое оказывает расслабляющее и успокаивающее действие. В результате вместо ожидаемой бодрости человек может почувствовать сонливость и снижение концентрации.
Производители нередко используют усилители вкуса, запаха и отдушки, чтобы имитировать аромат свежемолотого кофе. Но такие вещества могут раздражать желудок и способствовать развитию:
гастрита,
язвы желудка,
панкреатита и других заболеваний ЖКТ.
Специалисты подчёркивают: если исключить вредные добавки и сохранить в составе кофе эфирные масла, антиоксиданты и кофеин, напиток становится гораздо полезнее. В этом плане натуральный молотый кофе — более предпочтительный выбор.
Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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