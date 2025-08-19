Не БАДы и не рыба: вот что реально укрепляет кости и не стоит как самолёт

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Витамин D из яиц способствует усвоению кальция и укрепляет кости, говорят врачи
Здоровье

С возрастом всё чаще кажется, что здоровье — это про полки с добавками, дорогие баночки и сложные схемы. Но на самом деле настоящее "лекарство" может лежать прямо у вас на кухне. И стоит оно — сущие копейки.

Яйца
Фото: unsplash.com by Jakub Kapusnak is licensed under Free to use under the Unsplash License
Яйца

Да-да, речь об обычных куриных яйцах. Никакой экзотики, только польза — проверенная временем, наукой и… бабушкиными рецептами.

Маленькое, да удаленькое: что скрывает скорлупа

На вид — простое яйцо. Внутри — целый комплекс питательных веществ, особенно ценных в зрелом возрасте.

Что дают яйца

  • Полноценный белок: поддерживает мышцы и силу.
  • Витамин D: помогает костям усваивать кальций.
  • Лютеин и зеаксантин: защищают зрение.
  • Холин: питает мозг и память.

И всё это — в одном доступном продукте, который не требует дорогой упаковки и особых условий хранения.

Белок, который держит вас на ногах

С возрастом мышцы становятся слабее. Это естественный процесс, но с ним можно и нужно бороться. Один из простейших способов — регулярно получать качественный белок.

Зачем это важно

  • Белок поддерживает мышечную массу.
  • Снижает риск падений и травм.
  • Ускоряет обмен веществ.
  • Помогает сохранять активность и подвижность.

Яйцо — это идеальный белковый перекус: быстро, сытно и без перегрузки для пищеварения.

Солнечный витамин — в тарелке

Витамин D редко поступает в достаточном количестве с пищей. И если солнце в жизни стало меньше, яйцо может стать "домашним источником солнца".

Что даёт витамин D из яйца

  • Укрепляет кости и суставы.
  • Помогает усваивать кальций.
  • Снижает риск остеопороза и переломов.
  • Поддерживает настроение и иммунитет.

Добавьте яйцо к завтраку — и сделали шаг к крепкому скелету и бодрому настрою.

Зрение в фокусе: защита сетчатки

Проблемы с глазами в возрасте — дело привычное. Но их можно отложить, если дать глазам правильное питание. Яйца содержат лютеин и зеаксантин — природные фильтры от вредного света.

Их роль

  • Защищают сетчатку от повреждений.
  • Замедляют возрастные изменения.
  • Помогают сохранять чёткость зрения.
  • Уменьшают риск макулярной дегенерации.

Именно эти вещества делают желток не просто вкусным, но и по-настоящему лечебным.

Питание для ума: как яйца поддерживают мозг

С возрастом память и внимание могут давать сбои. Но есть способ подпитать мозг без дорогих добавок — с помощью холина, который в большом количестве содержится в яйцах.

Холин помогает

  • Улучшить работу нервной системы.
  • Сохранять ясность мышления.
  • Поддерживать концентрацию и запоминание.
  • Участвует в выработке важных нейромедиаторов.

Омлет утром — и мозг уже получил заряд.

Просто, вкусно и по карману

Как готовить

  • Варите всмятку или вкрутую.
  • Делайте омлет с овощами.
  • Добавляйте в салаты, запеканки, выпечку.

Универсальность — ещё один бонус. Яйца уместны в любом приёме пищи и готовятся за считаные минуты.

Сколько можно есть

1-2 яйца в день — безопасная и полезная норма для большинства людей. Конечно, если нет индивидуальных ограничений. Яйцо — это как капсула с питательными веществами, но без ценника из аптеки.

Уточнения

Яйцо́ - распространённый пищевой продукт.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
