Диета без жёстких ограничений, которая спасает сосуды — что это за система питания

Флекситарианская диета улучшает состояние сосудов — исследование BMC Nutrition

2:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Здоровье человека — это результат согласованной работы всех органов и систем. Даже незначительные сбои в их функционировании отражаются на общем самочувствии. Но особенно важно уделять внимание состоянию сосудов и качеству кровообращения. Именно на это всё чаще акцентируют внимание учёные, разрабатывая подходы к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Запечённый минтай с овощами

Гибкая диета и здоровье сосудов

Состояние сосудов зависит не только от генетики, физической активности и отсутствия вредных привычек, но и от ежедневного рациона. Это подтвердили немецкие исследователи, опубликовавшие данные своей работы в журнале BMC Nutrition.

В исследовании приняли участие 94 добровольца, которых разделили на три группы с разным типом питания:

первая группа придерживалась полностью растительного рациона;

вторая не имела ограничений и употребляла любые продукты, включая мясо;

третья следовала умеренному животному рациону — мясо разрешалось, но не более 50 граммов в день.

Лучшие показатели у умеренного подхода

По завершении программы оказалось, что именно третья группа показала наиболее выраженное улучшение состояния сосудов. Участники продемонстрировали повышенную эластичность сосудистых стенок и снижение уровня "плохого" холестерина.

Рацион, который они соблюдали, получил название флекситарианская диета - или "гибкий" подход к питанию. Он предполагает преимущественно растительное меню с ограниченным включением животных продуктов.

Принципы флекситарианской диеты

до 50 г мяса в день (включая птицу);

рыба и яйца — не чаще 3 раз в неделю;

обязательное присутствие овощей, фруктов и молочных продуктов.

Такой рацион не требует полного отказа от привычных продуктов, но позволяет снизить нагрузку на сосуды, улучшая общее состояние сердечно-сосудистой системы.

Уточнения

Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

