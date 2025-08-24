Смотрите на состав: какие компоненты в зубной пасте ставят под угрозу ваши зубы и десны

Парабены и триклозан в зубной пасте могут разрушать защиту ротовой полости

Покупка зубной пасты кажется простым делом, но на самом деле это может быть более сложным выбором, чем кажется на первый взгляд. Многие зубные пасты содержат опасные химические компоненты, которые могут навредить не только зубам и деснам, но и организму в целом. Чтобы избежать нежелательных последствий, важно знать, какие ингредиенты в пасте могут быть вредными.

Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка чистит зубы

Триклозан: опасность для гормонов и здоровья

Триклозан — это антибактериальный компонент, который раньше был довольно популярным в составе зубных паст. Однако исследования показали, что он может быть крайне вредным:

Гормональный дисбаланс : триклозан может нарушать работу эндокринной системы, что влияет на гормоны.

: триклозан может нарушать работу эндокринной системы, что влияет на гормоны. Раздражение слизистой : может вызывать неприятные ощущения в полости рта, такие как раздражение слизистой.

: может вызывать неприятные ощущения в полости рта, такие как раздражение слизистой. Устойчивость бактерий: постоянное использование триклозана может способствовать развитию устойчивости бактерий к антибиотикам, что делает их сложнее для лечения.

Лаурилсульфат натрия (SLS): вред для кожи и десен

Лаурилсульфат натрия (SLS) — это пенящийся агент, который добавляют в пасты для улучшения текстуры и удобства использования. Однако этот компонент может иметь нежелательные побочные эффекты:

Сухость кожи : может вызывать сухость, особенно если паста попадает на губы и кожу вокруг рта.

: может вызывать сухость, особенно если паста попадает на губы и кожу вокруг рта. Раздражение слизистой и чувствительность десен : у некоторых людей SLS может вызвать раздражение и усиленную чувствительность десен.

: у некоторых людей SLS может вызвать и усиленную чувствительность десен. Разрушение защиты ротовой полости: SLS может нарушить естественную защиту полости рта, снижая ее устойчивость к бактериальным инфекциям.

Парабены: опасные консерванты

Парабены используются в качестве консервантов для продления срока хранения зубных паст. Однако они могут быть очень вредными:

Нарушение гормонального фона : парабены могут накапливаться в организме и влиять на работу эндокринной системы, что приводит к гормональным нарушениям.

: парабены могут накапливаться в организме и влиять на работу эндокринной системы, что приводит к гормональным нарушениям. Риск аллергических реакций : исследования показывают, что парабены могут быть причиной различных аллергий и кожных реакций .

: исследования показывают, что парабены могут быть причиной различных и . Повышение риска заболеваний: некоторые медики связывают использование парабенов с повышенным риском развития различных заболеваний, включая онкологические и эндокринные расстройства.

Как выбрать безопасную зубную пасту

Чтобы выбрать безопасную зубную пасту, обязательно обращайте внимание на состав продукта. Вот несколько рекомендаций:

Безопасные компоненты : ищите пасты, в которых отсутствуют агрессивные химические компоненты, такие как триклозан, лаурилсульфат натрия и парабены.

: ищите пасты, в которых отсутствуют агрессивные химические компоненты, такие как триклозан, лаурилсульфат натрия и парабены. Натуральные экстракты : пасты с натуральными экстрактами, например, с экстрактами алоэ вера или мяты, могут быть более щадящими для полости рта.

: пасты с натуральными экстрактами, например, с экстрактами алоэ вера или мяты, могут быть более щадящими для полости рта. Фтор в безопасных дозах: выбирайте пасты, содержащие фтор, но обязательно следите за его концентрацией, чтобы она не превышала рекомендованных доз.

Заботьтесь о своем здоровье с умом

Выбирая зубную пасту, важно не только обращать внимание на её вкус или бренд, но и тщательно читать состав. Отказ от опасных химических компонентов, таких как триклозан, лаурилсульфат натрия и парабены, поможет вам защитить здоровье не только зубов, но и всего организма.

Уточнения

Зубна́я паста — гигиеническое средство для полости рта в форме пасты, геля или порошка, которое используется для очистки зубов от зубного налёта с целью предотвращения кариеса.

