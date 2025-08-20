Пару секунд удовольствия — и неделя на антибиотиках: смертельная ошибка при купании в водоеме

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:33
Здоровье

Лето, жара, пляж — и вроде всё отлично. Кто-то незаметно делает то, о чём не принято говорить вслух, надеясь, что вода "всё спрячет". Но этот якобы безобидный поступок способен обернуться настоящей бедой. И сейчас вы узнаете почему.

Мужчина в море
Фото: flickr.com by Jorge Láscar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Мужчина в море

О чём речь

Речь о распространённой привычке — мочиться прямо в водоёме во время купания. Многие делают это автоматически, не задумываясь о последствиях. А зря. За этой тайной привычкой скрывается риск, способный серьёзно ударить по здоровью мочевыводящей системы.

Как вода может зайти обратно

Всё дело в физике. В самый последний момент мочеиспускания в мочеиспускательном канале возникает короткий, но мощный вакуум. Этот вакуум работает как насос: он буквально втягивает немного окружающей воды внутрь тела.

А теперь представьте, что именно оказывается в этой воде

  • Бактерии.
  • Остатки бытовой химии.
  • Токсины с поверхности.
  • Продукты распада органики.
  • Промышленные загрязнители.

Все эти "пассажиры" устремляются внутрь — прямо в уязвимый, чувствительный канал.

Чем это грозит

Вода в озёрах, прудах, реках и даже на морских курортах редко бывает стерильной. И когда она проникает внутрь, начинается история, которая может закончиться походом к врачу.

Самые частые последствия

  • Уретрит: воспаление мочеиспускательного канала, вызывающее жжение и боль.
  • Цистит: мучительное воспаление мочевого пузыря, часто с резью и частыми позывами.
  • Пиелонефрит: воспаление почек, уже куда более серьёзное.

Но это ещё не всё. Помимо бактерий, в водоёмах могут находиться следы:

  • Моющих средств.
  • Косметики.
  • Удобрений.
  • Тяжёлых металлов.

Эти вещества при попадании внутрь могут вызывать раздражение, аллергию, химические ожоги и долгое воспаление.

Женщины — в особой зоне риска

Женский организм устроен так, что патогены быстрее и легче проникают в мочеполовые пути. У женщин уретра короче и шире, поэтому путь инфекции — короткий.

Почему это опаснее для женщин

  • Воспаление развивается быстрее.
  • Симптомы могут быть острее.
  • Лечение чаще требует курса антибиотиков.

Нередки случаи, когда после отдыха на пляже женщина ещё недели лечится от цистита, даже не подозревая, что всему виной — один неловкий момент в воде.

Почему лучше просто выйти на берег

Сдержаться на пару минут и дойти до туалета — это не каприз, а элементарная забота о собственном здоровье. Даже если поблизости нет цивилизованных условий, лучше найти укромное место на берегу, чем делать это прямо в воде.

Так вы

  • Не подвергнете себя риску заражения.
  • Не навредите другим людям, купающимся рядом.
  • Не будете потом гадать, откуда "прилипла" инфекция.

Вывод один — берегите себя

Купание — это про отдых, а не про риски. Да, тема деликатная, но и последствия могут быть куда менее деликатными. Не дайте минутной слабости обернуться неделями лечения и неприятными симптомами.

Простое правило: мочиться — только на берегу. Это и гигиенично, и безопасно, и, в конце концов, уважительно по отношению к себе и окружающим.

Уточнения

Мочеиспуска́ние человека — процесс опорожнения мочевого пузыря у человека путём произвольного — у здоровых взрослых и детей, кроме младенцев, — периодического акта испускания мочи во внешнюю среду через мочеиспускательный канал.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
