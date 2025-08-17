Не игнорируйте этот знак на ногтях: он может предсказать серьёзную болезнь

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:20
Здоровье

Мы редко всматриваемся в ногти, если только не планируем сделать маникюр или случайно не сломали один. Но эти, казалось бы, мелкие детали могут многое рассказать о том, как чувствует себя организм. Ногти — это не только эстетика. Это биологическая "панель управления", на которой иногда загораются тревожные сигналы.

маникюр
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото из freepik
маникюр

Сломались не просто так: хрупкость как сигнал

Если ногти стали ломкими и слоящимися, а частые ванночки и агрессивные моющие средства тут ни при чём, стоит обратить внимание на рацион. Ногтям необходимы "строительные материалы".

Что может не хватать

  • Белка: основной компонент кератина.
  • Биотина: витамина группы B, укрепляющего ногтевую пластину.
  • Железа: его дефицит сказывается на прочности ногтей.
  • Цинка: важен для роста и восстановления тканей.

Если питание скудное или есть проблемы с усвоением, ногти реагируют первыми: становятся тонкими, мягкими и легко ломаются.

Белые пятнышки: просто удар или нехватка минералов

Небольшие белые точки или полоски на ногтях — явление частое. Чаще всего они безобидны и связаны с незаметными микротравмами (например, от удара о стол). Но иногда это может быть сигналом.

Что стоит проверить

  • Уровень цинка в организм.
  • Частоту и количество подобных пятен.
  • Другие сопутствующие симптомы (выпадение волос, утомляемость).

Если пятна появляются постоянно и не проходят — стоит задуматься о корректировке рациона.

Бороздки и вмятины: след от стресса

Ногти растут медленно, и всё, что происходило с телом месяц-два назад, может отпечататься на них сейчас. Поперечные вмятинки, напоминающие дорожки или волны, называют линиями Бо. Они возникают, когда рост ногтя временно замедляется.

Что может быть причиной

  • Тяжёлая инфекция с высокой температурой.
  • Операция или длительное восстановление.
  • Резкое похудение или строгая диета.
  • Серьёзный физический или эмоциональный стресс.

Это временное явление, но если бороздки повторяются или появляются на нескольких пальцах — лучше не игнорировать.

Цветной сигнал: что расскажет оттенок

Цвет ногтей — ещё один важный показатель. Он может изменяться под воздействием лака или бытовой химии, но иногда дело не только в этом.

Обратите внимание

  • Жёлтый оттенок (если вы не использовали тёмный лак): возможный признак грибка или нарушения обмена веществ.
  • Синюшность ногтевого ложа: повод подумать о насыщении крови кислородом.
  • Зелёный или коричневый цвет: может указывать на инфекцию или другое серьёзное нарушение.
  • Сильное утолщение или отслоение ногтя: требует внимания, особенно если сопровождается зудом или болью.

Когда стоит насторожиться

Многие изменения на ногтях — временные. Они исчезают, как только проходит стресс или улучшается питание. Но есть ситуации, при которых медлить не стоит.

Тревожные сигналы

  • Стойкое изменение формы (например, ногти как "часовые стёкла").
  • Выраженные продольные или поперечные борозды.
  • Изменение цвета на нетипичный (жёлтый, зелёный, коричневый).
  • Отделение ногтя от ложа.
  • Резкое утолщение и искривление.

Если что-то из этого проявляется — не нужно ставить себе диагноз. Но стоит рассматривать ногти как один из индикаторов общего состояния.

Здоровые ногти: какие они

Признаки здоровых ногтей

  • Розоватое, равномерное ногтевое ложе.
  • Крепкая, гладкая и ровная пластина.
  • Отсутствие пятен, борозд и утолщений.
  • Нормальный, естественный блеск.

Улучшить состояние ногтей можно, начав с самого простого — с еды. Добавьте белок, овощи, орехи, полезные жиры. Не забывайте про железо и витамины группы B. И, конечно, следите за общим самочувствием — организм всегда подаёт сигналы. Нужно только научиться их слышать.

Уточнения

Но́гти - придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
