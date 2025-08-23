Огромная польза за маленькую цену: этот овощ с грядки — суперпродукт для здоровья

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:35
Здоровье

Когда лето в разгаре, а ранняя осень приносит урожай, на прилавках появляется много свежих, местных овощей по доступным ценам. Но помимо низкой стоимости, они могут подарить вам важные полезные свойства, которые сделают суставы крепкими, а зрение острым.

Кабачки
Фото: commons.wikimedia.org by Alexei Hulsov (alex80), https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Кабачки

Кабачки и цуккини: идеальные помощники для сердца и глаз

Один из самых доступных и полезных овощей в это время — кабачки (и их маленький брат — цуккини). Эти овощи невероятно лёгкие в приготовлении и не требуют больших затрат.

Чем полезны кабачки

  • Калий: поддерживает нормальное артериальное давление и здоровье сердца.
  • Антиоксиданты, такие как лютеин и зеаксантин: защищают сетчатку глаз и замедляют возрастные изменения зрения.
  • Марганец: важен для здоровья костей и соединительной ткани.
  • Мягкая клетчатка: способствует нормализации пищеварения и помогает поддерживать комфортный вес.

При этом кабачки легко усваиваются, что важно для людей с чувствительным пищеварением.

Тыква: источник витаминов и силы для зрения

Не менее ценный овощ — тыква. Её яркий оранжевый цвет не случайность: она является отличным источником бета-каротина, который в организме превращается в витамин А, жизненно важный для:

  • Острого зрения (особенно в сумерках).
  • Сильного иммунитета.
  • Здоровья кожи.

Преимущества тыквы

  • Витамин С: поддерживает иммунитет.
  • Калий: важен для работы сердца и нервной системы.

Кроме того, тыква насыщена клетчаткой и обладает низкой калорийностью, что также помогает поддерживать оптимальный вес.

Как готовить эти овощи

Кабачки и тыква — это не только полезно, но и очень вкусно. Они универсальны в кулинарии и подходят для самых разных блюд.

Вот что можно приготовить

  • Тушить с овощами и зеленью.
  • Запекать в духовке с сыром или специями.
  • Готовить оладьи из кабачков.
  • Добавлять в супы-пюре и рагу.
  • Готовить сырыми в салатах (для молодых кабачков).

Эти овощи легко усваиваются и подходят для любых типов питания.

Максимальная польза за минимальные деньги

Покупая свежие овощи с грядок местных фермеров или выращивая их на даче, вы получаете максимум пользы за минимум денег. Используйте лето и осень для запаса здоровья — не упустите это время!

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, "тыква", из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
