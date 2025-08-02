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Чувство юмора не в генах: неожиданный вывод о смешных и не очень

Университет Аберистуита: восприятие юмора не зависит от ДНК
1:30
Здоровье

Кажется логичным: если родители остроумны, и дети будут с шуткой наготове. Но исследование британских учёных из Университета Аберистуита показало: не всё так просто.

Девушка смеется
Фото: Designed by Freepik by cookie-studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка смеется

Наследуется ли чувство юмора: удивительный ответ науки

Исследователи решили выяснить, можно ли передать чувство юмора по наследству. Для этого они привлекли более 1300 пар близнецов, однояйцевых и разнояйцевых. Задание было простым, но показательно творческим: участникам предложили придумать подписи к двум карикатурам из журнала The New Yorker.


Кто смешнее: ты или твой брат

Каждый участник оценивал, насколько сам считает себя смешным, а также давал оценку чувству юмора своего близнеца. Интересно, что совпадения в этих оценках были — но с реальным качеством шуток они почти не коррелировали.

Это значит: можно думать, что ты смешной, и даже слышать это от близких, но объективно это может быть не так.

Вывод: юмор формируется, а не наследуется

Самая неожиданная часть: исследование не выявило генетической зависимости в интерпретации юмора. В отличие от таких способностей, как интеллект или память, чувство юмора не передаётся по наследству.

Скорее, оно формируется средой, культурой, жизненным опытом и окружением. Шутки, которые нас смешат — результат того, где мы росли, что смотрели и с кем общались.

Уточнения

Ю́мор — интеллектуальная способность подмечать в явлениях их комичные, смешные стороны, зубоскальство.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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