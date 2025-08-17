Не игнорируйте этот знак на ногтях: он может предсказать серьёзную болезнь

Мы редко всматриваемся в ногти, если только не планируем сделать маникюр или случайно не сломали один. Но эти, казалось бы, мелкие детали могут многое рассказать о том, как чувствует себя организм. Ногти — это не только эстетика. Это биологическая "панель управления", на которой иногда загораются тревожные сигналы.
Если ногти стали ломкими и слоящимися, а частые ванночки и агрессивные моющие средства тут ни при чём, стоит обратить внимание на рацион. Ногтям необходимы "строительные материалы".
Если питание скудное или есть проблемы с усвоением, ногти реагируют первыми: становятся тонкими, мягкими и легко ломаются.
Небольшие белые точки или полоски на ногтях — явление частое. Чаще всего они безобидны и связаны с незаметными микротравмами (например, от удара о стол). Но иногда это может быть сигналом.
Если пятна появляются постоянно и не проходят — стоит задуматься о корректировке рациона.
Ногти растут медленно, и всё, что происходило с телом месяц-два назад, может отпечататься на них сейчас. Поперечные вмятинки, напоминающие дорожки или волны, называют линиями Бо. Они возникают, когда рост ногтя временно замедляется.
Это временное явление, но если бороздки повторяются или появляются на нескольких пальцах — лучше не игнорировать.
Цвет ногтей — ещё один важный показатель. Он может изменяться под воздействием лака или бытовой химии, но иногда дело не только в этом.
Многие изменения на ногтях — временные. Они исчезают, как только проходит стресс или улучшается питание. Но есть ситуации, при которых медлить не стоит.
Если что-то из этого проявляется — не нужно ставить себе диагноз. Но стоит рассматривать ногти как один из индикаторов общего состояния.
Улучшить состояние ногтей можно, начав с самого простого — с еды. Добавьте белок, овощи, орехи, полезные жиры. Не забывайте про железо и витамины группы B. И, конечно, следите за общим самочувствием — организм всегда подаёт сигналы. Нужно только научиться их слышать.
Но́гти - придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.
