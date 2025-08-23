Не лимоны и не апельсины: открой для себя настоящий рекордсмен по витамину С

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ацерола и шиповник превосходят цитрусовые по содержанию витамина С
5:08
Здоровье

Когда мы думаем о витамине С, первым делом на ум приходят лимоны и апельсины. Однако, как показывает наука, эти цитрусовые вовсе не являются единственными и самыми мощными источниками этого витамина. Оказывается, есть продукты, которые содержат витамин С в гораздо большем количестве и обладают уникальными полезными свойствами. Давайте рассмотрим их поближе.

шиповник
Фото: freepik by KamranAydinov
шиповник

Ацерола (барбадосская вишня) — чемпион среди экзотиков

Ацерола (или барбадосская вишня) — это экзотический плод, который может похвастаться ошеломляющим содержанием витамина С. Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, 100 г свежей ацеролы содержат 1677,6 мг витамина С. Это более 20 раз больше, чем в апельсинах (53,2 мг) или лимонах (53 мг).

  • Преимущества: ацерола не только обеспечивает максимальное количество витамина С, но и обладает мощными антиоксидантными свойствами. Она превосходит другие источники витамина С по концентрации аскорбиновой кислоты, а её фенольные соединения усиливают антиоксидантный эффект.

Шиповник: лидер среди доступных продуктов

Для тех, кто не имеет доступа к экзотическим фруктам, отличным источником витамина С может стать шиповник. Сушеный шиповник содержит 426 мг витамина С на 100 г — это почти в 7 раз больше, чем в свежих лимонах.

  • Преимущества: шиповник доступен в умеренных широтах, а его правильная сушка позволяет сохранять высокий уровень витамина С. Важно помнить, что высокая температура при сушке может снизить концентрацию витамина.

Красный болгарский перец — неожиданный лидер среди овощей

Когда речь идет о овощах, красный болгарский перец занимает одно из лидирующих мест по содержанию витамина С. 100 г красного перца содержат 128 мг витамина С, что в два раза больше, чем в апельсинах.

  • Преимущества: перец богат не только витамином С, но и флавоноидами, которые помогают улучшить усвоение витамина. Также это отличный источник клетчатки и антиоксидантов.

Черная смородина: северный лимон

Черная смородина — это не только вкусная ягода, но и мощный источник витамина С. В 100 г черной смородины содержится 181 мг витамина С, что намного больше, чем в апельсинах. Черную смородину часто называют "северным лимоном".

  • Преимущества: помимо витамина С, черная смородина содержит антоцианы, которые обладают мощными антиоксидантными свойствами и защищают организм от окислительного стресса.

Гуава: экзотика с высокой концентрацией витамина С

Гуава — это еще один тропический фрукт, который не оставит вас равнодушным. 100 г гуавы содержат 228 мг витамина С, что делает её третьим по силе источником среди тропических фруктов.

  • Преимущества: помимо витамина С, гуава содержит клетчатку и фолиевую кислоту, что делает её отличным продуктом для укрепления иммунной системы и улучшения пищеварения.

Петрушка и брокколи: неожиданные источники витамина С

Если вы предпочитаете добавлять зелень в свой рацион, обратите внимание на петрушку и брокколи. Эти продукты могут похвастаться высоким содержанием витамина С:

  • Петрушка: содержит 133 мг витамина С на 100 г.
  • Брокколи: содержит 89 мг витамина С на 100 г.

Обе эти зелёные культуры содержат не только витамин С, но и другие полезные вещества, такие как фолиевая кислота, клетчатка и антиоксиданты.

Разнообразие источников витамина С

Как видите, витамин С можно найти не только в цитрусовых. Ацерола, шиповник, красный перец, черная смородина и другие продукты могут стать отличной альтернативой апельсинам и лимонам. Эти продукты не только помогут вам обеспечить организм необходимым количеством витамина С, но и предоставят дополнительные полезные вещества, такие как антиоксиданты, клетчатка и витамины группы B.

  • Попробуйте включить в рацион черную смородину, шиповник или красный перец, чтобы максимально укрепить иммунную систему и повысить уровень энергии.
  • Включение этих продуктов в повседневное меню поможет вам сохранить здоровье, даже в зимний период, когда доступ к свежим цитрусовым ограничен.

Замените привычный апельсин на горсть черной смородины или отвар шиповника, и вы получите не только ударную дозу витамина С, но и уникальный комплекс биофлавоноидов, которые усиливают его действие!

Уточнения

Шипо́вник или Роза (лат. Rōsa) — род растений семейства Розовые (Rosaceae) порядка Розоцветные (Rosales).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
