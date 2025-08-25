Мало кто знает: привычка, которая медленно создает второй подбородок и что с этим делать

Мы часто проводим часы за компьютерами и телефонами, не задумываясь о последствиях привычной позы. Все внимание сосредоточено на удобстве спины или шеи, но мало кто замечает, как это влияет на контур лица. Оказавшись в привычной позе, мы медленно, но верно создаем эффект второго подбородка.
Одной из главных причин появления второго подбородка является хроническое опускание подбородка к груди. Когда мы смотрим вниз на экран ноутбука, планшета или даже читаем книгу в положении, лежащем на коленях, подбородок приближается к шее.
Это ведет к тому, что угол между подбородком и шеей становится менее четким, что и создает тот самый нежелательный эффект второго подбородка.
Гравитация вносит свою лепту: мышцы и кожа постепенно теряют упругость, а привычка наклонять голову только усугубляет процесс. Но не стоит паниковать — решение не всегда кроется в дорогих лифтинг-кремах или массажерах.
Измените положение экрана
Поднимите экран ноутбука или планшета на уровень глаз. Используйте подставку, стопку книг или специальный держатель, чтобы избежать постоянного наклона головы.
При работе за столом убедитесь, что верхняя треть экрана находится на уровне вашего взгляда, когда голова находится в непосредственном прямом положении.
Корректируем позу при чтении с мобильного
Регулярные упражнения для шеи
Каждые 30-40 минут делайте простое упражнение:
Подушка и осанка
Эти простые корректировки не требуют больших усилий, но они являются ключом к сохранению четкого овала лица и предотвращению второго подбородка. Вместо того чтобы полагаться только на косметические средства, уделите внимание своей осанке и правильному положению головы в течение дня — и результат не заставит себя ждать!
