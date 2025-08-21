Хруст — и поехало: как орехи запускают воспаление, аллергию и даже интоксикацию

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Избыток орехов повышает калорийность рациона и приводит к прибавке в весе
3:47
Здоровье

Хрустят, ароматные, сытные, насыщенные белками и жирами — орехи давно заслужили репутацию "полезного перекуса". Их добавляют в каши, салаты, йогурты, выпечку. Но мало кто задумывается, что за этими маленькими ядрами может скрываться целый набор проблем — особенно если забыть о мере.

Орехи
Фото: pxhere.com by piviso.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Орехи

Почему переедание орехов может обернуться вредом

Полезный — не значит безопасный в любых количествах. Даже самый "правильный" продукт может навредить, если теряется чувство меры.

Чем грозит избыток орехов

Лишние калории

  • Горсть орехов (30-50 г) может потянуть на 200-300 ккал — это как бутерброд с маслом или плитка шоколада. Переесть проще, чем кажется.

Набор веса

  • Калорийность + жиры = лишние килограммы, особенно при малоподвижном образе жизни.

Сложности с пищеварением

Орехи богаты клетчаткой и жирами. В больших количествах они:

  • Перегружают ЖКТ.
  • Вызывают вздутие, тяжесть, запоры.
  • Тормозят пищеварение, особенно у чувствительных людей.

 

Опасность, о которой не говорят — прогорклые орехи

Полиненасыщенные жиры, которыми славятся орехи, очень чувствительны к свету, воздуху и теплу. Если орехи долго лежат в открытом виде или неправильно хранятся, они начинают окисляться.

Почему это плохо

  • Вкус становится горьким и неприятным.
  • Окисленные жиры запускают воспалительные процессы в организме.
  • Увеличивается нагрузка на печень и сосуды.

Поэтому важно не покупать орехи на развес с открытых лотков и хранить их дома в тёмной, прохладной среде — желательно в герметичной упаковке.

Не всё для всех: когда орехи могут быть опасны

Орехи входят в список сильнейших пищевых аллергенов. И реакция на них может быть непредсказуемой даже у тех, кто никогда раньше не жаловался.

Риски аллергии

  • Мгновенная реакция — от зуда и сыпи до анафилаксии;
  • Даже небольшое количество арахиса, миндаля, кешью может вызвать резкое ухудшение самочувствия;
  • У людей без явной аллергии избыток орехов может спровоцировать кожные высыпания и усилить хронические воспаления.

Орехи и минералы: когда пользы слишком много

Некоторые виды орехов, например, бразильский, содержат очень много селена — микроэлемента, который в небольших количествах полезен, но при передозировке токсичен.

Что может случиться при избытке селена

  • Ломкость ногтей и волос.
  • Тошнота и расстройства ЖКТ.
  • Ухудшение работы нервной системы.
  • Металлический привкус во рту.

Проблема в том, что достаточно 3-4 бразильских орехов в день, чтобы превысить суточную норму.

Сколько — это в меру

Золотое правило для орехов — умеренность и осознанность.

Оптимально

  • Небольшая горсть в день (30-50 г).
  • Не каждый день, а 3-4 раза в неделю.
  • Сырые или слегка обжаренные без соли и масла.
  • Хранить в прохладе и темноте - лучше в стеклянной банке с крышкой.

Если после употребления орехов чувствуете тяжесть, вздутие, зуд или сыпь — уменьшите порцию или сделайте перерыв.

Орехи — это польза, если вы на ты с мерой

Орехи действительно достойны места в рационе. Они насыщают, поддерживают здоровье сосудов, мозга, кожи. Но вся их польза легко исчезает, если вы едите их бессистемно и без контроля.

Уточнения

Орехи (в кулинарии) — сухие съедобные плоды или семена.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
