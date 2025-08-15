Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поклонники Виктора Цоя вспоминают легенду музыки спустя 35 лет со дня смерти певца
Собака грызет обувь: кинологи назвали замену игрушкой главным методом борьбы
Эксперт по фэншуй назвала правила обустройства салона автомобиля
Эксперты советуют не открывать крышку при варке гречки для сохранения текстуры
Эндокринолог Атаманова: храп может быть симптомом смертельно опасного апноэ сна
Персональный тренер Стефани Мансур: порядок силовых и кардио влияет на результат
Эксперты: популярные направления в Италии — Рим, Флоренция, Венеция, Милан и побережье Амальфи
Дочь Михаила Ефремова выбрала факультет драмы и танца в американском вузе: детали
Сода и кипячение эффективно удаляют пригоревший налёт с кастрюли

Сёмга не по карману? Эта недорогая рыба даст мозгу всё, что должен давать лосось

Скумбрия и салака богаты омега-3 жирными кислотами и стоят дешевле лосося
3:27
Здоровье

Многие до сих пор уверены: полезной считается только дорогая красная рыба вроде сёмги, форели или лосося. А всё остальное — мол, бесполезная альтернатива. Особенно это мнение укоренилось среди пенсионеров, которые не всегда могут позволить себе дорогие сорта. В результате рыба и вовсе исчезает из рациона.

Скумбрия и сардины с лимоном
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Скумбрия и сардины с лимоном

И это — огромная ошибка.

Скумбрия и салака: бюджетный суперфуд

Не все знают, что привычная и недорогая морская рыба из холодных вод — это настоящая находка для здоровья. Особенно — скумбрия, сельдь, салака.

Почему она так полезна

  • Содержит много омега-3 жирных кислот - тех самых, за которые так ценят лосося.
  • Помогает снизить уровень холестерина.
  • Поддерживает гибкость сосудов и снижает риск тромбов.
  • Улучшает работу мозга и память.
  • Укрепляет иммунитет и борется с воспалением.

Кроме того, скумбрия и её "бюджетные сёстры" — это ещё и:

  • Витамин D, которого часто не хватает.
  • Селен: природный антиоксидант.
  • Качественный белок, который легко усваивается.

А цена — в разы ниже любой красной рыбы. Так зачем платить больше?

Треска и минтай: белок, йод и никакого жира

Тем, кто следит за фигурой или просто предпочитает нежирные сорта, отлично подойдут треска, минтай, хек. Это не менее полезные варианты — пусть и с меньшим содержанием жиров.

Что дают тресковые

  • Белок высокого качества: насыщает, помогает восстанавливать ткани.
  • Йод: жизненно важен для щитовидной железы.
  • Фосфор: нужен костям, зубам и нервной системе.
  • Минимум калорий и максимум пользы.

Такая рыба — отличная основа для лёгкого обеда или ужина, особенно если готовить её правильно.

Как готовить, чтобы сохранить всё полезное

Рыба — продукт капризный: стоит пережарить или пересолить — и пользы ноль. Но с ней легко подружиться, если выбирать простые и щадящие способы приготовления.

Рыбное меню без вреда

  • Запекайте в духовке с овощами — вкусно и полезно.
  • Тушите в небольшом количестве воды со специями.
  • Варите уху - особенно из трески или минтая.

используйте консервы, но только:

  • В собственном соку, а не в масле.
  • С минимальным количеством соли.
  • Без лишних добавок и консервантов.

Обратите внимание: цельные тушки замороженной рыбы обычно дешевле, чем готовое филе, и при этом сохраняют больше питательных веществ.

Дорогая рыба — не обязательна

Погоня за сёмгой — дело затратное, но вовсе не необходимое. Доступная рыба, если есть её регулярно, даёт ничуть не меньший эффект.

Как получить пользу

  • Ешьте морскую рыбу 2-3 раза в неделю.
  • Чередуйте жирные и нежирные сорта.
  • Не забывайте про консервы — это удобно и бюджетно.
  • Не бойтесь покупать рыбу в обычных магазинах — главное, чтобы она была свежей или правильно замороженной.

Хорошая новость: всё это не требует больших вложений. Даже при скромном бюджете можно составить вкусное и полезное рыбное меню, которое будет работать на ваше здоровье каждый день.

Уточнения

Ску́мбрии - род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Домашние животные
Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд Аудио 
Физическая активность и контрастный душ помогают проснуться без кофе
Еда и рецепты
Физическая активность и контрастный душ помогают проснуться без кофе Аудио 
Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду
Наука и техника
Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду Аудио 
Популярное
Гость под вашей кроватью: почему мамба чувствует себя как дома в жилищах людей

Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.

Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение
Существо весом до 340 тонн: находка в пустыне Перу шокировала палеонтологов
Его пьют даже те, кто раньше не любил: рецепт томатного сока, который будет вкуснее любого магазинного
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
15 минут — и у вас стальной пресс: 3 упражнения работают лучше, чем скручивания
Кофе — главный обман XXI века: как получить энергию, не разрушая организм
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Последние материалы
Сода и кипячение эффективно удаляют пригоревший налёт с кастрюли
Зои Кравиц разрушила ванную Тейлор Свифт в поисках сбежавшей змеи
Рынок вертикальных ферм в России достиг 200 млн рублей в 2024 году — отраслевая экспертиза
Азалия сбрасывает листья и цветы при температуре выше 20 градусов
Фитнес-эксперт поделился своими любимыми упражнениями для развития и поддержания силы
Фелинологи: бесшёрстные и короткошёрстные кошки требуют больше тепла
Эксперты назвали косметические средства, которые теряют свойства при длительном хранении
Дана Борисова заявила, что её дочь Полина сделает пластику груди
Работа после 65 лет улучшает эмоциональное и финансовое состояние — данные ОЭСР
Драники с фаршем получаются мягкими внутри благодаря сметане и луку в тесте
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.