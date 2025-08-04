Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фитнес-тренер назвал главные причины жира в области талии
Лигурия без толпы: это место недалеко от Генуи туристы пока не заметили
Чудеса из морозильника: домашнее мороженое для всей семьи
Где искать жизнь во Вселенной: космические лучи могут скрывать тайну жизни в недрах планет
4 грязных места в отеле: как защитить себя от микробов во время отдыха
Приготовление яиц в мультиварке увеличивает риск сальмонеллы — эксперты
Ультрафиолет и плотная косметика вызывают прыщи летом, предупреждают дерматологи
В жару у питомцев может случиться тепловой удар — что делать и чего избегать
Казахстан: где будущее встречается с прошлым, а степи – с космосом

Диета без жёстких ограничений, которая спасает сосуды — что это за система питания

Флекситарианская диета улучшает состояние сосудов — исследование BMC Nutrition
2:06
Здоровье

Здоровье человека — это результат согласованной работы всех органов и систем. Даже незначительные сбои в их функционировании отражаются на общем самочувствии. Но особенно важно уделять внимание состоянию сосудов и качеству кровообращения. Именно на это всё чаще акцентируют внимание учёные, разрабатывая подходы к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Запечённый минтай с овощами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Запечённый минтай с овощами

Гибкая диета и здоровье сосудов

Состояние сосудов зависит не только от генетики, физической активности и отсутствия вредных привычек, но и от ежедневного рациона. Это подтвердили немецкие исследователи, опубликовавшие данные своей работы в журнале BMC Nutrition.

В исследовании приняли участие 94 добровольца, которых разделили на три группы с разным типом питания:

  • первая группа придерживалась полностью растительного рациона;

  • вторая не имела ограничений и употребляла любые продукты, включая мясо;

  • третья следовала умеренному животному рациону — мясо разрешалось, но не более 50 граммов в день.

Лучшие показатели у умеренного подхода

По завершении программы оказалось, что именно третья группа показала наиболее выраженное улучшение состояния сосудов. Участники продемонстрировали повышенную эластичность сосудистых стенок и снижение уровня "плохого" холестерина.

Рацион, который они соблюдали, получил название флекситарианская диета - или "гибкий" подход к питанию. Он предполагает преимущественно растительное меню с ограниченным включением животных продуктов.

Принципы флекситарианской диеты

  • до 50 г мяса в день (включая птицу);

  • рыба и яйца — не чаще 3 раз в неделю;

  • обязательное присутствие овощей, фруктов и молочных продуктов.

Такой рацион не требует полного отказа от привычных продуктов, но позволяет снизить нагрузку на сосуды, улучшая общее состояние сердечно-сосудистой системы.

Уточнения

Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Исследования показывают: охота человека ускорила исчезновение мамонтов
Домашние животные
Исследования показывают: охота человека ускорила исчезновение мамонтов Аудио 
Эксперт Попов назвал ключевой истребитель ВС РФ в зоне СВО
Военные новости
Эксперт Попов назвал ключевой истребитель ВС РФ в зоне СВО Аудио 
Китайские автомобили с пробегом, от которых лучше отказаться: HAVAL F7 и другие
Авто
Китайские автомобили с пробегом, от которых лучше отказаться: HAVAL F7 и другие Аудио 
Популярное
Отжимания раскроют ваш секрет: сколько раз вы должны отжаться согласно вашему возрасту

Узнайте, сколько отжиманий вы должны делать в соответствии с вашим возрастом по рекомендациям специалистов. Оцените свою физическую форму и узнайте, как на нее влияют факторы.

Отжимания: сколько нужно делать в вашем возрасте по мнению экспертов
Учёные назвали келпинг новой формой поведения китообразных в дикой природе
Киты часами возятся с водорослями — и всё больше признаков, что это не просто игра
Казалось невозможным, но мышцы растут, а жир уходит — вот что нужно делать
Космический незваный гость: нечто летит к нам из глубин галактики
Источники белка обсудили на пресс-конференции Института питания Анжела Якубовская Футуризм 30-х: выдвижные фары стали проклятьем для автопрома Сергей Милешкин Эрдоган принял Токаева как соотечественника. Держит ли Турция отношения с Казахстаном под контролем? Любовь Степушова
Он не плыл за жертвой — он падал на неё: открытие нового вида изменило историю океанов
Вульгарное поведение: друзья Диброва раскрыли неприятную правду о его жене – что привело к разводу?
Селёдка пошла не под шубу: рецепт, который возвращает забытое блюдо в обеденное меню
Селёдка пошла не под шубу: рецепт, который возвращает забытое блюдо в обеденное меню
Последние материалы
Генетика спячки у людей: учёные нашли у людей гены, способные менять метаболизм
Рецепт соуса Ромеско: средиземноморский вкус у вас на столе – готовим быстро и просто
Ford создаёт новую EV-платформу для легковых моделей и пикапов
Ваш магазин будет закрыт? Какие требования предъявят к продавцам табака
Растворимый кофе снижает концентрацию и вызывает усталость — физиологи
Компенсация за жильё после землетрясения: поясняет адвокат Постанюк
Не хирургия, а массаж: секрет стройной шеи и подтянутого подбородка
Четыре простых движения для идеального пресса, пока вы смотрите TV
Насте Ивлеевой не понравился своеобразный подарок мужа
Эксперты: белого уксуса недостаточно для эффективной уборки полов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.