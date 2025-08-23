Огромная польза за маленькую цену: этот овощ с грядки — суперпродукт для здоровья

Когда лето в разгаре, а ранняя осень приносит урожай, на прилавках появляется много свежих, местных овощей по доступным ценам. Но помимо низкой стоимости, они могут подарить вам важные полезные свойства, которые сделают суставы крепкими, а зрение острым.
Один из самых доступных и полезных овощей в это время — кабачки (и их маленький брат — цуккини). Эти овощи невероятно лёгкие в приготовлении и не требуют больших затрат.
При этом кабачки легко усваиваются, что важно для людей с чувствительным пищеварением.
Не менее ценный овощ — тыква. Её яркий оранжевый цвет не случайность: она является отличным источником бета-каротина, который в организме превращается в витамин А, жизненно важный для:
Кроме того, тыква насыщена клетчаткой и обладает низкой калорийностью, что также помогает поддерживать оптимальный вес.
Кабачки и тыква — это не только полезно, но и очень вкусно. Они универсальны в кулинарии и подходят для самых разных блюд.
Эти овощи легко усваиваются и подходят для любых типов питания.
Покупая свежие овощи с грядок местных фермеров или выращивая их на даче, вы получаете максимум пользы за минимум денег. Используйте лето и осень для запаса здоровья — не упустите это время!
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, "тыква", из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
