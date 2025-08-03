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Не соль, а косметика: за что вы платите, когда верите в целебный Гималай

Розовая гималайская соль не полезнее обычной и содержит те же 95–98 % натрия
4:13
Здоровье

Розовая, сверкающая, будто добыта с нетронутых склонов Гималаев. Её подают как эликсир здоровья и источник 84 волшебных минералов. Производители обещают чудеса: нормализацию pH, глубокий сон и избавление от болезней. А вот цена — в несколько раз выше обычной соли — заставляет задуматься: не слишком ли красиво, чтобы быть правдой?

Гималайская соль розовая
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гималайская соль розовая

Разберёмся, действительно ли розовая соль — это нечто большее, чем обычный NaCl с экзотическим оттенком.

Химия без романтики

По сути, розовая гималайская соль — это всё тот же хлорид натрия. Она на 95-98% состоит именно из него. Розовый оттенок создаёт оксид железа, проще говоря — ржавчина, попавшая в кристаллы при образовании.

Что же насчёт 84 минералов

Да, в составе действительно можно найти кальций, магний, калий, цинк и даже уран — но в таких мизерных дозах, что для получения заметной пользы пришлось бы съесть килограммы соли. Такое количество натрия при этом нанесло бы организму серьёзный ущерб: от гипертонии до почечной недостаточности.

Минералы в гималайской соли — маркетинговый приём, а не фактор реальной пользы.

  • Для сравнения: гораздо больше нужных микроэлементов вы получите, съев яблоко, тарелку гречки или кусок рыбы.

pH и прочие легенды

Один из самых популярных мифов — способность гималайской соли "балансировать кислотно-щелочной уровень" организма. На практике:

  • Кислотно-щелочное равновесие поддерживается лёгкими и почками;
  • Ни соль, ни какая-либо другая еда не может кардинально повлиять на pH крови;
  • Организм сам регулирует этот показатель — и довольно жёстко.

Так что вся история с pH — не что иное, как псевдонаучный миф, активно продвигаемый в маркетинговых целях.

Лечебные свойства? Где доказательства

Заявления о "целебных свойствах" гималайской соли чаще всего звучат с прилавков магазинов, а не из уст врачей.

Научная медицина к розовой соли относится так же, как и к любой другой — без восторга. Нет ни одного серьёзного исследования, которое бы подтвердило её пользу для:

  • Укрепления иммунитета.
  • Улучшения сна.
  • Выведения токсинов.
  • Лечения хронических заболеваний.

Все эти обещания — красивые легенды без клинической базы.

Вред — реальный, польза — условная

Чем бы вы ни посыпали еду, натрий остаётся натрием. Его избыток:

  • Повышает артериальное давление.
  • Увеличивает риск инсульта и инфаркта.
  • Создаёт нагрузку на почки и сердечно-сосудистую систему.

ВОЗ рекомендует не превышать 5 граммов соли в день — это примерно одна чайная ложка. И в эту норму входят все виды соли: морская, поваренная, гималайская и даже модная чёрная соль.

Розовая соль не защитит от болезней, если вы превышаете норму натрия. Даже наоборот — может ускорить проблемы.

Если всё-таки хочется

Это не значит, что гималайскую соль нужно вычеркнуть из жизни. Она может быть:

  • Приятным украшением стола.
  • Экзотическим акцентом в сервировке.
  • Источником эстетического удовольствия.

Но

  • Не стоит переплачивать, думая, что она полезнее.
  • Не нужно верить в обещания "лечебного эффекта".
  • Не забывайте считать общее потребление соли, независимо от её цвета.

Любая соль — просто приправа. А здоровье определяет общий рацион и образ жизни.

Деньги — на еду, а не на иллюзии

Если вы хотите действительно вложиться в здоровье — купите:

  • Больше свежих овощей.
  • Качественное мясо или рыбу.
  • Цельнозерновые продукты.
  • Орехи, семечки, ягоды.

Это принесёт организму в десятки раз больше пользы, чем любой кристалл с гималайской этикеткой.

Уточнения

Розовая гималайская соль — каменная соль (галит) из месторождения в области Пенджаб в Пакистане.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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