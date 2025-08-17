Не игнорируйте этот знак на ногтях: он может предсказать серьёзную болезнь

Белые пятна на ногтях иногда указывают на дефицит цинка — говорят врачи

Мы редко всматриваемся в ногти, если только не планируем сделать маникюр или случайно не сломали один. Но эти, казалось бы, мелкие детали могут многое рассказать о том, как чувствует себя организм. Ногти — это не только эстетика. Это биологическая "панель управления", на которой иногда загораются тревожные сигналы.

Сломались не просто так: хрупкость как сигнал

Если ногти стали ломкими и слоящимися, а частые ванночки и агрессивные моющие средства тут ни при чём, стоит обратить внимание на рацион. Ногтям необходимы "строительные материалы".

Что может не хватать

Белка: основной компонент кератина.

основной компонент кератина. Биотина: витамина группы B, укрепляющего ногтевую пластину.

витамина группы B, укрепляющего ногтевую пластину. Железа: его дефицит сказывается на прочности ногтей.

его дефицит сказывается на прочности ногтей. Цинка: важен для роста и восстановления тканей.

Если питание скудное или есть проблемы с усвоением, ногти реагируют первыми: становятся тонкими, мягкими и легко ломаются.

Белые пятнышки: просто удар или нехватка минералов

Небольшие белые точки или полоски на ногтях — явление частое. Чаще всего они безобидны и связаны с незаметными микротравмами (например, от удара о стол). Но иногда это может быть сигналом.

Что стоит проверить

Уровень цинка в организм.

Частоту и количество подобных пятен.

Другие сопутствующие симптомы (выпадение волос, утомляемость).

Если пятна появляются постоянно и не проходят — стоит задуматься о корректировке рациона.

Бороздки и вмятины: след от стресса

Ногти растут медленно, и всё, что происходило с телом месяц-два назад, может отпечататься на них сейчас. Поперечные вмятинки, напоминающие дорожки или волны, называют линиями Бо. Они возникают, когда рост ногтя временно замедляется.

Что может быть причиной

Тяжёлая инфекция с высокой температурой.

Операция или длительное восстановление.

Резкое похудение или строгая диета.

Серьёзный физический или эмоциональный стресс.

Это временное явление, но если бороздки повторяются или появляются на нескольких пальцах — лучше не игнорировать.

Цветной сигнал: что расскажет оттенок

Цвет ногтей — ещё один важный показатель. Он может изменяться под воздействием лака или бытовой химии, но иногда дело не только в этом.

Обратите внимание

Жёлтый оттенок (если вы не использовали тёмный лак): возможный признак грибка или нарушения обмена веществ.

возможный признак грибка или нарушения обмена веществ. Синюшность ногтевого ложа: повод подумать о насыщении крови кислородом.

повод подумать о насыщении крови кислородом. Зелёный или коричневый цвет: может указывать на инфекцию или другое серьёзное нарушение.

может указывать на инфекцию или другое серьёзное нарушение. Сильное утолщение или отслоение ногтя: требует внимания, особенно если сопровождается зудом или болью.

Когда стоит насторожиться

Многие изменения на ногтях — временные. Они исчезают, как только проходит стресс или улучшается питание. Но есть ситуации, при которых медлить не стоит.

Тревожные сигналы

Стойкое изменение формы (например, ногти как "часовые стёкла").

Выраженные продольные или поперечные борозды.

Изменение цвета на нетипичный (жёлтый, зелёный, коричневый).

Отделение ногтя от ложа.

Резкое утолщение и искривление.

Если что-то из этого проявляется — не нужно ставить себе диагноз. Но стоит рассматривать ногти как один из индикаторов общего состояния.

Здоровые ногти: какие они

Признаки здоровых ногтей

Розоватое, равномерное ногтевое ложе.

Крепкая, гладкая и ровная пластина.

Отсутствие пятен, борозд и утолщений.

Нормальный, естественный блеск.

Улучшить состояние ногтей можно, начав с самого простого — с еды. Добавьте белок, овощи, орехи, полезные жиры. Не забывайте про железо и витамины группы B. И, конечно, следите за общим самочувствием — организм всегда подаёт сигналы. Нужно только научиться их слышать.

Уточнения

Но́гти - придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

