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Быстро — значит хуже: как ускорение мешает мозгу учиться

Исследование: ускоренное воспроизведение лекций снижает успеваемость
1:39
Здоровье

Онлайн-курсы дали нам свободу — можно учиться в любое время, делать паузы, пересматривать материал. А ещё - ускорять видео, чтобы сэкономить время. Но стоит ли это делать?

Мать работает из дома с ребенком
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мать работает из дома с ребенком

Быстро — не всегда эффективно: что не так с ускоренными лекциями

Большинство студентов действительно предпочитают смотреть лекции быстрее обычного. Так, почти 90 % канадских учащихся признались, что используют изменённую скорость, и 96 % из них выбирают ускорение.

Кажется, это удобно. Но исследования показывают — слишком быстрая подача материала мешает его усвоению.

Что говорят исследования

Метаанализ 24 научных работ подтвердил: чем выше скорость просмотра, тем хуже результаты тестов. Особенно резко успеваемость падает при просмотре на скорости выше 2x.

Лучше всего справлялись те, кто смотрел лекции на обычной скорости. При лёгком ускорении (до 1,5x) понимание страдало меньше, но всё же хуже, чем при нормальной подаче.

Влияние возраста на восприятие

У пожилых студентов ускорение сказывалось сильнее. Учёные считают, что дело в возрастных изменениях кратковременной памяти — мозг просто не успевает "собирать" информацию в условиях перегрузки.

Вывод: не гони — запомни лучше

Хотите действительно понять и запомнить материал? Лучше не торопиться. Ускоренный просмотр может быть полезным для повторения, но для первого изучения лучше оставить стандартную скорость.

Уточнения

Ле́кция - систематическое, последовательное изложение учебного материала, какого-либо вопроса, темы, раздела, предмета, методов науки.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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