Зубная щётка может навредить: простая ошибка, которую допускают миллионы

3:23
Здоровье

После еды рука сама тянется к зубной щётке — особенно утром, когда хочется поскорее освежиться перед выходом из дома. Однако стоматологи всё чаще говорят: такое стремление к чистоте может сыграть против вашей улыбки. Рассказываем, почему.

Зубы
Фото: Designed by Freepik by asierromero, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зубы

Атака кислот: как еда меняет состояние зубов

Сразу после приёма пищи в ротовой полости происходит заметный сдвиг кислотно-щелочного баланса. Особенно сильно это проявляется, если вы:

  • Съели фрукты, ягоды или овощи с ярко выраженной кислинкой.
  • Выпили газировку, сок, вино или кефир.
  • Побаловали себя десертом.

Все эти продукты повышают уровень кислотности во рту. Эмаль размягчается, становясь менее устойчивой к внешнему воздействию.

Щётка против эмали: почему спешка опасна

Если в этот уязвимый момент вы начинаете чистить зубы, происходит следующее:

  • Щетинки действуют как мелкая наждачка.
  • Абразив в составе пасты усиливает трение.
  • Повреждается не налёт, а ослабленный слой эмали.

Такой эффект не заметен сразу. Но с течением времени он проявляется:

  • Эмаль становится тоньше.
  • Появляется чувствительность к холодному и горячему.
  • Зубы теряют естественный блеск.
  • Возникают микротрещины и изменение цвета.

Простые альтернативы: что делать вместо чистки

Если вы только что поели, и хочется освежить дыхание или избавиться от неприятного привкуса, не обязательно хвататься за щётку. Есть более щадящие и безопасные способы:

  • Прополощите рот чистой водой: это смоет остатки еды и снизит кислотность.
  • Воспользуйтесь ополаскивателем без спирта: он не сушит слизистую и действует мягко.
  • Пожуйте резинку без сахара: это стимулирует слюноотделение — а слюна помогает эмали восстановиться.

Когда чистить зубы — правильно

Время чистки важно не меньше, чем её качество. Стоматологи советуют придерживаться двух основных правил:

  • Утреннюю чистку проводите до завтрака: ночью во рту размножаются бактерии, и важно удалить их до еды.
  • Вечернюю чистку делайте перед сном: это главный этап гигиены — именно он защищает зубы во время ночного отдыха.

Если же вы всё-таки хотите почистить зубы после еды, подождите хотя бы 30-40 минут. За это время:

  • Кислотность во рту нормализуется.
  • Эмаль вернёт себе твёрдость.
  • Чистка пройдёт без вреда.

Запомните главное

Иногда самая простая привычка может обернуться проблемой, если выполнять её не вовремя. И чистка зубов — именно такой случай. Ваша эмаль не нуждается в чистке сразу после каждого приёма пищи. Ей нужно время, чтобы окрепнуть.

Чтобы сохранить здоровье зубов

  • Чистите их до еды утром и на ночь.
  • Не торопитесь со щёткой после еды — подождите минимум 30 минут.
  • Используйте воду, ополаскиватель или жевательную резинку в качестве временного решения.

Улыбка, которой вы гордитесь, сохраняется не только благодаря гигиене, но и благодаря грамотному подходу ко времени её проведения.

Уточнения

Чи́стка зубо́в - процедура личной гигиены для очистки поверхности зубов от остатков пищи и мягкого зубного налёта, обычно выполняемая с помощью зубной щётки и зубной пасты.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
