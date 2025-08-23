Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мила Йовович расхвалила своего мужа Пола в 16-ю годовщину их свадьбы
Диетологи назвали безопасные для похудения десерты — творог, фрукты и тёмный шоколад
Фитнес-тренеры: степпер-лестница активно задействует ягодичные мышцы и бедра
На аукционе в Японии 278-килограммового тунца продали за $3,1 млн
Астрономы: редкая чёрная Луна появится в небе
Икария: откройте для себя греческий остров с лечебными источниками и тайнами долголетия
Храните картофель с яблоками, чтобы отсрочить появление ростков
Куриный пирог по-деревенски: добавьте сладкую кукурузу и горошек для идеального вкуса
Для качественного сна выбирайте в спальню шторы плотностью от 280 г/м²

Стоматологи в ужасе: 5 ошибок при чистке зубов, которые делают почти все

Игнорирование профессиональной чистки зубов может привести к серьезным проблемам
3:42
Здоровье

Кажется, что большинство из нас знают, как правильно чистить зубы, но на самом деле многие из нас совершают опасные ошибки, которые могут серьезно повлиять на здоровье зубов и десен. Часто эти ошибки незаметны, но со временем они приводят к серьезным проблемам, таким как кариес, болезненная чувствительность и даже рецессия десен. Стоматологи раскрывают пять самых частых ошибок, которые стоит избегать.

Стоматология
Фото: www.freepik.com by ArtPhoto_studio is licensed under Free More info
Стоматология

Выбор слишком жесткой зубной щетки

Многие из нас стремятся достичь идеальной белизны зубов и выбирают жесткие щетки, считая, что они более эффективно удаляют налет. Однако это может обернуться проблемой. Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Clinical Periodontology (2021), жесткие щетки часто приводят к рецессии десен, то есть оголению корней зубов. Это не только эстетическая проблема, но и источник болезненной чувствительности.

  • Рекомендация: используйте щетки средней жесткости или мягкие щетки для безопасной и эффективной чистки зубов.

Увлечение отбеливающими пастами

Отбеливающие пасты обещают ослепительную белизну зубов, но их абразивные частицы могут значительно истончать эмаль при постоянном применении. Это создает опасность для зубов, так как ослабленная эмаль делает их более уязвимыми к повреждениям и кариесу.

  • Рекомендация: чередуйте отбеливающие пасты с обычными укрепляющими или освежающими пастами. Это поможет минимизировать возможный вред от агрессивных компонентов.

Неправильная техника чистки

Многие люди используют горизонтальные движения щеткой вправо-влево. Это может не только повредить эмаль, но и оставить налет между зубами, что создаст идеальные условия для развития скрытого кариеса.

  • Рекомендация: используйте выметающие движения от десны к краю зуба или легкие круговые движения, чтобы избежать повреждений и удалить налет, особенно в межзубных промежутках.

Игнорирование зубной нити и ирригатора

Зубная нить и ирригатор играют ключевую роль в поддержании здоровья зубов и десен. Зубная нить помогает удалить остатки пищи и налет из мест, куда не может добраться щетка. Ирригатор обеспечивает глубокое очищение и массаж десен, что улучшает кровообращение и помогает предотвратить заболевания десен.

  • Рекомендация: не забывайте использовать зубную нить и ирригатор для тщательной очистки труднодоступных мест.

Пренебрежение профессиональной чисткой у стоматолога

Регулярная профессиональная чистка зубов у стоматолога — это не просто рекомендация, а необходимость для поддержания здоровья полости рта. Исследования показывают, что профессиональная чистка снижает риск заболеваний десен на 40%. Эта процедура включает удаление зубного камня, полировку эмали и ее укрепление.

  • Рекомендация: планируйте регулярные визиты к стоматологу для профессиональной чистки и профилактики заболеваний.

Заботьтесь о зубах комплексно

Многие из нас делают эти ошибки, не задумываясь о возможных последствиях. Чтобы сохранить здоровье зубов и десен, важно следовать правильной технике чистки, выбирать подходящие инструменты для ухода и не пренебрегать профессиональной гигиеной. Забота о полости рта сегодня поможет избежать серьезных проблем завтра.

Уточнения

Чи́стка зубо́в - процедура личной гигиены для очистки поверхности зубов от остатков пищи и мягкого зубного налёта, обычно выполняемая с помощью зубной щётки и зубной пасты.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Подтягивание одно из самых эффективных упражнений для спины и рук
Новости спорта
Подтягивание одно из самых эффективных упражнений для спины и рук Аудио 
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир
Новости спорта
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир Аудио 
Кожура огурца помогает снизить активность тараканов — исследование
Недвижимость
Кожура огурца помогает снизить активность тараканов — исследование Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Народная хреновина становится оружием против скучной еды: простая смесь удивляет стол
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Вакуумная ловушка: как российская трехтонная бомба переписала правила игры
Пик Победы не прощает ошибок: как трагедия альпинистки превратилась в цепочку смертей
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Последние материалы
На аукционе в Японии 278-килограммового тунца продали за $3,1 млн
Астрономы: редкая чёрная Луна появится в небе
Икария: откройте для себя греческий остров с лечебными источниками и тайнами долголетия
Храните картофель с яблоками, чтобы отсрочить появление ростков
Куриный пирог по-деревенски: добавьте сладкую кукурузу и горошек для идеального вкуса
Для качественного сна выбирайте в спальню шторы плотностью от 280 г/м²
Сбербанк завершил выплату рекордных дивидендов: 786,9 млрд рублей распределены
Ирина Франк: круиз-контроль делает поездку комфортнее и безопаснее
Учёные: собаки – единственные животные, кроме людей, понимающие указательный жест
Тренд сезона: огуречные кремы как доступный способ сохранить свежесть кожи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.