Хруст — и поехало: как орехи запускают воспаление, аллергию и даже интоксикацию

Хрустят, ароматные, сытные, насыщенные белками и жирами — орехи давно заслужили репутацию "полезного перекуса". Их добавляют в каши, салаты, йогурты, выпечку. Но мало кто задумывается, что за этими маленькими ядрами может скрываться целый набор проблем — особенно если забыть о мере.
Полезный — не значит безопасный в любых количествах. Даже самый "правильный" продукт может навредить, если теряется чувство меры.
Горсть орехов (30-50 г) может потянуть на 200-300 ккал — это как бутерброд с маслом или плитка шоколада. Переесть проще, чем кажется.
Калорийность + жиры = лишние килограммы, особенно при малоподвижном образе жизни.
Орехи богаты клетчаткой и жирами. В больших количествах они:
Полиненасыщенные жиры, которыми славятся орехи, очень чувствительны к свету, воздуху и теплу. Если орехи долго лежат в открытом виде или неправильно хранятся, они начинают окисляться.
Поэтому важно не покупать орехи на развес с открытых лотков и хранить их дома в тёмной, прохладной среде — желательно в герметичной упаковке.
Орехи входят в список сильнейших пищевых аллергенов. И реакция на них может быть непредсказуемой даже у тех, кто никогда раньше не жаловался.
Некоторые виды орехов, например, бразильский, содержат очень много селена — микроэлемента, который в небольших количествах полезен, но при передозировке токсичен.
Проблема в том, что достаточно 3-4 бразильских орехов в день, чтобы превысить суточную норму.
Золотое правило для орехов — умеренность и осознанность.
Если после употребления орехов чувствуете тяжесть, вздутие, зуд или сыпь — уменьшите порцию или сделайте перерыв.
Орехи действительно достойны места в рационе. Они насыщают, поддерживают здоровье сосудов, мозга, кожи. Но вся их польза легко исчезает, если вы едите их бессистемно и без контроля.
Орехи (в кулинарии) — сухие съедобные плоды или семена.
