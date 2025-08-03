Не соль, а косметика: за что вы платите, когда верите в целебный Гималай

Розовая, сверкающая, будто добыта с нетронутых склонов Гималаев. Её подают как эликсир здоровья и источник 84 волшебных минералов. Производители обещают чудеса: нормализацию pH, глубокий сон и избавление от болезней. А вот цена — в несколько раз выше обычной соли — заставляет задуматься: не слишком ли красиво, чтобы быть правдой?
Разберёмся, действительно ли розовая соль — это нечто большее, чем обычный NaCl с экзотическим оттенком.
По сути, розовая гималайская соль — это всё тот же хлорид натрия. Она на 95-98% состоит именно из него. Розовый оттенок создаёт оксид железа, проще говоря — ржавчина, попавшая в кристаллы при образовании.
Да, в составе действительно можно найти кальций, магний, калий, цинк и даже уран — но в таких мизерных дозах, что для получения заметной пользы пришлось бы съесть килограммы соли. Такое количество натрия при этом нанесло бы организму серьёзный ущерб: от гипертонии до почечной недостаточности.
Минералы в гималайской соли — маркетинговый приём, а не фактор реальной пользы.
Один из самых популярных мифов — способность гималайской соли "балансировать кислотно-щелочной уровень" организма. На практике:
Так что вся история с pH — не что иное, как псевдонаучный миф, активно продвигаемый в маркетинговых целях.
Заявления о "целебных свойствах" гималайской соли чаще всего звучат с прилавков магазинов, а не из уст врачей.
Научная медицина к розовой соли относится так же, как и к любой другой — без восторга. Нет ни одного серьёзного исследования, которое бы подтвердило её пользу для:
Все эти обещания — красивые легенды без клинической базы.
Чем бы вы ни посыпали еду, натрий остаётся натрием. Его избыток:
ВОЗ рекомендует не превышать 5 граммов соли в день — это примерно одна чайная ложка. И в эту норму входят все виды соли: морская, поваренная, гималайская и даже модная чёрная соль.
Розовая соль не защитит от болезней, если вы превышаете норму натрия. Даже наоборот — может ускорить проблемы.
Это не значит, что гималайскую соль нужно вычеркнуть из жизни. Она может быть:
Любая соль — просто приправа. А здоровье определяет общий рацион и образ жизни.
Если вы хотите действительно вложиться в здоровье — купите:
Это принесёт организму в десятки раз больше пользы, чем любой кристалл с гималайской этикеткой.
Розовая гималайская соль — каменная соль (галит) из месторождения в области Пенджаб в Пакистане.
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