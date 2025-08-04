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Утренний ритуал, который только мешает проснуться: обратная сторона растворимого кофе

Растворимый кофе снижает концентрацию и вызывает усталость — физиологи
1:31
Здоровье

Быстрорастворимый кофе прочно занял место на кухнях многих людей благодаря своей скорости приготовления и доступности. Однако за удобством может скрываться потенциальный вред для здоровья — особенно если пить его регулярно.

Кофе с корицей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кофе с корицей

Что не так с растворимым кофе

Физиологи предупреждают: вред растворимого кофе кроется не в самом кофе, а в технологии его производства. При переработке кофейных зерен разрушается часть полезных веществ, а напиток насыщается нежелательными компонентами.

Мало бодрости, больше усталости

Растворимый кофе содержит меньше кофеина и больше теобромина — вещества, которое оказывает расслабляющее и успокаивающее действие. В результате вместо ожидаемой бодрости человек может почувствовать сонливость и снижение концентрации.

Добавки и ароматизаторы

Производители нередко используют усилители вкуса, запаха и отдушки, чтобы имитировать аромат свежемолотого кофе. Но такие вещества могут раздражать желудок и способствовать развитию:

  • гастрита,

  • язвы желудка,

  • панкреатита и других заболеваний ЖКТ.

Как сделать кофе безопаснее

Специалисты подчёркивают: если исключить вредные добавки и сохранить в составе кофе эфирные масла, антиоксиданты и кофеин, напиток становится гораздо полезнее. В этом плане натуральный молотый кофе — более предпочтительный выбор.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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