Изжога исчезает за пару минут: без таблеток, с помощью этих простых средств

Сода может нейтрализовать кислоту, но не стоит использовать её часто при изжоге

Знакомое чувство — жжение за грудиной, как будто внутри горит маленький вулкан. Изжога может случиться в любой момент, но вместо того чтобы хвататься за таблетки, вы можете использовать проверенные натуральные средства, которые уже есть на вашей кухне.

Сода — спасение на раз, два, три

Обычная пищевая сода — это первое, что приходит в голову при изжоге. Действительно, щепотка соды, растворенная в стакане теплой воды, нейтрализует кислоту и приносит облегчение почти мгновенно.

Но будьте осторожны

Это средство — только для экстренных случаев.

Частое использование может нарушить кислотный баланс в желудке.

Слишком много соды может вызвать "кислотный рикошет" - усиление изжоги позже.

Используйте соду изредка и только в самых крайних случаях!

Имбирь — корень от огня

Имбирь — это не просто пряный аромат, это настоящий помощник для вашего желудка. Он успокаивает раздраженные стенки пищевода, помогает при тошноте и поддерживает пищеварение.

Как его использовать

Заварите тонкие ломтики свежего имбиря кипятком, пейте тёплый чай маленькими глотками.

Можно просто пожевать небольшой кусочек свежего имбиря.

Имбирь помогает мягко и эффективно устранить неприятные ощущения.

Миндаль — маленький орешек, большая помощь

Миндаль — не просто полезный перекус, но и замечательное средство для борьбы с изжогой. Сырые орехи обладают естественной щелочной реакцией, которая нейтрализует избыток кислоты в желудке.

Как его есть

Тщательно разжевывайте миндаль, чтобы он подействовал быстрее.

Обычно достаточно 5-6 орехов, чтобы снять начальную изжогу.

Миндаль не только помогает с кислотностью, но и насыщает полезными веществами.

Жевательная резинка: неожиданный, но эффективный способ

Кажется, что жвачка тут ни при чём? На самом деле, жевание стимулирует выработку слюны, а слюна — природный антацид. Она смывает кислоту со стенок пищевода и помогает нейтрализовать её.

Как использовать

Выбирайте жевательную резинку без сахара.

Жуйте её 15-20 минут после еды, чтобы предотвратить изжогу.

Лёгкий и эффективный способ профилактики, который можно использовать в любое время.

Важное напоминание: не игнорируйте симптомы

Эти натуральные средства — идеальные для эпизодической изжоги. Но если изжога случается чаще двух раз в неделю, это может быть признаком более серьёзных заболеваний, например, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).

Что стоит сделать:

Обратитесь к врачу для диагностики и лечения.

Пересмотрите свои привычки:

Избегайте острой, жирной пищи, шоколада, газировок и кофе.

Не ложитесь сразу после еды, ужинайте минимум за 3 часа до сна.

Старайтесь не переедать.

Полезный совет: сон на приподнятой подушке может помочь уменьшить риск ночной изжоги.

Как предотвратить изжогу на долгосрочную перспективу

Итак, чтобы изжога не стала частым гостем, важно не только прибегать к натуральным методам, но и менять образ жизни. Прислушивайтесь к своему телу, избегайте "триггерных" продуктов и регулярно используйте натуральных помощников на кухне.

Уточнения

Изжо́га - ощущение дискомфорта или жжения за грудиной, распространяющегося к верху от эпигастральной (подложечной) области, иногда отдающего в область шеи.

