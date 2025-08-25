Мало кто знает: привычка, которая медленно создает второй подбородок и что с этим делать

Привычка смотреть вниз на экран приводит к образованию второго подбородка

Мы часто проводим часы за компьютерами и телефонами, не задумываясь о последствиях привычной позы. Все внимание сосредоточено на удобстве спины или шеи, но мало кто замечает, как это влияет на контур лица. Оказавшись в привычной позе, мы медленно, но верно создаем эффект второго подбородка.

Привычка, которая вызывает провисание

Одной из главных причин появления второго подбородка является хроническое опускание подбородка к груди. Когда мы смотрим вниз на экран ноутбука, планшета или даже читаем книгу в положении, лежащем на коленях, подбородок приближается к шее.

Мышцы передней поверхности шеи (платизма) и подбородочная область остаются в постоянно укороченном состоянии.

В результате они не растягиваются должным образом, что приводит к ослаблению тонуса кожи и появлению поперечных складок на шее.

Это ведет к тому, что угол между подбородком и шеей становится менее четким, что и создает тот самый нежелательный эффект второго подбородка.

Гравитация делает свое дело

Гравитация вносит свою лепту: мышцы и кожа постепенно теряют упругость, а привычка наклонять голову только усугубляет процесс. Но не стоит паниковать — решение не всегда кроется в дорогих лифтинг-кремах или массажерах.

Что можно сделать, чтобы избежать второго подбородка

Измените положение экрана

Поднимите экран ноутбука или планшета на уровень глаз. Используйте подставку, стопку книг или специальный держатель, чтобы избежать постоянного наклона головы.

При работе за столом убедитесь, что верхняя треть экрана находится на уровне вашего взгляда, когда голова находится в непосредственном прямом положении.

Корректируем позу при чтении с мобильного

Когда вы читаете на телефоне, поднимайте руку, а не опускайте голову. Это поможет избежать лишнего напряжения в шее.

Регулярные упражнения для шеи

Каждые 30-40 минут делайте простое упражнение:

Медленно запрокиньте голову назад, смотря в потолок, до комфортного растяжения мышц шеи.

Задержитесь на 5 секунд и верните голову в нейтральное положение.

Повторите 2-3 раза, чтобы мягко растянуть и тонизировать кожу.

Подушка и осанка

Не спите на слишком высокой подушке , которая поддерживает подбородок. Это может создать дополнительное напряжение в области подбородка.

, которая поддерживает подбородок. Это может создать дополнительное напряжение в области подбородка. Также следите за осанкой: сутулые плечи ведут к выдвижению головы вперед и опусканию подбородка. Расправляйте плечи и вытягивайте макушку вверх, чтобы поддерживать правильную осанку.

Эти простые корректировки не требуют больших усилий, но они являются ключом к сохранению четкого овала лица и предотвращению второго подбородка. Вместо того чтобы полагаться только на косметические средства, уделите внимание своей осанке и правильному положению головы в течение дня — и результат не заставит себя ждать!

