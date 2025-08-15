Сёмга не по карману? Эта недорогая рыба даст мозгу всё, что должен давать лосось

Скумбрия и салака богаты омега-3 жирными кислотами и стоят дешевле лосося

Многие до сих пор уверены: полезной считается только дорогая красная рыба вроде сёмги, форели или лосося. А всё остальное — мол, бесполезная альтернатива. Особенно это мнение укоренилось среди пенсионеров, которые не всегда могут позволить себе дорогие сорта. В результате рыба и вовсе исчезает из рациона.

И это — огромная ошибка.

Скумбрия и салака: бюджетный суперфуд

Не все знают, что привычная и недорогая морская рыба из холодных вод — это настоящая находка для здоровья. Особенно — скумбрия, сельдь, салака.

Почему она так полезна

Содержит много омега-3 жирных кислот - тех самых, за которые так ценят лосося.

- тех самых, за которые так ценят лосося. Помогает снизить уровень холестерина.

Поддерживает гибкость сосудов и снижает риск тромбов.

и снижает риск тромбов. Улучшает работу мозга и память.

Укрепляет иммунитет и борется с воспалением.

Кроме того, скумбрия и её "бюджетные сёстры" — это ещё и:

Витамин D , которого часто не хватает.

, которого часто не хватает. Селен: природный антиоксидант.

природный антиоксидант. Качественный белок, который легко усваивается.

А цена — в разы ниже любой красной рыбы. Так зачем платить больше?

Треска и минтай: белок, йод и никакого жира

Тем, кто следит за фигурой или просто предпочитает нежирные сорта, отлично подойдут треска, минтай, хек. Это не менее полезные варианты — пусть и с меньшим содержанием жиров.

Что дают тресковые

Белок высокого качества: насыщает, помогает восстанавливать ткани.

насыщает, помогает восстанавливать ткани. Йод: жизненно важен для щитовидной железы.

жизненно важен для щитовидной железы. Фосфор: нужен костям, зубам и нервной системе.

нужен костям, зубам и нервной системе. Минимум калорий и максимум пользы.

Такая рыба — отличная основа для лёгкого обеда или ужина, особенно если готовить её правильно.

Как готовить, чтобы сохранить всё полезное

Рыба — продукт капризный: стоит пережарить или пересолить — и пользы ноль. Но с ней легко подружиться, если выбирать простые и щадящие способы приготовления.

Рыбное меню без вреда

Запекайте в духовке с овощами — вкусно и полезно.

в духовке с овощами — вкусно и полезно. Тушите в небольшом количестве воды со специями.

в небольшом количестве воды со специями. Варите уху - особенно из трески или минтая.

используйте консервы, но только:

В собственном соку, а не в масле.

С минимальным количеством соли.

Без лишних добавок и консервантов.

Обратите внимание: цельные тушки замороженной рыбы обычно дешевле, чем готовое филе, и при этом сохраняют больше питательных веществ.

Дорогая рыба — не обязательна

Погоня за сёмгой — дело затратное, но вовсе не необходимое. Доступная рыба, если есть её регулярно, даёт ничуть не меньший эффект.

Как получить пользу

Ешьте морскую рыбу 2-3 раза в неделю.

Чередуйте жирные и нежирные сорта.

Не забывайте про консервы — это удобно и бюджетно.

Не бойтесь покупать рыбу в обычных магазинах — главное, чтобы она была свежей или правильно замороженной.

Хорошая новость: всё это не требует больших вложений. Даже при скромном бюджете можно составить вкусное и полезное рыбное меню, которое будет работать на ваше здоровье каждый день.

