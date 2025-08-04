Утренний ритуал, который только мешает проснуться: обратная сторона растворимого кофе

Растворимый кофе снижает концентрацию и вызывает усталость — физиологи

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Быстрорастворимый кофе прочно занял место на кухнях многих людей благодаря своей скорости приготовления и доступности. Однако за удобством может скрываться потенциальный вред для здоровья — особенно если пить его регулярно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кофе с корицей

Что не так с растворимым кофе

Физиологи предупреждают: вред растворимого кофе кроется не в самом кофе, а в технологии его производства. При переработке кофейных зерен разрушается часть полезных веществ, а напиток насыщается нежелательными компонентами.

Мало бодрости, больше усталости

Растворимый кофе содержит меньше кофеина и больше теобромина — вещества, которое оказывает расслабляющее и успокаивающее действие. В результате вместо ожидаемой бодрости человек может почувствовать сонливость и снижение концентрации.

Добавки и ароматизаторы

Производители нередко используют усилители вкуса, запаха и отдушки, чтобы имитировать аромат свежемолотого кофе. Но такие вещества могут раздражать желудок и способствовать развитию:

гастрита,

язвы желудка,

панкреатита и других заболеваний ЖКТ.

Как сделать кофе безопаснее

Специалисты подчёркивают: если исключить вредные добавки и сохранить в составе кофе эфирные масла, антиоксиданты и кофеин, напиток становится гораздо полезнее. В этом плане натуральный молотый кофе — более предпочтительный выбор.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

