Фильтр против инфаркта: какой кофе спасает сердце, а какой разрушает сосуды

Фильтрованный кофе снижает риск инфаркта и очищает сосуды, сообщили учёные
5:09
Здоровье

Кофе перестал быть "плохим парнем" в мире питания. Сегодня его называют источником антиоксидантов, стимулятором умственной активности и даже союзником в деле долголетия. Но остаётся важный вопрос: какой кофе на самом деле приносит организму больше пользы?

Кофе с молоком
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Кофе с молоком

Ответ на него дали норвежские учёные, завершившие масштабное 20-летнее исследование. Их вывод оказался однозначным: если вы заботитесь о здоровье сосудов, пейте фильтрованный кофе.

"Мы наблюдали за более чем 500 тысячами человек и выяснили, что регулярное употребление фильтрованного кофе заметно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний", — заявил профессор Университета Осло Инге Харальдсен.

Опасное вещество в кофе — кофеол

Главный аргумент в пользу фильтрованного напитка — его состав. Оказалось, что кофе, прошедший через бумажный фильтр, практически не содержит кофеола. Это вещество — природный жир из кофейных зёрен — способствует повышению уровня "плохого" холестерина (ЛПНП). В нефильтрованном кофе, например, сваренном в турке или во френч-прессе, содержание кофеола остаётся высоким. А вот бумажный фильтр надёжно его задерживает.

"Кофеол напрямую влияет на липидный профиль крови. При регулярном употреблении нефильтрованного кофе уровень холестерина может расти, а это уже фактор риска инфаркта", — пояснил кардиолог Ларс Эгеберг.

Бумажный фильтр — простое и действенное решение

Под фильтрованным кофе исследователи понимают напиток, приготовленный в капельной кофеварке с использованием одноразовых бумажных фильтров. Именно они задерживают кофеол и другие потенциально вредные соединения.

А вот модные металлические или тканевые фильтры, несмотря на их экологичность, такой защитой не обладают. Они не улавливают микрочастицы масел, из-за чего в чашке сохраняется почти весь спектр соединений, в том числе не самых полезных.

"Если вы не хотите отказываться от кофе, но заботитесь о здоровье сердца, фильтрованная версия — лучший выбор", — отметил диетолог Норвежского института питания Кристиан Эльмарк.

Утренняя привычка, которая спасает

Результаты исследования показали: люди, начинающие день с фильтрованного кофе, реже сталкиваются с инфарктом и другими проблемами с сердцем. Особенно это актуально для мужчин среднего возраста и пожилых женщин — у них положительный эффект от такой привычки проявляется ярче всего.

Кроме того, употребление фильтрованного кофе связано с общим снижением смертности — как от сердечно-сосудистых причин, так и от других хронических болезней.

Чем плох растворимый и эспрессо

Учёные подчёркивают: польза от кофе зависит не только от наличия фильтра, но и от способа приготовления. Например, растворимый кофе — далеко не самая удачная альтернатива. Во-первых, в нём содержится меньше антиоксидантов. Во-вторых, при его производстве образуется акриламид — токсичное соединение, потенциально увеличивающее риск онкологических заболеваний.

Что касается эспрессо, здесь всё сложнее. В 2023 году итальянские специалисты действительно зафиксировали, что употребление эспрессо может снижать накопление вредных белков в мозге и тем самым снижать риск болезни Альцгеймера. Однако с точки зрения нагрузки на сердце эспрессо всё же уступает фильтрованному варианту, поскольку кофеол в нём также остаётся.

Сколько — это в меру

Даже самый полезный кофе может навредить, если не знать меры. Врачи рекомендуют ограничиться 2-4 чашками в день. Этого достаточно, чтобы получить все плюсы напитка — от повышения концентрации до профилактики сердечно-сосудистых заболеваний — и не столкнуться с побочными эффектами, такими как тревожность, бессонница или повышение артериального давления.

"Если у человека есть противопоказания — гипертония, нарушения ритма, язвенная болезнь — даже фильтрованный кофе может оказаться нежелательным", — предупредила терапевт Тромсё Силье Хельгесен.

Полезный кофе — не миф

Много лет кофе был под подозрением. Его обвиняли во всех смертных грехах — от сердечных приступов до бессонницы и дегидратации. Но последние десятилетия науки восстановили его доброе имя. Сегодня доказано, что умеренное потребление кофе может продлевать жизнь, снижать риск диабета 2-го типа, некоторых видов рака и даже депрессии.

Теперь, благодаря норвежскому исследованию, мы знаем, что не весь кофе одинаково полезен. Выбор фильтра имеет значение, особенно если вы хотите поддерживать здоровье сердца на долгие годы.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
