Смартфоны и экраны старят кожу: вот как синий свет разрушает твою молодость

Синий свет от экрана смартфона может ускорить старение кожи — говорят специалисты
3:46
Здоровье

Мы все знаем о вреде ультрафиолетовых лучей и важности использования SPF для защиты кожи. Однако есть ещё один невидимый враг, который ежедневно атакует нашу кожу, и о котором говорят гораздо реже. Это — синий свет (HEV-излучение), излучаемый экранами смартфонов, компьютеров, телевизоров и даже энергосберегающими лампами.

Девушка смотрит в телефон
Фото: https://media.istockphoto.com/id/1184225688/ru/фото/женщина-в-постели-с-мобильным-телефоном.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=pG6r5v_BVO2IAMbURJidXBFMTirI_TsKU6-6nTk7_es=
Девушка смотрит в телефон

Синий свет: враг, который не вызывает ожогов, но наносит вред

В отличие от ультрафиолетовых лучей, синий свет не вызывает мгновенного загара или ожогов. Именно поэтому мы часто воспринимаем его как безопасный, но это далеко не так. Исследования показывают, что длительное воздействие синего света высокой интенсивности может проникать в кожу гораздо глубже, чем УФ-лучи.

Как синий свет разрушает кожу

Проникновение в глубокие слои кожи

  • Синий свет способен проникать в более глубокие слои дермы, где он вызывает генерацию свободных радикалов. Эти нестабильные молекулы повреждают ДНК клеток, разрушая коллаген и эластин — белки, которые отвечают за упругость и плотность кожи.

Признаки фотостарения

  • Результат воздействия — ускоренное появление признаков старения, таких как тонкие линии, морщины, потеря тонуса и тусклость кожи.

Влияние на выработку мелатонина

Кроме того, синий свет может нарушать выработку мелатонина, гормона, который регулирует сон. Это может повлиять не только на качество сна, но и на восстановление кожи, так как мелатонин имеет антиоксидантные свойства и помогает поддерживать здоровье клеток.

Как защитить свою кожу от синего света

Сокращение времени перед экранами

  • Самый эффективный способ защиты — сократить время, проведенное за экранами, особенно вечером. Если это невозможно, то используйте режим "ночного" экрана или включите "защиту зрения", чтобы экран приобретал более тёплый, желтоватый оттенок. Это уменьшит количество синего света.

Увеличьте расстояние до экрана

  • Не держите экран на расстоянии вытянутой руки. Постарайтесь увеличивать дистанцию хотя бы до 50-70 см. Это снизит воздействие синего света на вашу кожу.

Применяйте правило 20-20-20

  • Каждые 20 минут работы за компьютером или смартфоном делайте 20-секундный перерыв, смотря на объект на расстоянии 20 футов (примерно 6 метров). Это позволит глазам и коже немного отдохнуть.

Поддержка изнутри: антиоксиданты в пище

Укрепите естественную защиту кожи, добавив в рацион продукты, богатые антиоксидантами. Яркие ягоды, листовая зелень, орехи и другие растительные продукты помогают бороться с свободными радикалами, которые вырабатываются от воздействия синего света.

Антиоксиданты в уходе

  • Наносите дневной крем с антиоксидантами, такими как витамины C и E, феруловая кислота. Эти компоненты помогут нейтрализовать повреждения, вызванные синим светом.

Как не дать цифровому миру украсть молодость вашей кожи

Чтобы сохранить молодость и здоровье кожи, необходимо не только заботиться о защите от УФ-лучей, но и учитывать воздействие синего света. Привычка использовать устройства с экранами может быть комфортной, но важно вносить небольшие изменения в цифровые привычки, чтобы уменьшить вред от их воздействия. Поддержите свою кожу как изнутри, так и снаружи — и она будет благодарна вам за это!

Уточнения

HEV-излучение (голубой свет, High-energy visible light или HEV) — высокочастотный высокоэнергетический свет видимого спектра в диапазоне от 400 до 500 нм.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
