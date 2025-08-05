Каждый день на тарелке — и каждый день во вред: этот продукт портит сосуды и кожу

Избыток сахара в рационе ускоряет старение кожи и суставов — сообщают врачи

4:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иногда отражение в зеркале и скованность в суставах кажутся просто признаками возраста. Но всё чаще специалисты по здоровью и долголетию указывают на конкретный скрытый процесс, способный ускорить старение задолго до наступления "пожилого" возраста. Речь идёт о гликации — реакции, происходящей внутри тела при избытке сахара.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Завтрак

Этот процесс напрямую связан с одной из самых распространённых привычек в питании — чрезмерным потреблением простых углеводов и сахара.

Что такое гликация — и почему это важно

Гликация возникает, когда избыток сахара в крови вступает в химическую связь с белками организма. В результате образуются так называемые конечные продукты гликирования (AGEs), которые накапливаются в тканях, нарушая их структуру и функции.

Чем опасна гликация

Белки, подвергшиеся гликации, теряют эластичность и устойчивость;

Повреждаются коллаген и эластин — два главных компонента кожи, сосудов и суставов;

Продукты гликирования способствуют воспалению и окислительному стрессу.

Самое печальное — это процесс необратим. Повреждённый коллаген уже не вернёт прежнюю упругость.

Кожа сдаёт первой

Признаки старения кожи часто становятся заметны именно из-за гликации:

Преждевременные морщины.

Сухость и дряблость.

Тусклый цвет лица и потеря тонуса.

Даже у молодых людей, злоупотребляющих сладким, кожа может выглядеть уставшей и "возрастной". Это связано с тем, что сахара буквально "сшивают" коллагеновые волокна, делая их жёсткими и нефункциональными.

Красота — это не только кремы, но и то, сколько сахара в вашем рационе.

Сосуды становятся хрупкими

Продукты гликирования накапливаются и в стенках сосудов. Результат — снижение их эластичности, утолщение и повышение риска серьёзных заболеваний.

Влияние гликации на сердечно-сосудистую систему

Повышается артериальное давление.

Растёт риск инфаркта и инсульта.

Нарушается кровоснабжение тканей, включая мозг и сердце.

"Жёсткие" сосуды — прямая дорога к хроническим болезням, которые сложно контролировать.

Суставы и связки теряют гибкость

Ещё одна мишень гликации — опорно-двигательная система. Хрящи и связки состоят из белков, которые тоже подвержены повреждению при избытке сахара.

Какие симптомы могут указывать на проблему

Утренняя скованность.

Боли в суставах без видимой причины.

Ограничение подвижности при нагрузке.

Даже при активном образе жизни избыточный сахар может "закрывать" подвижность изнутри.

Гликация — маркер старения

Современная медицина уже рассматривает уровень гликированных белков как один из показателей биологического, а не паспортного возраста.

Анализ крови на конечные продукты гликирования может

Показать скрытые нарушения метаболизма.

Спрогнозировать риск хронических заболеваний.

Помочь оценить эффективность образа жизни и питания.

Чем ниже уровень гликации — тем моложе организм на клеточном уровне.

Что делать: простые шаги

Полностью исключить гликацию невозможно — это часть обмена веществ. Но её интенсивность можно существенно снизить, если действовать разумно.

Вот что действительно работает

Сократите количество добавленного сахара: откажитесь от газировок, сладкой выпечки, конфет.

откажитесь от газировок, сладкой выпечки, конфет. Выбирайте сложные углеводы: цельнозерновые продукты, овощи, бобовые;

цельнозерновые продукты, овощи, бобовые; Читайте состав — сахар часто прячется под названиями вроде "сироп глюкозы" или "сахароза".

— сахар часто прячется под названиями вроде "сироп глюкозы" или "сахароза". Соблюдайте баланс белков, жиров и углеводов .

. Поддерживайте активность: физические нагрузки помогают контролировать уровень сахара в крови.

Питание — это не просто калории. Это решение, которое вы принимаете для своей кожи, сосудов и суставов каждый день.

Молодость в тарелке

Здоровая, сбалансированная диета не требует жертв. Она требует осознанности. Сладкое можно оставить как редкое удовольствие, а не ежедневную норму. Забота о себе сегодня — это гибкость суставов, упругая кожа и крепкие сосуды завтра. Если старение всё-таки наступает, пусть оно будет медленным и благородным — а не ускоренным из-за ложки сахара в утреннем кофе.

Уточнения

Старение человека — биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса.

