Не БАДы и не рыба: вот что реально укрепляет кости и не стоит как самолёт

С возрастом всё чаще кажется, что здоровье — это про полки с добавками, дорогие баночки и сложные схемы. Но на самом деле настоящее "лекарство" может лежать прямо у вас на кухне. И стоит оно — сущие копейки.
Да-да, речь об обычных куриных яйцах. Никакой экзотики, только польза — проверенная временем, наукой и… бабушкиными рецептами.
На вид — простое яйцо. Внутри — целый комплекс питательных веществ, особенно ценных в зрелом возрасте.
И всё это — в одном доступном продукте, который не требует дорогой упаковки и особых условий хранения.
С возрастом мышцы становятся слабее. Это естественный процесс, но с ним можно и нужно бороться. Один из простейших способов — регулярно получать качественный белок.
Яйцо — это идеальный белковый перекус: быстро, сытно и без перегрузки для пищеварения.
Витамин D редко поступает в достаточном количестве с пищей. И если солнце в жизни стало меньше, яйцо может стать "домашним источником солнца".
Добавьте яйцо к завтраку — и сделали шаг к крепкому скелету и бодрому настрою.
Проблемы с глазами в возрасте — дело привычное. Но их можно отложить, если дать глазам правильное питание. Яйца содержат лютеин и зеаксантин — природные фильтры от вредного света.
Именно эти вещества делают желток не просто вкусным, но и по-настоящему лечебным.
С возрастом память и внимание могут давать сбои. Но есть способ подпитать мозг без дорогих добавок — с помощью холина, который в большом количестве содержится в яйцах.
Омлет утром — и мозг уже получил заряд.
Универсальность — ещё один бонус. Яйца уместны в любом приёме пищи и готовятся за считаные минуты.
1-2 яйца в день — безопасная и полезная норма для большинства людей. Конечно, если нет индивидуальных ограничений. Яйцо — это как капсула с питательными веществами, но без ценника из аптеки.
