Не соль, а косметика: за что вы платите, когда верите в целебный Гималай

Розовая гималайская соль не полезнее обычной и содержит те же 95–98 % натрия

4:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Розовая, сверкающая, будто добыта с нетронутых склонов Гималаев. Её подают как эликсир здоровья и источник 84 волшебных минералов. Производители обещают чудеса: нормализацию pH, глубокий сон и избавление от болезней. А вот цена — в несколько раз выше обычной соли — заставляет задуматься: не слишком ли красиво, чтобы быть правдой?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гималайская соль розовая

Разберёмся, действительно ли розовая соль — это нечто большее, чем обычный NaCl с экзотическим оттенком.

Химия без романтики

По сути, розовая гималайская соль — это всё тот же хлорид натрия. Она на 95-98% состоит именно из него. Розовый оттенок создаёт оксид железа, проще говоря — ржавчина, попавшая в кристаллы при образовании.

Что же насчёт 84 минералов

Да, в составе действительно можно найти кальций, магний, калий, цинк и даже уран — но в таких мизерных дозах, что для получения заметной пользы пришлось бы съесть килограммы соли. Такое количество натрия при этом нанесло бы организму серьёзный ущерб: от гипертонии до почечной недостаточности.

Минералы в гималайской соли — маркетинговый приём, а не фактор реальной пользы.

Для сравнения: гораздо больше нужных микроэлементов вы получите, съев яблоко, тарелку гречки или кусок рыбы.

pH и прочие легенды

Один из самых популярных мифов — способность гималайской соли "балансировать кислотно-щелочной уровень" организма. На практике:

Кислотно-щелочное равновесие поддерживается лёгкими и почками;

Ни соль, ни какая-либо другая еда не может кардинально повлиять на pH крови;

Организм сам регулирует этот показатель — и довольно жёстко.

Так что вся история с pH — не что иное, как псевдонаучный миф, активно продвигаемый в маркетинговых целях.

Лечебные свойства? Где доказательства

Заявления о "целебных свойствах" гималайской соли чаще всего звучат с прилавков магазинов, а не из уст врачей.

Научная медицина к розовой соли относится так же, как и к любой другой — без восторга. Нет ни одного серьёзного исследования, которое бы подтвердило её пользу для:

Укрепления иммунитета.

Улучшения сна.

Выведения токсинов.

Лечения хронических заболеваний.

Все эти обещания — красивые легенды без клинической базы.

Вред — реальный, польза — условная

Чем бы вы ни посыпали еду, натрий остаётся натрием. Его избыток:

Повышает артериальное давление.

Увеличивает риск инсульта и инфаркта.

Создаёт нагрузку на почки и сердечно-сосудистую систему.

ВОЗ рекомендует не превышать 5 граммов соли в день — это примерно одна чайная ложка. И в эту норму входят все виды соли: морская, поваренная, гималайская и даже модная чёрная соль.

Розовая соль не защитит от болезней, если вы превышаете норму натрия. Даже наоборот — может ускорить проблемы.

Если всё-таки хочется

Это не значит, что гималайскую соль нужно вычеркнуть из жизни. Она может быть:

Приятным украшением стола.

Экзотическим акцентом в сервировке.

Источником эстетического удовольствия.

Но

Не стоит переплачивать, думая, что она полезнее.

Не нужно верить в обещания "лечебного эффекта".

Не забывайте считать общее потребление соли, независимо от её цвета.

Любая соль — просто приправа. А здоровье определяет общий рацион и образ жизни.

Деньги — на еду, а не на иллюзии

Если вы хотите действительно вложиться в здоровье — купите:

Больше свежих овощей.

Качественное мясо или рыбу.

Цельнозерновые продукты.

Орехи, семечки, ягоды.

Это принесёт организму в десятки раз больше пользы, чем любой кристалл с гималайской этикеткой.

Уточнения

Розовая гималайская соль — каменная соль (галит) из месторождения в области Пенджаб в Пакистане.

