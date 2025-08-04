Диета без жёстких ограничений, которая спасает сосуды — что это за система питания

Здоровье человека — это результат согласованной работы всех органов и систем. Даже незначительные сбои в их функционировании отражаются на общем самочувствии. Но особенно важно уделять внимание состоянию сосудов и качеству кровообращения. Именно на это всё чаще акцентируют внимание учёные, разрабатывая подходы к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
Состояние сосудов зависит не только от генетики, физической активности и отсутствия вредных привычек, но и от ежедневного рациона. Это подтвердили немецкие исследователи, опубликовавшие данные своей работы в журнале BMC Nutrition.
В исследовании приняли участие 94 добровольца, которых разделили на три группы с разным типом питания:
первая группа придерживалась полностью растительного рациона;
вторая не имела ограничений и употребляла любые продукты, включая мясо;
третья следовала умеренному животному рациону — мясо разрешалось, но не более 50 граммов в день.
По завершении программы оказалось, что именно третья группа показала наиболее выраженное улучшение состояния сосудов. Участники продемонстрировали повышенную эластичность сосудистых стенок и снижение уровня "плохого" холестерина.
Рацион, который они соблюдали, получил название флекситарианская диета - или "гибкий" подход к питанию. Он предполагает преимущественно растительное меню с ограниченным включением животных продуктов.
до 50 г мяса в день (включая птицу);
рыба и яйца — не чаще 3 раз в неделю;
обязательное присутствие овощей, фруктов и молочных продуктов.
Такой рацион не требует полного отказа от привычных продуктов, но позволяет снизить нагрузку на сосуды, улучшая общее состояние сердечно-сосудистой системы.
Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
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