Без таблеток и без страданий: как накормить кости кальцием, если молоко под запретом

4:02
Здоровье

От одного только стакана молока — вздутие, тяжесть, дискомфорт? Многим после 50 это знакомо. И сразу появляется мысль: "Раз молоко не идёт, значит, придётся забыть о всём молочном". Но спешить с выводами не стоит. Такой отказ может нанести больше вреда, чем пользы, особенно когда речь идёт о здоровье костей.

Мужчина пьет молоко
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина пьет молоко

Непереносимость — это не приговор

Да, с возрастом чувствительность к лактозе (молочному сахару) действительно может усиливаться. Но важно понимать: это не означает, что нужно полностью убирать из жизни всю молочную продукцию.

Что стоит учитывать

Уровень непереносимости у каждого свой. Некоторые спокойно переносят:

  • Молоко в каше или кофе.
  • Небольшое количество творога или сыра.

Есть продукты, в которых почти нет лактозы — и они отлично подходят даже чувствительным людям.

Сыры — твёрдые, полезные, без лактозы

Сыры — это не только вкус, но и мощная доза кальция и белка. Причём лактозы в них — капля в море.

Особенно полезны

  • Чеддер.
  • Пармезан.
  • Российский и голландский сорта.

Во время длительного созревания лактоза в них почти полностью расщепляется. Так что ломтик твёрдого сыра — это и вкусно, и безопасно, и полезно для костей.

Йогурт, кефир и простокваша: полезная ферментация

Ферментированные молочные продукты — настоящие спасатели для тех, кто не дружит с лактозой. Всё благодаря "живым" бактериям, которые частично или полностью перерабатывают молочный сахар.

Чем они хороши

  • Содержат пробиотики, улучшающие пищеварение.
  • Помогают усваивать кальций и белок.
  • Редко вызывают неприятные ощущения.

Натуральный йогурт, кефир, простокваша — отличная основа для завтрака или перекуса. Особенно если добавлять к ним ягоды, орехи или немного мёда.

Творог — белковый фаворит

Творог часто остаётся в тени, хотя именно он сочетает в себе минимум лактозы и максимум пользы. А ещё он сытный и универсальный — подходит и для завтрака, и для ужина.

Выбирайте

  • Творог средней жирности (5-9%).
  • Без добавок и лишнего сахара.
  • Свежий, с коротким сроком хранения.

Если даже он вызывает дискомфорт — это может быть связано не с лактозой, а с качеством продукта. Попробуйте другого производителя или переходите на безлактозную версию.

Безлактозные продукты: просто и доступно

Сегодня в супермаркетах легко найти:

  • Безлактозное молоко.
  • Кефир или йогурт без лактозы.
  • Сыр и творог с пометкой "lactose free".

Разница в цене с обычными минимальна, а комфорт — ощутим. Это отличное решение для тех, кто не хочет рисковать, но и не собирается отказываться от пользы молочки.

Почему важно не бросать молочные продукты

Кальций из молочных продуктов усваивается лучше, чем из любых других источников. А именно он:

  • Укрепляет кости и зубы.
  • Поддерживает работу мышц и нервов.
  • Помогает предотвратить остеопороз.

Полный отказ от молочки без замены — это удар по здоровью. Особенно после 50, когда потребность в кальции только растёт.

Как вернуться к молочным продуктам без последствий

Простой план

  • Начните с маленьких порций — буквально 2-3 ложки творога или несколько глотков кефира.
  • Выбирайте ферментированные или твёрдые продукты.
  • При необходимости — переходите на безлактозные аналоги.
  • Слушайте организм: если дискомфорта нет — продолжайте.

Очень часто оказывается, что непереносимость — вовсе не абсолютна. А привычка есть полезное возвращается легко, если действовать постепенно.

Уточнения

Молоко́ - питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
